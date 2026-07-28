هل تشرب الماء بالطريقة الصحيحة؟ 8 أخطاء يجب تجنبها

يُعد الماء أساساً لصحة الجسم؛ إذ يؤدي دوراً حيوياً في تنظيم وظائفه والحفاظ على ترطيبه. ومع ذلك، فإن كثيرين يمارسون عادات يعتقدون أنها صحية، بينما قد تكون غير مفيدة أو حتى ضارة في بعض الحالات. ومن تصديق الخرافات الشائعة إلى توقيت شرب الماء وطريقة تناوله، إليك أبرز الأخطاء التي ينبغي تجنبها، وفقاً لموقع «ويب ميد».

تصديق خرافة الماء البارد

لا يُسبب شرب الماء البارد تضيقاً في الأوعية الدموية، ولا يجعل هضم الطعام أكثر صعوبة كما يعتقد البعض؛ بل يُعد وسيلة فعالة لتبريد الجسم وترطيبه؛ خصوصاً في الأجواء الحارة. أما عند الإصابة بنزلات البرد، فقد يساعد شرب الماء الدافئ على ترقيق المخاط وتخفيف الاحتقان، ولكن هذا هو الفرق الأساسي بينهما.

إضافة الفاكهة أو الخضراوات المقطعة دون غسلها جيداً

قد تضفي الفاكهة أو الخضراوات المقطعة نكهة منعشة على الماء وتشجع على شربه، إلا أنها قد تتحول إلى مصدر للتلوث إذا لم تُغسل جيداً. فوجود بكتيريا مسببة للأمراض المنقولة بالغذاء -مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية- على سطحها قد يؤدي إلى انتقالها إلى اللب عند التقطيع. كما أن استخدام لوح التقطيع نفسه الذي استُخدم للحوم النيئة، أو حفظ الفاكهة والخضراوات في درجات حرارة غير مناسبة، يزيد من خطر التلوث. لذلك، يُنصح بغسلها جيداً بالماء الجاري قبل استخدامها.

تجنب شرب كوب كامل من الماء مع الأدوية

لا تكتفِ بشرب كمية صغيرة من الماء تكفي لابتلاع الدواء أو الفيتامينات. فشرب كوب كامل من الماء يساعد على منع بقاء الدواء في المريء، ويقلل من احتمالات تهيجه، كما يسهم في تحسين امتصاص الجسم للفيتامينات الذائبة في الماء. ويمكن اعتبار وقت تناول الدواء فرصة إضافية للحفاظ على ترطيب الجسم.

الإفراط في إضافة المواد الاصطناعية إلى الماء

لا بأس بإضافة النكهات أو المحليات الاصطناعية إلى الماء بين حين وآخر، ولكن لا يُنصح بتحويل ذلك إلى عادة يومية. وتشير بحوث إلى أن بعض هذه المواد قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني والسرطان، كما قد تسهم في زيادة الشعور بالجوع. لذا، يُفضل تجنب المنتجات التي تحتوي على السكر، أو شراب الذرة عالي الفركتوز، أو الأسبارتام، أو السكرالوز، واستبدال إضافات طبيعية بها، مثل الليمون، والليمون الأخضر، والنعناع، والأعشاب العطرية، وشرائح الخيار.

إهمال شرب الماء عند الشعور بالتعب

إذا شعرت بالإرهاق دون سبب واضح، فقد يكون الجفاف أحد الأسباب المحتملة. ولا يُشترط أن تكون مريضاً أو تمارس نشاطاً بدنياً شاقاً حتى تُصاب بالجفاف، فالجسم يفقد الماء باستمرار من خلال وظائفه الطبيعية، مثل التنفس والإخراج، ما يجعل تعويض السوائل أمراً ضرورياً طوال اليوم.

شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة

لا بأس بشرب كوب أو كوبين من الماء في المرة الواحدة، ولكن لا يُنصح بشرب كميات كبيرة دفعة واحدة، سواء عند الاستيقاظ أو في أي وقت آخر من اليوم. فلا توجد أدلة علمية تثبت أن ذلك ينشط عملية الأيض، كما أن الإكثار من شرب الماء قبل النوم قد يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر ليلاً، ما يؤثر في جودة النوم. والأفضل هو توزيع شرب الماء تدريجياً على مدار اليوم، مع عدم تجاوز لتر واحد في الساعة، وفقاً لتوصيات الخبراء.

شرب المياه مباشرة من الأنهار والجداول

قد تبدو مياه الأنهار والجداول صافية ونقية، ولكنها قد تكون ملوَّثة بالنباتات السامة، أو بول الحيوانات وروثها، أو مواد كيميائية أُلقيت فيها بصورة غير قانونية. لذلك يُنصح بعدم شرب المياه من المصادر الطبيعية إلا بعد معالجتها باستخدام أقراص التنقية أو فلاتر المياه المناسبة.

عدم شرب كمية كافية من الماء

يتكون معظم جسم الإنسان من الماء، ويعتمد عليه في أداء كثير من الوظائف الحيوية. فهو يساعد على الهضم، ويخفف الإمساك ويقي منه، ويسهم في طرد السموم، ويقلل من خطر تكوُّن حصى الكلى، كما يحافظ على ترطيب البشرة. ويبلغ الحد الأدنى الموصى به يومياً نحو 11.5 كوب للنساء، و15.5 كوب للرجال.