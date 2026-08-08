«يويفا» يؤكد دفع مستحقات موظفة ارتبطت بعلاقة مع إنفانتينو

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) دفع مستحقات نهاية الخدمة لموظفة كانت قد ارتبطت -وفقاً للادعاءات- بعلاقة مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال فترة توليه منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» مساء الجمعة، أن الموظفة حصلت على مبلغ من 6 أرقام عقب العلاقة المزعومة مع إنفانتينو.

وفي بيان، أكد الاتحاد الأوروبي دفع المبلغ إلى جانب تحمل تكاليف دورة للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، موضحاً أن ذلك كان «متوافقاً» مع اللوائح المعمول بها في ذلك الوقت.

يأتي التقرير في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط على إنفانتينو، عقب خطته للحصول على استثمارات خاصة في شركة تتولى إدارة مسابقات «فيفا»، بما في ذلك بطولتا كأس العالم للرجال والسيدات.

وعمل إنفانتينو في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 16 عاماً، وتولى منصب الأمين العام منذ عام 2009، قبل انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي في فبراير (شباط) 2016.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: «نحن على علم بهذه الادعاءات، ويمكننا تأكيد أنه تم دفع مستحقات نهاية الخدمة إلى الشخص المعني، إلى جانب دفع تكاليف دورة للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في إحدى كليات إدارة الأعمال المحلية».

وأضاف: «كان الدفع متوافقاً مع اللوائح التي كانت سارية في ذلك الوقت بالنسبة للموظفين الذين يغادرون الاتحاد».

وتابع: «تم تشديد هذه اللوائح منذ عام 2016، وتعكس لوائح الموظفين الحالية التي تنطبق على جميع العاملين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمختلف مستوياتهم، تلك المعمول بها في مؤسسة حديثة وبارزة».

كما تواصلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) مع الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على تعليق بشأن التقرير.

ويواجه إنفانتينو ضغوطاً منذ أكثر من أسبوع على خلفية خطة مثيرة للجدل لبيع حصص لمستثمرين من القطاع الخاص، في شركة تتولى إدارة بطولة كأس العالم.

ورفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحادان قاريان آخران الخطة. وحصل إنفانتينو على دعم مجلس إدارة «فيفا» عقب اجتماع عُقد في المغرب يوم الأربعاء الماضي، كما قدم اعتذاراً بشأن طريقة إدارة العملية.

ولا يزال تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمقاطعة مسابقات «فيفا» من جانب منتخبات الدول الأعضاء الـ55 قائماً إلى حين التخلي عن الخطة؛ حيث أكد الاتحاد القاري الأوروبي، أمس الخميس، أن إعلان الأربعاء «لا يغير شيئاً».