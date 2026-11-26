يشخَّص نحو 1.5 مليون حالة جديدة من سرطان البروستاتا سنوياً حول العالم (أ.ف.ب)

يرتبط التناول المنتظم للأطعمة المقلية بالغمر في الزيت، مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي والكعك المحلَّى، بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. ويبدو أن التأثير أقوى، خصوصاً فيما يتعلق بالأشكال الأكثر شراسة من المرض، وفقاً لدراسة أجراها باحثون في مركز «فريد هاتشينسون» لأبحاث السرطان.

وفي حين أشارت دراسات سابقة إلى أن تناول الأطعمة المحضَّرة بطُرق الطهي عالية الحرارة، مثل اللحوم المشوية، قد يزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، فإن هذه هي أول دراسة تبحث في إضافة القلي بالغمر في الزيت إلى المعادلة.

وخلصت جانيت إل. ستانفورد، المشارِكة في إدارة برنامج أبحاث سرطان البروستاتا بمركز هاتشينسون، وزملاؤها إلى أن الرجال الذين أفادوا بتناول البطاطس المقلية أو الدجاج المقلي أو السمك المقلي والكعك المحلَّى، مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا، مقارنة بالرجال الذين قالوا إنهم تناولوا هذه الأطعمة أقل من مرة في الشهر.

وعلى وجه الخصوص، كان الرجال الذين تناولوا واحداً أو أكثر من هذه الأطعمة أسبوعياً على الأقل أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة تراوحت بين 30 و37 في المائة.

وارتبط التناول الأسبوعي لهذه الأطعمة أيضاً بخطر الإصابة تحديداً بأكثر أشكال سرطان البروستاتا شراسة.

وقالت ستانفورد: «بدا أن الصلة بين سرطان البروستاتا وبعض الأطعمة المقلية بالغمر محصورة في أعلى مستوى من الاستهلاك، الذي عرّفناه في دراستنا بأنه أكثر من مرة أسبوعياً، ما يشير إلى أن التناول المنتظم للأطعمة المقلية بالغمر ينطوي على خطر خاص للإصابة بسرطان البروستاتا».

القلي بالغمر في الزيت قد يحفز مواد مسرطنة بالطعام

وتفترض ستانفورد أن الآليات المحتملة وراء زيادة خطر السرطان تشمل حقيقة أنه عند تسخين الزيت إلى درجات حرارة مناسبة للقلي بالغمر، يمكن أن تتكون مركبات يحتمل أن تكون مسرطنة في الطعام المقلي. وتشمل هذه المركبات الأكريلاميد (الموجود في الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل البطاطس المقلية)، والأمينات غير المتجانسة الحلقات والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (مواد كيميائية تتكون عند طهي اللحوم في درجات حرارة عالية)، والألدهيد (مركب عضوي موجود في العطور) والأكرولين (مادة كيميائية موجودة في مبيدات الأعشاب). وتزداد هذه المركبات السامة مع إعادة استخدام الزيت وزيادة مدة القلي.

كما تحتوي الأطعمة المطهوّة بحرارة عالية على مستويات مرتفعة من المنتجات النهائية للتفاعل السكري المتقدم (AGEs)، التي ارتبطت بالالتهاب المزمن والإجهاد التأكسدي.

وتُعد الأطعمة المقلية بالغمر من بين الأعلى في محتوى (AGEs)، فصدر الدجاج المقلي بالغمر لمدة 20 دقيقة يحتوي على أكثر من تسعة أضعاف كمية (AGEs) الموجودة في صدر دجاج مسلوق لمدة ساعة، على سبيل المثال.

ولأغراض الدراسة، حللت ستانفورد وزملاؤها بيانات من دراستين سابقتين قائمتين على السكان من نوع الحالات والشواهد شملتا ما مجموعه 1549 رجلاً شُخصت إصابتهم بسرطان البروستاتا، و1492 من الشواهد الأصحاء يماثلونهم في العمر.

وأوضحت ستانفورد: «هذه هي أول دراسة تبحث في العلاقة بين تناول الأطعمة المقلية بالغمر وخطر الإصابة بسرطان البروستاتا».

وربطت دراسات سابقة بين الأطعمة المقلية بالغمر والإصابة بسرطانات الثدي والرئة والبنكرياس والرأس والعنق والمريء.

الحد من الدهون المشبعة والمصنعة

قد تزيد الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة الالتهابَ في الجسم، وقد ترتبط بنتائج أسوأ لسرطان البروستاتا. وتوجد الدهون المشبعة في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم والأطعمة المصنعة. أما الدهون المتحولة فغالباً ما توجد في الوجبات الخفيفة المعبأة والمخبوزات.

كما يشير بعض الأبحاث إلى أن الأطعمة التي تحتوي على أحماض «أوميغا-6» الدهنية قد تزيد الالتهاب وتعزز نمو الأورام. وتشمل هذه الأطعمة الأطعمة المصنعة بشكل كبير، وبعض الزيوت مثل زيت الذرة وفول الصويا.

ويمكن أن تساعد أحماض «أوميغا-3» الدهنية في تقليل الالتهاب وتعزيز الجهاز المناعي. وتوجد «أوميغا-3» في الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والماكريل، وكذلك في بذور الكتان والجوز.

ويشير بعض الدراسات إلى أنها قد ترتبط بنمو أبطأ للأورام أو بمستويات أقل من المستضد البروستاتي النوعي (PSA)، رغم أن الأبحاث لا تزال جارية.

ولتقليل الدهون غير الصحية:

• اختر اللحوم الخالية من الدهون والدواجن منزوعة الجلد. ويُعد صدر الدجاج والديك الرومي والسمك خيارات جيدة.

• فكر في مصادر البروتين النباتية مثل الفاصوليا والعدس والتوفو بوصفها بدائل للحوم.

• اختر منتجات الألبان قليلة الدسم أو مخفضة الدسم. عند التسوق، اختر الحليب منزوع الدسم والزبادي قليل الدسم والأجبان مخفضة الدسم.

• حضِّر الطعام بطرق طهي أكثر صحة. اخبز أو اشوِ أو حمّص أو اطه بالبخار، بدلاً من القلي.

• اطه بزيوت أكثر صحة. استخدم زيت الزيتون أو زيت الكانولا أو زيت الأفوكادو، بدلاً من الزبدة أو السمن النباتي.

• اقرأ ملصقات الطعام وانتبه إلى الملصقات على الأطعمة المعبأة لتحديد المنتجات الأقل في الدهون المشبعة والدهون المتحولة واختيارها.

الأطعمة النباتية غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، وغيرها من العناصر الغذائية التي تدعم الصحة العامة. وقد ارتبط تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة بتحسين الحياة بعد علاج سرطان البروستاتا.