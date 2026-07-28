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صحتك

علامات مبكرة لمشاكل الغدة الدرقية يتجاهلها كثيرون

شاي الزنجبيل يقلل الالتهابات ويحسّن الدورة الدموية ويحسّن الغدة الدرقية (بيكسباي)
شاي الزنجبيل يقلل الالتهابات ويحسّن الدورة الدموية ويحسّن الغدة الدرقية (بيكسباي)
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علامات مبكرة لمشاكل الغدة الدرقية يتجاهلها كثيرون

شاي الزنجبيل يقلل الالتهابات ويحسّن الدورة الدموية ويحسّن الغدة الدرقية (بيكسباي)
شاي الزنجبيل يقلل الالتهابات ويحسّن الدورة الدموية ويحسّن الغدة الدرقية (بيكسباي)

ترتبط الغدة الدرقية بكل وظائف الجسم، لذلك يؤثر أي خلل يصيبها على صحة الجسم وقيام الأعضاء بوظائفها بصورة جيدة.

وتختلف العلامات المبكرة لمشاكل الغدة الدرقية بناءً على ما إذا كانت الغدة تعاني

كسلاً (قصوراً) أو فرطاً في النشاط

.

واضطرابات الغدة الدرقية هي

حالات مَرَضية تؤثر على كمية الهرمونات التي تفرزها الغدة

، وأبرزها قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة وتضخم الغدة الدرقية. تعتمد حقيقة التشخيص والعلاج على فحوص الدم الدقيقة وتحديد الجرعات المناسبة لكل مريض.

وفيما يلي أبرز علامات قصور الغدة الدرقية (الكسل):

علامات قصور الغدة الدرقية

التعب المستمر: الشعور بالإجهاد وضعف الطاقة، حتى بعد النوم لفترات كافية.

زيادة الوزن: اكتساب الوزن بشكل غير مبرَّر ودون تغيير في النظام الغذائي.

الحساسية للبرد: الشعور بالبرودة في الطقس المعتدل مقارنة بالآخرين.

جفاف الجلد وشعر خفيف: تقشر الجلد، جفافه، وضعف وتساقط الشعر.

الإمساك: بطء في حركة الأمعاء واضطرابات هضمية متكررة.

علامات فرط نشاط الغدة الدرقية

فقدان الوزن: نقصان الوزن المفاجئ رغم زيادة الشهية والشعور بالجوع المستمر.

خفقان القلب: زيادة سرعة ضربات القلب أو الشعور بنبضات قوية.

التعرق وعدم تحمل الحرارة: الشعور الدائم بالحرارة وفرط التعرق.

الرعشة والقلق: رعشة خفيفة في اليدين، وتقلبات مزاجية وعصبية غير معمول بها.

اضطرابات النوم: صعوبة النوم أو الأرق المستمر.

التشخيص والعلاج

إجراء تحليل الدم لقياس هرمونات (TSH) والهرمونات الدرقية.

استخدام الأدوية التعويضية المعالِجة للخمول أو مضادات النشاط للفرط.

استشارة طبيب مختص للمتابعة الدورية عبر «مايو كلينك» لضبط الجرعات.

المشروبات المفيدة للغدة الدرقية:

الماء

: يعزز الأيض ويمنع الإمساك المصاحب للخمول.

الحليب البقري

: غني باليود وفيتامين د الضروريين للغدة.

شاي الزنجبيل

: يقلل الالتهابات ويحسّن الدورة الدموية.

شاي الجنسنغ الهندي

: يساعد في تنشيط إفراز الهرمونات.

البابونج والمريمية

: يسهمان في حماية الغدة من الاضطرابات.

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