نيوكاسل يدرس التعاقد مع هويبيرغ

ذكر تقرير إعلامي أن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، يدرس التعاقد مع بيير إيميل هويبيرغ، من فريق مرسيليا الفرنسي.
وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن قيمة اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً تساوي 15 مليون جنيه إسترليني، وربما يكون خياراً لفريق نيوكاسل الذي يسعى لإضافة بعض الخبرة إلى فريقه، بعد رحيل برونو غيماريش إلى آرسنال.
ويعد لاعب الوسط الدنماركي الدولي واحداً من الخيارات المتاحة لفريق نيوكاسل لتعزيز خط الوسط.
ولدى هويبيرغ خبرة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث لعب لفريقي توتنهام وساوثهامبتون من قبل.