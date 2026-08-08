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الرياضة رياضة عالمية

لماذا تعاقد آرسنال مع غيمارايش بعد 5 سنوات من رفضه؟

البرازيلي برونو غيمارايش آرسنالي رسمياً (د.ب.أ)
البرازيلي برونو غيمارايش آرسنالي رسمياً (د.ب.أ)
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لماذا تعاقد آرسنال مع غيمارايش بعد 5 سنوات من رفضه؟

البرازيلي برونو غيمارايش آرسنالي رسمياً (د.ب.أ)
البرازيلي برونو غيمارايش آرسنالي رسمياً (د.ب.أ)

عندما انتقل برونو غيمارايش من ليون إلى نيوكاسل يونايتد في يناير (كانون الثاني) 2022، انتشرت على نطاق واسع رواية مفادها أنه رفض آرسنال مفضلاً الانتقال إلى ملعب «سانت جيمس بارك». وساهم اللاعب البرازيلي نفسه في تعزيز هذه الرواية، بعدما نشر عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تضمن عدداً من عناوين الصحف التي تحدثت عن رغبة آرسنال في التعاقد معه.

وكان من الطبيعي أن يحتفي جمهور نيوكاسل بالأمر، خصوصاً أنه كان لا يزال يعيش أجواء الاستحواذ الأخير من جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وكان طموح الجماهير يتمثل في الإطاحة بالقوى التقليدية في كرة القدم الإنجليزية، ولذلك عُد التعاقد مع غيمارايش مؤشراً على أن نيوكاسل أصبح مستعداً بالفعل لمنافسة أندية بحجم آرسنال وقوته المالية.

وبحسب صحيفة «التلغراف البريطانية»، حتى كلمات الأغنية التي خصصها جمهور نيوكاسل للاعب البرازيلي تضمنت إشارة إلى النادي اللندني، إذ كان المشجعون يرددون أن غيمارايش «كان بإمكانه التوقيع لآرسنال»، غير أنه اختار بدلاً من ذلك اللعب بالقميص الشهير ذي اللونين الأسود والأبيض.

غير أن معلومات «تلغراف سبورت» تكشف أن حقيقة ما حدث كانت مختلفة إلى حد ما عن الرواية التي أصبحت شائعة في شمال شرقي إنجلترا. صحيح أن آرسنال أبدى اهتماماً قوياً بغيمارايش قبل انتقاله إلى نيوكاسل، غير أن اللاعب لم يرفض النادي اللندني. بل يمكن القول إن آرسنال هو الذي تراجع عن التعاقد معه، قبل نحو ستة أشهر من وصوله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

في صيف 2021، كان فريق الاستقطاب والمسؤولون التنفيذيون في آرسنال متفقين إلى حد كبير على أن غيمارايش سيكون إضافة ممتازة لخط الوسط. وكان الاتفاق مع ليون شبه جاهز لإتمام الصفقة، قبل أن يتوقف كل شيء بصورة مفاجئة، وكان السبب الرئيسي تحفظ الجهاز الفني في آرسنال على بعض الجوانب المتعلقة باللاعب.

واللافت أن مدرب آرسنال في ذلك الوقت هو نفسه الذي وافق الآن على دفع 75 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع غيمارايش بعقد يمتد أربعة أعوام، مع خيار التمديد لموسم إضافي. ومن الواضح أن ميكيل أرتيتا وطاقمه أصبحوا أكثر اقتناعاً بقدرات البرازيلي مقارنة بما كانوا عليه قبل خمسة أعوام.

وقال أندريا بيرتا، المدير الرياضي لآرسنال: «برونو لاعب يتمتع بعقلية رائعة وجودة كبيرة، وسيضيف قيادة قوية إلى مجموعتنا. بانضمامه إلينا، نعزز قلب الفريق بصورة أكبر. يستطيع اللعب لاعبَ وسط دفاعياً، وكذلك لاعب وسط يتحرك بين منطقتي الجزاء».

وأضاف: «سيمنح برونو ميكيل مزيداً من الخيارات لتطوير أسلوب لعبنا، كما سيرفع مستوى المنافسة داخل الفريق، وهو أمر أساسي للحفاظ على المعايير المطلوبة عندما يكون هدفنا الفوز بالبطولات الكبرى».

والأكثر إثارة أن اهتمام آرسنال بغيمارايش يعود إلى ما قبل 2021. فقبل ذلك بنحو 18 شهراً، عندما كان اللاعب لا يزال في البرازيل، أبلغ فريق الاستقطاب في النادي مسؤولي أتلتيكو باراناينسي بإعجابه باللاعب.

