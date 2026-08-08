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الرياضة رياضة عالمية

إنفانتينو يتلقى دعم كرة القدم الأميركية الجنوبية في زيارته إلى كولومبيا

إنفانتنيو خلال حضوره تنصيب رئيس كولومبيا (أ.ب)
إنفانتنيو خلال حضوره تنصيب رئيس كولومبيا (أ.ب)
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إنفانتينو يتلقى دعم كرة القدم الأميركية الجنوبية في زيارته إلى كولومبيا

إنفانتنيو خلال حضوره تنصيب رئيس كولومبيا (أ.ب)
إنفانتنيو خلال حضوره تنصيب رئيس كولومبيا (أ.ب)

تلقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري-الإيطالي جياني إنفانتينو، الجمعة، في كولومبيا دعماً من عدة فاعلين في كرة القدم الأميركية الجنوبية، في خضم أزمة تعصف بالهيئة المشرفة على كرة القدم العالمية.

وتوجه إنفانتينو إلى مدينة كالي (جنوب غربي البلاد) لحضور مراسم تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبرييا الذي ينتسب لليمين المتطرف.

وتأتي هذه الزيارة في خضم أزمة يعيشها «فيفا» تسبب فيها مشروع مثير للجدل، تم التخلي عنه في نهاية المطاف، كان يهدف إلى فتح باب الهيئة المشرفة على كرة القدم العالمية أمام الاستثمارات الخاصة.

ورفض رئيس الهيئة الكروية الأعلى الرد على سؤال طرحه عليه صحافي من «وكالة الصحافة الفرنسية» حول ما إذا كان يعتقد أنه تجاوز هذه الأزمة.

وخلال مشاركته في مهرجان لكرة القدم مخصص للأطفال، أعرب إنفانتينو الذي يقود «فيفا» منذ عام 2016، عن «سعادته» بحضور هذا الحدث.

وقال أمام عشرات الأطفال المرتدين لأزياء كرة القدم: «كرة القدم هي الفرح، وكرة القدم هي السعادة، وكرة القدم هي الوحدة».

وأضاف: «يجب أن ننظر دائماً في عيون هؤلاء الأطفال الذين لا يأبهون بما نقوله، بالخطابات وكل ذلك. المهم هو أن نبذل كل ما بوسعنا لكي يتمكن هؤلاء الفتيات والفتيان من الاستمتاع بأكثر الرياضات سحراً».

وقبل ثمانية أشهر من انتهاء ولايته الثانية، وإجراء انتخابات جديدة في مارس (آذار) 2027 بالعاصمة المغربية الرباط والتي يدخلها بوصفه مرشحاً وحيداً حتى الآن، تعرض إنفانتينو لوابل من الانتقادات، لا سيما من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) النافذ الذي أبقى الخميس على تهديده بمقاطعة كأس العالم رغم التراجع عن المشروع المثير للجدل.

وعبّر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) الذي يضم 10 أعضاء فقط منتسبين إلى «فيفا»، لكن من بينهم اتحادات نافذة مثل الأرجنتيني والبرازيلي، الخميس، عن «قلقه إزاء الإجراءات الأحادية الجانب المتكررة» التي يتخذها «فيفا».

غير أن رئيس «كونميبول» أوضح الجمعة، رداً على سؤال من وسيلة إعلام كولومبية، أنه «لا يمكن تجاهل العمل الكبير» الذي قام به إنفانتينو.

وتابع أليخاندرو دومينغيس: «يجب مواصلة العمل من أجل كرة القدم، عبر الحوار، وليس من الضروري أن نكون متفقين دائماً».

وبعد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم القوي والاتحاد الباراغوياني الخميس، تلقى إنفانتينو الجمعة دعماً من اتحادين أميركيين جنوبيين آخرين، هما الفنزويلي والإكوادوري اللذان رحبا بالتراجع عن المشروع المثير للجدل.

وأضاف رئيس الاتحاد الإكوادوري فرانسيسكو إيغاس لاريتيغي، في رسالة موجهة إلى رئيس «فيفا»، أنه يثق بإنفانتينو «وكذلك بمن يقودون كرة القدم حالياً لمواصلة العمل لصالح رياضتنا».

لكن إنفانتينو يواجه، عقب فشل مشروعه، معارضة قوية من «ويفا» ومن «كونكاكاف» (اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وفي أوروبا، أعلنت رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم ليزا كلافينيس، الجمعة، أنها ستطالب رئيس «فيفا» بالاستقالة.

غير أن المكسيك، الدولة المستضيفة لكأس العالم 2026 إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، خرجت بموقف مختلف عن «كونكاكاف»، وأعربت عن دعمها لـ«قيادة» إنفانتينو.

وحضر إنفانتينو بعد ظهر الجمعة مراسم تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد، المقررة بشكل استثنائي في كالي الواقعة جنوب غربي البلاد، عوض العاصمة بوغوتا.

ويعد أبيلاردو دي لا إسبرييا، المنتخب في 21 يونيو (حزيران)، البالغ 48 عاماً، رمزاً لليمين المتطرف، وحليفاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب المقرب من إنفانتينو.

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الرياضة رياضة عالمية

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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الرياضة رياضة عالمية

كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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