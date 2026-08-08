عراقجي: إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد على شروط مثل التعويض عن الانتهاكات الأميركية

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم (السبت)، أن إيران وسلطنة عُمان «قريبتان جداً» من التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، إلا أنه أشار إلى وجود شروط، من بينها تعويضات لما وصفته طهران بانتهاكات أميركية لمذكرة التفاهم الموقعة مع إسلام آباد.

وأضاف عراقجي أن إيران وسلطنة عُمان تناقشان ممراً ملاحياً مؤقتاً ريثما يتم حل المسائل الفنية والقانونية المتعلقة بإنشاء ممر دائم، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال عراقجي إن طهران لم تعد تقبل بنظام فصل حركة الملاحة السابق في مضيق هرمز، وهناك حاجة لمسار جديد.

وكان «الحرس الثوري» الإيراني قد أعلن في وقت سابق من اليوم (السبت) إن ​إعادة فتح مضيق هرمز لا علاقة لها بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان؛ بل هي مشروطة بقبول ‌الولايات المتحدة ‌لشروط ​طهران.

وقال ‌مسؤول ⁠أميركي ​أمس (الجمعة) ⁠إن تقدماً أُحرز بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريباً إلى إعادة «فتح» ⁠مضيق هرمز، بما ‌قد ‌يسمح باستئناف صادرات ​النفط ‌التي تعطلت بسبب ‌الحرب الأميركية على إيران التي اندلعت قبل 5 أشهر.

ونقلت وكالة «تسنيم» ‌الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم «الحرس الثوري» ⁠حسين ⁠محبي، قوله إن «إعادة فتح مضيق هرمز تخضع للآليات والشروط الخاصة بإيران، ولا علاقة لها بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان».

ولم تُجرِ واشنطن وطهران محادثات مباشرة رفيعة المستوى، منذ أن التقى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس مسؤولين إيرانيين في سويسرا، في يونيو (حزيران) الماضي، بعد وقت قصير من توصل الجانبين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأرست مذكرة التفاهم قصيرة الأجل المبرمة في 17 يونيو شروط استئناف شحن النفط عبر مضيق هرمز، وأدت إلى وقف إطلاق النار.