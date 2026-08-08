اتحاد كوريا الجنوبية يعتذر عن مزاعم «تقديم خدمات جنسية»

اعتذر اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم اليوم (السبت)، بعد أن زعم تقرير إعلامي أنه قدم «خدمات جنسية» لحكام أجانب أثناء وجودهم في البلاد للمشاركة في مباريات دولية قبل أكثر من عقد من الزمن.

وأفادت شبكة «جيه تي بي سي» الكورية الجنوبية يوم الخميس، بأن الاتحاد المحلي لكرة القدم قدم هذه الخدمات لحكام أجانب في مناسبات متعددة خلال عامي 2011 و2012، بما في ذلك عندما كانوا في البلاد للمشاركة في مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014، وأولمبياد لندن 2012.

وقال الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم في بيان: «نعتذر بشدة عن إثارة القلق بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالاتحاد، والتي ظهرت من جلسة استماع برلمانية وعملية تفتيش ومصادرة غير مسبوقة، ومن تقارير حول أحداث وقعت منذ أكثر من عقد من الزمن، والتي لم يكن حتى الكثيرون داخل المنظمة على دراية بها».

واستشهدت الشبكة في تقريرها الإخباري بتحقيق أجرته وزارة الرياضة عام 2016، والذي وجد أن الاتحاد الكوري لكرة القدم قدم وسائل ترفيه غير لائقة لحكام أجانب في 7 مناسبات بين مارس (آذار) 2011 ومارس 2012، بما في ذلك رحلات إلى صالونات تدليك، حيث شملت الرسوم تكاليف خدمات جنسية.

ولم يرد الاتحاد الكوري لكرة القدم على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب مزيداً من التعليقات والتفاصيل.

وأضاف الاتحاد في بيانه: «يؤكد الاتحاد بوضوح أن مثل هذا التصرف غير اللائق، أو استخدام بطاقات الشركات لهذه الأغراض، لا يحدث على الإطلاق في الوقت الحالي».

وتزيد هذه المزاعم من التدقيق الذي يخضع له الاتحاد بشأن قضية منفصلة تتعلق بتعيين المدرب السابق للمنتخب الوطني هونغ ميونغ-بو.

وقالت الشرطة لـ«رويترز»، إنها داهمت مكاتب الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم يوم الخميس في إطار تحقيق يتعلق بتعيين هونغ.

وعاد هونغ لتدريب المنتخب الوطني في عام 2024 بعد أن شغل المنصب سابقاً بين عامي 2013 و2014. وأثار تعيينه جدلاً بعد أن تخلى الاتحاد الكوري لكرة القدم عن عملية بحث استمرت شهوراً وشملت مرشحين أجانب، وعينه بعد اجتماع قصير.

وعادت القضية المثيرة للجدل إلى الواجهة بعد أداء كوريا الجنوبية المخيب للآمال في كأس العالم، الذي انتهى بخروجها من دور المجموعات.