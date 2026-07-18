لا تدع الكسل يهزمك... 6 مفاتيح للالتزام بالرياضة

يبدأ كثيرون برنامجاً رياضياً بحماس كبير، ولكن الحفاظ على هذا الحماس والاستمرار في ممارسة التمارين بانتظام يمثل التحدي الحقيقي. فبمرور الوقت، قد تؤدي ضغوط العمل أو الدراسة، والانشغال اليومي، أو تراجع الدافع، إلى تفويت الحصص الرياضية، ثم التخلي عنها تدريجياً.

ويؤكد الخبراء أن الالتزام بالرياضة لا يعتمد على قوة الإرادة وحدها؛ بل على بناء عادات صحية مستدامة تجعل ممارسة التمارين جزءاً طبيعياً من الروتين اليومي.

وتشير البحوث إلى أن تكوين عادة رياضية طويلة الأمد يصبح أسهل عند الالتزام بروتين ثابت، ووضع أهداف واقعية، واختيار الأنشطة التي يستمتع بها الشخص.

ووفقاً لدراسة نُشرت في مجلة علم نفس الصحة، فإن السلوك الذي يتكرر في السياق نفسه يتحول تدريجياً إلى عادة. كما خلصت مراجعة علمية نشرتها المجلة البريطانية للطب الرياضي (BJSM) إلى أن الدعم الاجتماعي والمراقبة الذاتية من أهم العوامل التي تعزز الالتزام بممارسة التمارين الرياضية.

وفيما يلي 6 نصائح يوصي بها الخبراء للمساعدة على الاستمرار في ممارسة الرياضة، وفقاً لموقع «ذا هيلث سايت»:

1- ضع أهدافاً واقعية

لا تحاول تحقيق كل شيء في وقت قصير؛ لأن وضع أهداف كبيرة منذ البداية قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق أو الإحباط.

ابدأ في أهداف بسيطة وقابلة للتنفيذ، مثل ممارسة الرياضة 3 مرات أسبوعياً، أو تخصيص 30 دقيقة لكل جلسة تدريبية. كما أن الاحتفاء بالإنجازات الصغيرة يمنحك شعوراً بالتقدم ويحفزك على الاستمرار.

2- حدد مواعيد ثابتة للتمرين

تعامل مع مواعيد التمارين الرياضية كما تتعامل مع أي موعد مهم لا يمكن تأجيله. فممارسة الرياضة في وقت محدد كل يوم تساعد الدماغ على اعتبارها جزءاً من الروتين اليومي، مما يجعل الالتزام بها أسهل مع مرور الوقت، ويحولها إلى عادة يصعب التخلي عنها.

3- اختر الأنشطة التي تستمتع بها

لا تجبر نفسك على ممارسة نوع معين من التمارين إذا كنت لا تستمتع به. فإذا لم تكن من محبي الجري على جهاز المشي، يمكنك اختيار بدائل أخرى مثل تمارين القوة، أو ركوب الدراجات، أو السباحة، أو التمارين الجماعية.

ويؤكد الخبراء أن الاستمتاع بالنشاط الرياضي يزيد من احتمالية الاستمرار في ممارسته على المدى الطويل.

4- تابع تقدمك

يساعد تسجيل إنجازاتك الرياضية في الحفاظ على الحافز، حتى وإن كان التقدم بسيطاً.

ويمكنك استخدام دفتر يوميات أو أحد تطبيقات اللياقة البدنية لتتبُّع تطور قوتك البدنية، ومستوى التحمل، والتغيرات في تكوين الجسم.

فرؤية نتائج جهودك، مهما كانت محدودة، تمنحك دافعاً للاستمرار وعدم التراجع.

5- مارس الرياضة مع شريك

تشير الدراسات إلى أن الدعم الاجتماعي يسهم بشكل كبير في زيادة الالتزام بالتمارين الرياضية. فوجود صديق أو شريك يشاركك التمارين يجعل التجربة أكثر متعة، ويشجعك على الالتزام بالمواعيد، كما يمنحك دفعة إضافية في الأيام التي تشعر فيها بقلة الحماس، أو ضعف الرغبة في ممارسة الرياضة.

6- لا تسعَ إلى الكمال

لا يعني تفويت حصة تدريبية واحدة أنك فشلت أو أن كل جهودك قد ضاعت. فمن الطبيعي أن تفرض ظروف الحياة أحياناً التوقف المؤقت أو أخذ قسط من الراحة، ولكن المهم هو عدم الاستسلام والعودة إلى روتينك الرياضي في أقرب فرصة.