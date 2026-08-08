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صحتك

مشروب قبل النوم قد يدعم صحة الدماغ... فما هو؟

منتجات الكرز الحامض قد تدعم الشعور باليقظة الذهنية وتساعد على تقليل الإرهاق الذهني (بكسلز)
منتجات الكرز الحامض قد تدعم الشعور باليقظة الذهنية وتساعد على تقليل الإرهاق الذهني (بكسلز)
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مشروب قبل النوم قد يدعم صحة الدماغ... فما هو؟

منتجات الكرز الحامض قد تدعم الشعور باليقظة الذهنية وتساعد على تقليل الإرهاق الذهني (بكسلز)
منتجات الكرز الحامض قد تدعم الشعور باليقظة الذهنية وتساعد على تقليل الإرهاق الذهني (بكسلز)

لا يقتصر اختيار المشروب الذي نتناوله قبل النوم على البحث عن شيء يروي العطش، إذ يمكن لما نشربه مساءً أن يؤثر في جودة نومنا، وبالتالي في أدائنا الذهني خلال اليوم التالي. فجودة النوم ترتبط بالانتباه والذاكرة والطاقة الذهنية، لذلك من الأفضل أن ينسجم المشروب الليلي مع روتين النوم، وأن يساعد على نوم هادئ بدلاً من أن يؤثر سلباً فيه، وفقاً لموقع «إيتينغ ويل».

ومن بين الخيارات التي قد تدعم صحة الدماغ، بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة من خلال تحسين جودة النوم، يبرز عصير الكرز الحامض بوصفه خياراً قد يكون مناسباً للروتين المسائي. فهو غني بالميلاتونين الطبيعي، وتشير بعض الأبحاث إلى أن منتجات الكرز الحامض قد تساعد في تحسين بعض جوانب النوم ودعم التركيز.

وتحدث أخصائيو تغذية معتمدون عن فوائد إضافة عصير الكرز الحامض إلى الروتين المسائي، وما قد يقدمه لصحة الدماغ على المدى القصير والطويل.

ما الفائدة التي يقدمها عصير الكرز الحامض للدماغ؟

يساعد على نوم أطول وأكثر فعالية

يلعب النوم دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الدماغ، إذ يعمل الدماغ خلال النوم على معالجة المعلومات الجديدة، كما يدعم النوم الانتباه والطاقة الذهنية اللازمة لأداء مهام اليوم التالي. وفي المقابل، يرتبط الحصول على نوم غير جيد بصورة منتظمة بتراجع القدرات الإدراكية مع مرور الوقت.

وقد أظهر عصير الكرز الحامض نتائج واعدة، وإن لم تكن متسقة تماماً، في أبحاث تناولت علاقته بالنوم. وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول منتجات الكرز الحامض قد يساعد على النوم لفترات أطول.

ويحتوي عصير الكرز الحامض على عدد من المركبات التي قد تفسر هذه النتائج. وتقول كاتي غروس، الحاصلة على ماجستير العلوم وشهادة اختصاصية تغذية مسجلة: «عصير الكرز الحامض غني بمركبات مختلفة مثل الأنثوسيانين، الذي يمنح الكرز لونه الأحمر الداكن الغني، والميلاتونين، والتريبتوفان، والسيروتونين».

ويساعد الميلاتونين على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، في حين يستخدم الجسم التريبتوفان لإنتاج السيروتونين والميلاتونين.

تناول عصير الكرز الحامض بانتظام يساهم في دعم بعض جوانب الذاكرة لدى كبار السن (بكسلز)

يساعد على تحسين التركيز في اليوم التالي

عادةً ما تحظى الذاكرة بالنصيب الأكبر من الاهتمام عند الحديث عن صحة الدماغ، إلا أن الحفاظ على القدرة على التركيز لا يقل أهمية لإنجاز المهام اليومية. فالانتباه المستمر يتيح للشخص التركيز على مهمة واحدة لفترة من الزمن، سواء كان ذلك أثناء متابعة محادثة طويلة في العمل أو الحفاظ على الانتباه أثناء القيادة.

وتشير الأبحاث إلى أن مُركّز الكرز الحامض قد يدعم بعض جوانب الوظائف الإدراكية، بما في ذلك الانتباه واليقظة الذهنية. وعلى وجه التحديد، وجدت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون منتجات الكرز الحامض قد يحققون أداءً أفضل في اختبارات الانتباه المستمر، كما أفادوا بتحسن في مستويات الإرهاق الذهني.

