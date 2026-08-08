رسمياً... برونو غيمارايش «آرسنالي»

أعلن نادي آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، تعاقده مع برونو غيمارايش قائد نيوكاسل يونايتد، بموجب عقد مدته 4 سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي.

وتوصل النادي، الذي يتخذ من شمال لندن مقراً له، إلى اتفاق قالت وسائل إعلام بريطانية إنه يبلغ نحو 75 مليون جنيه إسترليني (101.16 مليون دولار) للتعاقد مع البرازيلي الدولي، لينضم بذلك أحد أكثر لاعبي خط الوسط تأثيراً في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى تشكيلة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

وقال غيمارايش، في بيان على موقع النادي على الإنترنت: «شعرت بالحماس منذ أول مرة تحدثت فيها مع (المدير الرياضي لآرسنال أندريا) بيرتا وميكيل. شعرت بداخلي بأنني بحاجة إلى تحدٍّ جديد في حياتي، وأعتقد أن الانضمام إلى آرسنال سيكون تحدياً مثيراً في مسيرتي».

وأضاف: «أنا متحمس جداً للانطلاق. أمامنا مباريات صعبة هذا الموسم؛ لذا سيكون دور الفريق بالغ الأهمية، وأنا متفائل بأننا سنحقق أحلامنا». وانضم لاعب خط الوسط إلى نيوكاسل قادماً من أولمبيك ليون في يناير (كانون الثاني) 2022، وسرعان ما أثبت نفسه بوصفه أحد أبرز اللاعبين في الدوري الممتاز، ولعب دوراً محورياً في صعود النادي الواقع في شمال شرقي إنجلترا خلال المواسم الثلاثة الماضية. وشارك غيمارايش مع البرازيل في كأس العالم 2026، وكان أحد العناصر الأساسية في منتخب بلاده خلال السنوات القليلة الماضية.

ويمثل رحيل غيمارايش ضربة أخرى لنيوكاسل، بعد رحيل لاعبيه الأساسيين أنتوني غوردون وساندرو تونالي، بالإضافة إلى المدرب إيدي هاو، الذي استقال من منصبه وحلّ محله المدرب الألماني ماتياس يايسله.

ويُعد انتقال غيمارايش إلى ملعب «الإمارات» إعلاناً مهماً آخر عن نوايا آرسنال في سعيه للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعزيز حظوظه في المسابقات الأوروبية. واكتسب غيمارايش (28 عاماً) سمعة بوصفه أحد أكثر لاعبي خط الوسط تكاملاً في الدوري، إذ يجمع بين الصلابة الدفاعية والإبداع والإنتاج الهجومي. وشارك في 195 مباراة مع نيوكاسل بجميع المسابقات، وسجّل 31 هدفاً، وساعد الفريق على إنهاء انتظاره الطويل لتحقيق لقب محلي، بعد أن قاده للفوز بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة في عام 2025.

وقال بيرتا: «كما رأينا جميعاً، يستطيع برونو اللعب في مركز الوسط الدفاعي والوسط الشامل. فهو يجمع بين الجودة الدفاعية والإسهامات الهجومية، وقدّم أهدافاً وتمريرات حاسمة لفريقه كل عام». وأضاف: «سيسمح برونو لميكيل (أرتيتا) بتطوير أسلوب لعبنا بشكل أكبر، كما سيزيد من التنافسية داخل الفريق، وهو أمر ضروري للحفاظ على المعايير المطلوبة عندما نسعى للفوز بالبطولات الكبرى».

وأثبتت براعة البرازيلي في اللعب في مراكز متعدد أهميتها البالغة، وبما أن غيمارايش يشعر بالراحة أيضا عندما يشارك بوصفه لاعب وسط دفاعي، فإنه سيمنح آرسنال مرونة تكتيكية أكبر وقدرة أكبر على التحكم في المباريات. كما يضيف خياراً مميزاً آخر إلى خط وسط فريق المدرب أرتيتا، إلى جانب ديكلان رايس ومارتن زوبيمندي وميكيل ميرينو والقائد مارتن أوديغارد.

وبينما يزيد التعاقد مع غيمارايش من المنافسة على المراكز الأساسية، فإنه سيساعد آرسنال أيضاً على إدارة عبء عمل اللاعبين الأساسيين بطريقة أكثر فاعلية، خصوصاً رايس، الذي كان حجر الزاوية للفريق في الموسم الماضي عندما توج بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 22 عاماً.

ويستهل آرسنال حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي عندما يستضيف كوفنتري سيتي يوم 21 أغسطس (آب).