وربما توجد داخل آرسنال بعض الحسرة على عدم تحويل ذلك الاهتمام إلى صفقة فعلية في 2020 أو 2021، خصوصاً أن تكلفة التعاقد معه آنذاك كانت ستكون أقل كثيراً من قيمته الحالية. فقد دفع ليون نحو 17 مليون جنيه إسترليني للحصول عليه من أتلتيكو باراناينسي، قبل أن يتوصل نيوكاسل لاحقاً إلى صفقة تصل قيمتها إلى 43 مليون جنيه إسترليني لضمه من النادي الفرنسي.

الفارق الآن أن آرسنال يعرف تماماً نوعية اللاعب الذي يتعاقد معه. قبل وصول غيمارايش إلى الدوري الإنجليزي، كانت هناك دائماً مخاطرة تتعلق بمدى قدرته على التأقلم مع المسابقة. وبعد خمسة مواسم أصبح خلالها أحد أفضل لاعبي الدوري، بات آرسنال واثقاً تماماً من قدرته على توفير العناصر التي يحتاج إليها الفريق.

والسبب وراء وصوله إلى ملعب الإمارات واضح: آرسنال يحتاج إلى خيار إضافي من الطراز الرفيع في وسط الملعب. خلال الموسم الماضي، خاض ديكلان رايس ومارتن زوبيميندي عدداً هائلاً من المباريات بإيقاع بدني مرتفع، حتى وصلا إلى مرحلة الإرهاق. ولعب رايس أشهراً وهو يعاني من الألم، بينما تراجع مستوى زوبيميندي بصورة حادة إلى درجة فقد معها مكانه في التشكيلة خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم.

وكان كريستيان نورغارد قد تعاقد معه آرسنال ليكون البديل لهذين اللاعبين، إلا أنه لم ينجح في كسب ثقة أرتيتا، وشارك في عدد محدود للغاية من المباريات، قبل السماح له بالانتقال إلى إيفرتون.

ولا يستطيع آرسنال تحميل رايس وزوبيميندي الأعباء نفسها هذا الموسم. وبالتعاقد مع غيمارايش، حصل النادي على لاعب صاحب خبرة يستطيع تخفيف الضغط البدني عنهما. ومع الاتجاه على ما يبدو إلى التعامل مع مايلز لويس-سكيلي باعتباره لاعب وسط بدلاً من ظهير أيسر، يدخل آرسنال الموسم الجديد، نظرياً، بأربعة لاعبين في مراكز الوسط المتأخرة يحظون بثقة أرتيتا.

هل سيكون غيمارايش الخيار الأول للعب إلى جانب رايس في المباريات الكبرى؟ حجم المبلغ الذي دفعه آرسنال قد يدفع إلى هذا الاعتقاد، إلا أن الأمر لم يُحسم بعد. فقد أنهى لويس-سكيلي الموسم الماضي أساسياً في هذا المركز، وقدم مستويات مميزة في مباريات حاسمة بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. وإذا استعاد زوبيميندي مستواه الذي ظهر به في النصف الأول من الموسم، فلن يكون من السهل إبعاده عن التشكيلة.

وأثبت غيمارايش خلال تجربته مع نيوكاسل أنه قادر أيضاً على اللعب في مناطق أكثر تقدماً، وقد تساعد قدراته الهجومية آرسنال على تقديم كرة أكثر انسيابية في الثلث الأمامي. وسجل الموسم الماضي تسعة أهداف في جميع المسابقات مع نيوكاسل، مقابل خمسة أهداف لرايس وستة لزوبيميندي بقميص آرسنال.

ويُعد غيمارايش أحد أكثر لاعبي الوسط تكاملاً في الدوري الإنجليزي الممتاز. فهو يجمع بين التمريرات القادرة على اختراق الخطوط، والتهديد المستمر أمام المرمى، والعمل الدفاعي المتواصل. وفي الموسم الماضي، تفوق في عدد المواجهات الثنائية والتدخلات الناجحة لكل 90 دقيقة على جميع لاعبي وسط آرسنال.

كما يتمتع بشخصية قيادية، وكان محبوباً بشدة لدى جماهير نيوكاسل بسبب تنافسيته الشرسة واستعداده الدائم لخوض المواجهات والقتال داخل الملعب.

ويتميز أيضاً بقدرته الكبيرة على تحمل ضغط المباريات. فقد شارك في 40 مباراة على الأقل مع ناديه في كل موسم من المواسم الأربعة الماضية، إضافة إلى خوضه 45 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي منذ بداية عام 2022.

كل هذه المؤشرات تجعل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً قوة متكاملة وجاهزة فوراً لخدمة آرسنال. وبعد إتمام صفقة استغرق الوصول إليها ستة أعوام، سيكون أمام غيمارايش الآن تحدي إثبات قدرته على تقديم مستوياته نفسها في بيئة تنافسية أعلى، وإظهار أن انتظار آرسنال كل هذه السنوات كان يستحق العناء.

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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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الرياضة كرة القدم كرة القدم الأوربية بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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