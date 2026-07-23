ساعتان من تمارين القوة أسبوعياً... هل تخفّضان خطر النوبة القلبية لدى النساء؟

أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة «Journal of the American College of Cardiology» أن ممارسة تمارين القوة لمدة لا تقل عن ساعتين أسبوعياً قد تقلّل خطر الإصابة بالنوبة القلبية لدى النساء بنسبة تصل إلى 44 في المائة. وشملت الدراسة 117025 امرأة جرى تتبّع حالتهن الصحية ونشاطهن البدني على مدى متوسط بلغ 14.5 عام، مع تقييم دوري كل 4 سنوات.

ووجد الباحثون أن النساء اللواتي مارسن تمارين المقاومة لمدة ساعتين أو أكثر أسبوعياً انخفض لديهن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20 في المائة، مقارنة بمن لم يمارسنها، مع تراجع إضافي في الخطر بنسبة 5 في المائة تقريباً لكل ساعة تدريب إضافية أسبوعياً، حسبما أفاد موقع «فيري ويل هيلث» الطبي.

فوائد أكبر مع الاستمرارية

وبيّنت الدراسة أن الجمع بين تمارين القوة والتمارين الهوائية، مثل المشي أو الجري، يرتبط بتحسّن أكبر في صحة القلب. كما كانت الفوائد أكثر وضوحاً لدى النساء اللواتي واظبن على التدريب لفترات طويلة وحرصن على تمرين الجزءين العلوي والسفلي من الجسم.

في المقابل، لم تسجّل الدراسة تأثيراً ملحوظاً لتمارين المقاومة على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ويؤكد الباحثون أن تمارين القوة لا تتطلب بالضرورة الذهاب إلى صالة رياضية، إذ يمكن البدء بتمارين بسيطة في المنزل باستخدام وزن الجسم أو الأوزان الخفيفة أو الأربطة المطاطية، إلى جانب الالتزام بالتوصيات الصحية التي تدعو إلى ممارسة 150 دقيقة أسبوعياً من النشاط الهوائي المعتدل لدعم صحة القلب والحد من عوامل الخطر الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والتدخين.