وتقول برينيا كايد، الحاصلة على ماجستير العلوم واختصاصية التغذية المسجلة: «هذه دراسات صغيرة، ونحن بحاجة إلى تجارب أكبر لتأكيد النتائج، لكن اتساق النتائج بين مختلف الفئات السكانية أمر مشجع».

قد يساعد على تقليل الإرهاق الذهني

تختلف القدرة على إنجاز مهمة معينة عن الشعور بالإرهاق الذهني أثناء القيام بها. وتشير الأبحاث إلى أن منتجات الكرز الحامض قد تدعم الشعور باليقظة الذهنية وتساعد على تقليل الإرهاق الذهني، مع الحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لفهم الطريقة التي يمكن أن تنعكس بها هذه الفوائد على الحياة اليومية.

ويحتوي الكرز الحامض على البوليفينولات، إلى جانب مركبات تسهم في تنظيم النوم، وقد يساعد كلاهما على تحسين الشعور بالراحة الذهنية مع مرور الوقت.

وتقول كايد: «أنت تحصل في الأساس على مزيج طبيعي من مضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة وفوائد النوم في كوب واحد».

وعلى عكس القهوة أو مشروبات الطاقة، لا يحتوي عصير الكرز الحامض على الكافيين، ولذلك من غير المرجح أن يؤدي إلى زيادة فورية في اليقظة. وتشير الأبحاث، بدلاً من ذلك، إلى فائدة محتملة قد تتطور مع الاستهلاك المنتظم، بدلاً من أن يكون العصير حلاً سريعاً للتخلص من تشوش الذهن في اليوم التالي.

يدعم الذاكرة مع التقدم في السن

قد يسهم تناول عصير الكرز الحامض بانتظام في دعم بعض جوانب الذاكرة لدى كبار السن. وتشير الأبحاث، في الواقع، إلى أن منتجات الكرز الحامض قد ترتبط بتحسينات في الذاكرة والانتباه وبعض الوظائف الإدراكية لدى هذه الفئة العمرية.

وتقول كايد: «يُحسّن تناول عصير الكرز الحامض الذاكرة العرضية، وهي نوع من الذاكرة الصريحة طويلة الأمد، والانتباه، وسرعة الحركة، أي الوقت اللازم لمعالجة المعلومات واتخاذ القرارات وتنفيذ الحركات البدنية. كما أفاد المشاركون بشعورهم برضا أكبر عن ذاكرتهم».

وعلى الرغم من أن الأبحاث لا تزال محدودة، فإن هذه النتائج تشير إلى أن عصير الكرز الحامض قد يكون له دور ضمن روتين يومي منتظم وطويل الأمد يهدف إلى دعم الصحة الإدراكية.

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سحب دراسة مثيرة للجدل حول الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»

ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)
ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)
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سحب دراسة مثيرة للجدل حول الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»

ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)
ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)

​سُحبت دراسة مثيرة للجدل كانت تحلل الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»، وكانت قد قوبلت بانتقادات واسعة النطاق كونها عززت الشكوك بشأن اللقاحات، وفق ما أعلن الأربعاء ناشر المجلة البريطانية التي صدرت فيها الورقة البحثية.

وذكرت مجموعة «بي إم جاي» في بيان، أن الدراسة التي نشرت في دورية «بي إم جاي للصحة العامة» عام 2024 سُحبت «بسبب معلومات مضللة حول أسباب الوفاة ومحدودية العمل الأصلي الذي أجراه معدُّوها».

وكانت الدراسة تشير إلى أن عدد الوفيات الزائدة في الغرب بقي مرتفعاً بشكل غير طبيعي، حتى بعد انتهاء ذروة أزمة «كوفيد-19».

سيدتان تبكيان في ذكرى وفاة والدة إحداهما بسبب «كوفيد» عند الجدار التذكاري لضحايا الوباء في لندن (رويترز)

وتم الاستشهاد بهذه الدراسة في كثير من المقالات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي المناهضة للقاحات، والتي ادَّعت زوراً أن الورقة البحثية ربطت بشكل مباشر بين هذه الوفيات الزائدة وبين لقاحات «كوفيد».

ورغم أن الدراسة لم تُظهر صلة من هذا القبيل، فإنها خلصت إلى أن «معدلات الوفيات الزائدة بقيت مرتفعة في العالم الغربي لثلاث سنوات متتالية، رغم تطبيق تدابير الاحتواء واستخدام لقاحات (كوفيد-19)».

وأثار هذا اللبس انتقادات واسعة للورقة البحثية؛ إذ اتهم بعض الباحثين معدّيها بتوفير ذرائع لهجمات لا تستند إلى أساس ضد لقاحات «كوفيد» التي ثبت أنها أنقذت ملايين الأرواح منذ عام 2020.

