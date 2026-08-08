مشروب قبل النوم قد يدعم صحة الدماغ... فما هو؟

لا يقتصر اختيار المشروب الذي نتناوله قبل النوم على البحث عن شيء يروي العطش، إذ يمكن لما نشربه مساءً أن يؤثر في جودة نومنا، وبالتالي في أدائنا الذهني خلال اليوم التالي. فجودة النوم ترتبط بالانتباه والذاكرة والطاقة الذهنية، لذلك من الأفضل أن ينسجم المشروب الليلي مع روتين النوم، وأن يساعد على نوم هادئ بدلاً من أن يؤثر سلباً فيه، وفقاً لموقع «إيتينغ ويل».

ومن بين الخيارات التي قد تدعم صحة الدماغ، بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة من خلال تحسين جودة النوم، يبرز عصير الكرز الحامض بوصفه خياراً قد يكون مناسباً للروتين المسائي. فهو غني بالميلاتونين الطبيعي، وتشير بعض الأبحاث إلى أن منتجات الكرز الحامض قد تساعد في تحسين بعض جوانب النوم ودعم التركيز.

وتحدث أخصائيو تغذية معتمدون عن فوائد إضافة عصير الكرز الحامض إلى الروتين المسائي، وما قد يقدمه لصحة الدماغ على المدى القصير والطويل.

ما الفائدة التي يقدمها عصير الكرز الحامض للدماغ؟

يساعد على نوم أطول وأكثر فعالية

يلعب النوم دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الدماغ، إذ يعمل الدماغ خلال النوم على معالجة المعلومات الجديدة، كما يدعم النوم الانتباه والطاقة الذهنية اللازمة لأداء مهام اليوم التالي. وفي المقابل، يرتبط الحصول على نوم غير جيد بصورة منتظمة بتراجع القدرات الإدراكية مع مرور الوقت.

وقد أظهر عصير الكرز الحامض نتائج واعدة، وإن لم تكن متسقة تماماً، في أبحاث تناولت علاقته بالنوم. وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول منتجات الكرز الحامض قد يساعد على النوم لفترات أطول.

ويحتوي عصير الكرز الحامض على عدد من المركبات التي قد تفسر هذه النتائج. وتقول كاتي غروس، الحاصلة على ماجستير العلوم وشهادة اختصاصية تغذية مسجلة: «عصير الكرز الحامض غني بمركبات مختلفة مثل الأنثوسيانين، الذي يمنح الكرز لونه الأحمر الداكن الغني، والميلاتونين، والتريبتوفان، والسيروتونين».

ويساعد الميلاتونين على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، في حين يستخدم الجسم التريبتوفان لإنتاج السيروتونين والميلاتونين.

تناول عصير الكرز الحامض بانتظام يساهم في دعم بعض جوانب الذاكرة لدى كبار السن (بكسلز)

يساعد على تحسين التركيز في اليوم التالي

عادةً ما تحظى الذاكرة بالنصيب الأكبر من الاهتمام عند الحديث عن صحة الدماغ، إلا أن الحفاظ على القدرة على التركيز لا يقل أهمية لإنجاز المهام اليومية. فالانتباه المستمر يتيح للشخص التركيز على مهمة واحدة لفترة من الزمن، سواء كان ذلك أثناء متابعة محادثة طويلة في العمل أو الحفاظ على الانتباه أثناء القيادة.

وتشير الأبحاث إلى أن مُركّز الكرز الحامض قد يدعم بعض جوانب الوظائف الإدراكية، بما في ذلك الانتباه واليقظة الذهنية. وعلى وجه التحديد، وجدت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون منتجات الكرز الحامض قد يحققون أداءً أفضل في اختبارات الانتباه المستمر، كما أفادوا بتحسن في مستويات الإرهاق الذهني.

وتقول برينيا كايد، الحاصلة على ماجستير العلوم واختصاصية التغذية المسجلة: «هذه دراسات صغيرة، ونحن بحاجة إلى تجارب أكبر لتأكيد النتائج، لكن اتساق النتائج بين مختلف الفئات السكانية أمر مشجع».

قد يساعد على تقليل الإرهاق الذهني

تختلف القدرة على إنجاز مهمة معينة عن الشعور بالإرهاق الذهني أثناء القيام بها. وتشير الأبحاث إلى أن منتجات الكرز الحامض قد تدعم الشعور باليقظة الذهنية وتساعد على تقليل الإرهاق الذهني، مع الحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لفهم الطريقة التي يمكن أن تنعكس بها هذه الفوائد على الحياة اليومية.

ويحتوي الكرز الحامض على البوليفينولات، إلى جانب مركبات تسهم في تنظيم النوم، وقد يساعد كلاهما على تحسين الشعور بالراحة الذهنية مع مرور الوقت.

وتقول كايد: «أنت تحصل في الأساس على مزيج طبيعي من مضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة وفوائد النوم في كوب واحد».

وعلى عكس القهوة أو مشروبات الطاقة، لا يحتوي عصير الكرز الحامض على الكافيين، ولذلك من غير المرجح أن يؤدي إلى زيادة فورية في اليقظة. وتشير الأبحاث، بدلاً من ذلك، إلى فائدة محتملة قد تتطور مع الاستهلاك المنتظم، بدلاً من أن يكون العصير حلاً سريعاً للتخلص من تشوش الذهن في اليوم التالي.

يدعم الذاكرة مع التقدم في السن

قد يسهم تناول عصير الكرز الحامض بانتظام في دعم بعض جوانب الذاكرة لدى كبار السن. وتشير الأبحاث، في الواقع، إلى أن منتجات الكرز الحامض قد ترتبط بتحسينات في الذاكرة والانتباه وبعض الوظائف الإدراكية لدى هذه الفئة العمرية.

وتقول كايد: «يُحسّن تناول عصير الكرز الحامض الذاكرة العرضية، وهي نوع من الذاكرة الصريحة طويلة الأمد، والانتباه، وسرعة الحركة، أي الوقت اللازم لمعالجة المعلومات واتخاذ القرارات وتنفيذ الحركات البدنية. كما أفاد المشاركون بشعورهم برضا أكبر عن ذاكرتهم».

وعلى الرغم من أن الأبحاث لا تزال محدودة، فإن هذه النتائج تشير إلى أن عصير الكرز الحامض قد يكون له دور ضمن روتين يومي منتظم وطويل الأمد يهدف إلى دعم الصحة الإدراكية.