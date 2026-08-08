ارتفاع سعر البوريتو قد يرتد سلباً على الجمهوريين في الانتخابات النصفية

يشكّل الجدل حول سعر فطائر البوريتو في الولايات المتحدة معضلة بالنسبة إلى حزب الرئيس الجمهوري الذي يخشى أن يرتدّ ارتفاع تكلفة المعيشة عليه سلباً في الانتخابات النصفية المرتقبة في نوفمبر (تشرين الثاني).

ويلقى هذا الطبق المكسيكي المكوّن من الأرز والفاصولياء واللحم ومكوّنات أخرى ملفوفة على شكل فطيرة إقبالاً كبيراً من الأميركيين الذين يرون فيه وجبة مشبعة منخفضة التكلفة.

لكن الحال لم يعد كذلك، حسب أندرو كولفت، الناطق باسم الجمعية الشبابية المحافظة «تورننغ بوينت يو إس إيه».

وفي منشور لقي انتشاراً واسعاً في الأسابيع الأخيرة على منصة «إكس»، كتب كولفت أن أحد الطلاب في الجمعية قال له إن «البوريتو ينبغي ألا يكلّف 20 دولاراً. وصحيح أن هذا من رواسب كوفيد والتضخّم في عهد الرئيس السابق جو بايدن، لكن واقع الحال هو عينه. وأشعر بأن الموارد الأساسية للعيش باتت تكّلف غالياً».

وأثار هذا المنشور ما وصفته قناة «فوكس نيوز» المعروفة بقربها من الجمهوريين «حرباً أهلية» في أوساط الحزب. فقد شكّك بعض المحافظين في السعر المذكور، متّهمين الشباب الأميركي بذوق مكلف، في حين هبّ آخرون إلى نجدتهم محذّرين من ارتدادات سياسية.

وكتب دان كرينشو، النائب الجمهوري من تكساس، على «إكس»: «توقفّوا عن الشكوى واعثروا على وظيفة وتناولوا رامن (الحساء الياباني) كما كنا نفعل أيام الدراسة... فالسوق لا تبالي بما ترونه أنتم السعر المناسب».

وفي واشنطن، تراوحت أسعار فطائر البوريتو التي يأخذها الزبائن معهم خارج المطاعم في سلسلتين كبيرتين للوجبات السريعة بين 6,50 دولار و13,50 دولار، حسب المكوّنات المختارة.

وانتقد مارك تيسن المستشار السابق للرئيس جورج دبليو بوش الطلاب، عادّاً أنهم كسالى وينفقون الكثير من المال على خدمات توزيع الطعام.

وكتب في منشور: «عندما تخرّجت كنت أكتفي بتناول حساء النودلز رامن. ولم أكن أشتكي من الأسعار. وعملت جاهداً كي أحصل على حياة أفضل».

شعبية البوريتو تتعاظم في أنحاء الولايات المتحدة (أرشيفية - رويترز)

وأثار التعليق ردّاً حادّاً من نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي وصفه بالمفاجئ، قائلاً بسخرية: «إذا ما التقيتم به شخصياً، يتبيّن لكم بوضوح أنه لم يفوّت عليه بوريتو»، في إشارة إلى وزن تيسن.

واعتبر محافظون آخرون في الحزب أن التعليقات الرامية إلى الاستخفاف بمخاوف المستهلكين بشأن الأسعار غير صائبة بتاتاً ومن شأنها أن ترتدّ سلباً على المستوى السياسي.

وكتبت أنجيلا مورابيتو الناطقة باسم «معهد الدفاع عن الحرية» اليميني الميول في منشور على «إكس»: «إذا كان حلّ (اليمين) لأزمة الأسعار يقضي بالقول إنه ينبغي تناول طعام أسوأ، فإننا سنخسر خسارة مستحقة» في نوفمبر.

أما الرئيس دونالد ترمب، فأكّد مجدّداً الخميس أن التضخّم تراجع في الولايات المتحدة، نافياً أيّ تأثير لتدابيره الجمركية على الأسعار.

غير أن القلق ما زال يساور المستهلكين في ظلّ استمرار الحرب مع إيران التي أدّت إلى زيادة أسعار المحروقات.

وأظهر استطلاع رأي أجرته جامعة ماركيت أن تكلفة المعيشة هي الشغل الشاغل للمستطلعين (35 في المائة). أما الحرب مع إيران فتأتي في المرتبة الثانية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».