كما أثيرت تساؤلات حول المنهجية المستخدمة في الدراسة لحساب الوفيات الزائدة.

وكانت مجموعة «بي إم جاي» التي تنشر أيضاً «بريتيش ميديكل جورنال» المرموقة، أعلنت سابقاً أنها تُجري تحقيقاً بشأن هذه الدراسة.

وكان قد صدر بيان يعرب عن القلق بشأن الورقة البحثية في عام 2024، إلا أن مجموعة «بي إم جاي» قررت، بعد إجراء تحقيق، سحب الدراسة بالكامل، وهو ما يمثل أقصى درجات التبرؤ العلمي من الأوراق البحثية.

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السعودية تسجّل مستحضراً لعلاج «الورم النقوي» لدى البالغين

جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)
جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)
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السعودية تسجّل مستحضراً لعلاج «الورم النقوي» لدى البالغين

جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)
جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)

اعتمدت «هيئة الغذاء والدواء» السعودية تسجيل مستحضر «زينبكسوس» (إيبردوميد)، لعلاج المرضى البالغين المصابين بالورم النقوي المتعدد الناكس أو المقاوم للعلاج، بصفته علاجاً إضافياً إلى «داراتوموماب» و«ديكساميثازون»، وذلك كأول جهة رقابية في العالم تُسجِّله.

ويُعدّ الورم النقوي المتعدد أحد سرطانات الدم التي تنشأ في خلايا البلازما داخل نخاع العظم، ما قد يؤدي إلى فقر الدم، وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، وضعف المناعة، فضلاً عن اضطراب وظائف الكلى وتلف العظام.

وأفادت الهيئة بأن المستحضر سبق تعيينه ضمن «برنامج الأدوية الواعدة»؛ في خطوة تعكس جهودها لتسهيل وصول العلاجات النوعية إلى المرضى داخل المملكة.

وأضافت أن المستحضر ينتمي إلى مجموعة علاجية حديثة تُعرف بـ«مُعدِّلات إنزيم ليغاز سيريبلون E3»، إذ يعمل على تحفيز تكسير البروتينات التي تسهم في بقاء خلايا الورم النقوي المتعدد ونموها، ويعزز قدرة الجهاز المناعي على مهاجمة هذه الخلايا.

وأوضحت «الغذاء والدواء» أن الموافقة على تسجيل المستحضر جاءت استناداً إلى نتائج دراسة سريرية محورية من المرحلة الثالثة، شملت مرضى الورم النقوي المتعدد الناكس أو المقاوم للعلاج.

وحسب الهيئة، أظهرت النتائج أن استخدام «إيبردوميد» علاجاً إضافياً إلى جانب «داراتوموماب» و«ديكساميثازون» حقَّق تحسناً ذا دلالة إحصائية مقارنة بالعلاج المقارن.

وأشارت البيانات السريرية إلى أن أبرز الأعراض الجانبية للمستحضر تمثلت في انخفاض عدد بعض خلايا الدم، ما قد يزيد خطر الإصابة بالعدوى أو فقر الدم، إضافة إلى الدوخة والغثيان والطفح الجلدي.

وشدَّدت «الغذاء والدواء» على ضرورة استخدام المستحضر تحت إشراف طبي متخصص، مع متابعة الحالة السريرية ونتائج فحوصات الدم بشكل منتظم، وفقاً للنشرة المعتمدة.

ويُجسِّد هذا الاعتماد التزام الهيئة بدعم الابتكار في القطاع الصحي، وتوفير خيارات علاجية حديثة للمرضى، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، تماشياً مع مستهدفات «برنامج تحول القطاع الصحي»، أحد برامج «رؤية السعودية 2030».

وأكدت الهيئة أن «برنامج تعيين الأدوية الواعدة» يُعنى بالتي أنهت مراحل الدراسات السريرية، وأظهرت فاعلية وسلامة واعدة وأثراً علاجياً واضحاً في علاج الأمراض الخطيرة.

وأبانت أن البرنامج يسهم في تسريع وصول العلاجات النوعية للمرضى، وتوسيع الخيارات العلاجية المتاحة، وتمكين إتاحة الأدوية المبتكرة خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتوافق مع مستهدفات «برنامج تحول القطاع الصحي».

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صحتك

تخطي وجبة واحدة... ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم؟

تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)
تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)
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تخطي وجبة واحدة... ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم؟

تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)
تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)

قد يبدو تخطي وجبة من حين إلى آخر أمراً عابراً لا يترك تأثيراً واضحاً على الصحة، لكن تكرار ذلك، ولا سيما تخطي وجبة الإفطار، قد يؤثر في قدرة الجسم على تنظيم مستوى السكر في الدم. وتختلف هذه التأثيرات من شخص إلى آخر، تبعاً للعادات الغذائية والأهداف الصحية والنظام الغذائي المتّبع بشكل عام.

ووفقاً لموقع «هيلث»، فإن فهم العلاقة بين توقيت تناول الوجبات ومستوى السكر في الدم يمكن أن يساعد على اتخاذ خيارات غذائية أكثر وعياً، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في مستوى السكر أو المصابين بداء السكري.

ماذا يحدث عند تخطي وجبة؟

يمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى زيادة صعوبة تنظيم الجسم لمستوى السكر في الدم على مدار اليوم.

وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أُجريت عام 2019 على شباب أصحاء أن تخطي وجبة الإفطار أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى السكر في الدم بعد تناول وجبة الغداء، مقارنةً بالأشخاص الذين تناولوا وجبة الإفطار.

وقد يؤدي تخطي وجبة الإفطار أيضاً إلى إضعاف استقلاب الجلوكوز والتسبب في تقلبات غير طبيعية في مستوى السكر في الدم، كما ارتبط هذا السلوك بزيادة خطر الإصابة بمقدمات السكري وداء السكري من النوع الثاني.

وفي السياق نفسه، وجدت دراسة أُجريت عام 2020 أن تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

ولا يقتصر تأثير تخطي الوجبات على وجبة الإفطار؛ إذ يمكن أن يؤثر تخطي وجبتي الغداء أو العشاء أيضاً في مستوى السكر في الدم. ومع ذلك، لا يبدو أن تأثير تخطي هاتين الوجبتين كبيراً بالقدر نفسه الذي قد يحدث عند تخطي وجبة الإفطار.

ما الفرق بين الصيام المتقطع وتخطي إحدى الوجبات؟

من المهم التمييز بين تخطي الوجبات بصورة عشوائية وبين الصيام المتقطع؛ إذ إن الصيام المتقطع يُعد نظاماً غذائياً منظماً يتضمن الامتناع عن تناول السعرات الحرارية لفترة زمنية محددة. وعند تطبيقه بصورة صحيحة، يمكن أن يساعد الصيام المتقطع على تحسين مستوى السكر في الدم.

وقد يساعد اتباع نظام التغذية المقيّدة زمنياً (TRF) المبكر، الذي يتضمن تناول الطعام خلال فترة زمنية محددة من اليوم ثم الصيام خلال الفترة المتبقية، على تحسين مستوى السكر في الدم.

وتشير بعض الدراسات إلى أن أنظمة الصيام عموماً قد تكون أكثر فاعلية من الحميات الغذائية التقليدية في خفض مستوى السكر في الدم. في المقابل، وجدت دراسات أخرى أن الحميات الغذائية التقليدية قد تكون فعالة بالقدر نفسه.

ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم كيفية تأثير الأنواع المختلفة من أنظمة الصيام في مستوى السكر في الدم، ومدى فاعليتها في التحكم به.

ما الذي يمكنك فعله بدلاً من تخطي الوجبات؟

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن التحكم في مستوى السكر في الدم، فمن الأفضل التحدث مع مقدّم الرعاية الصحية لوضع خطة مناسبة لحالتك واحتياجاتك الخاصة.

وعلى الرغم من أن تفويت الوجبات من حين إلى آخر لن يؤثر بشكل كبير في مستوى السكر في الدم، فإن الالتزام بجدول منتظم لتناول الطعام يظل خياراً أفضل قدر الإمكان، ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بداء السكري.

وفيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد على الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم:

تناول فطوراً غنياً بالبروتين والألياف: يمكن أن يساعد بدء اليوم بوجبة فطور مشبعة وغنية بالبروتين والألياف ومناسبة للتحكم في مستوى السكر في الدم على الحفاظ على مستوياته ضمن المعدل الطبيعي.

تناول الكربوهيدرات مع البروتين والألياف: يساعد الجمع بين الكربوهيدرات والبروتين والألياف على إبطاء عملية الهضم، مما قد يساهم في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم طوال اليوم.

حافظ على نمط غذائي يومي منتظم: تشير بعض الأبحاث إلى أن حصر فترة تناول الطعام في أقل من 12 ساعة يومياً قد يكون أفضل للصحة العامة، بما في ذلك المساعدة على تنظيم مستوى السكر في الدم.

تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرةً: يرتبط تناول الطعام في وقت متأخر من الليل بضعف التحكم في مستوى السكر في الدم، كما قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية، ومنها داء السكري.

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