«جائزة بريطانيا للموتو جي بي»: مارتن ينتزع مركز أول المنطلقين

حطم خورخي مارتن متسابق فريق «أبريليا» ومتصدر ترتيب بطولة العالم للدراجات النارية، الرقم القياسي لأسرع زمن للفة على حلبة سيلفرستون، السبت، لينتزع مركز أول المنطلقين في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، مع احتلال دراجات «أبريليا» الصف الأول بالكامل.

وتحطم الرقم القياسي للفة مرات عدة خلال جلسة التجارب التأهيلية قبل أن يحقق مارتن أسرع توقيت، مسجلاً دقيقة واحدة و56.160 ثانية، لينطلق من المركز الأول للمرة الثانية مع «أبريليا».

وأكمل متسابقا فريق «تراكهاوس ريسنغ»، الإسباني راؤول فرنانديز والياباني آي أوجورا، الذي يحتل المركز الثاني في البطولة، الصف الأمامي.

وجاء فابيو دي جيانانتونيو متسابق «في آر 46 ريسنغ» في المركز الرابع، بينما عاد ماركو بتسيكي متسابق «أبريليا» للمنافسة بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف، ليحتل المركز الخامس.

واكتفى حامل اللقب مارك ماركيز باحتلال المركز السادس، وسيبدأ متسابق «دوكاتي» من الصف الثاني بعد أن تفوق على شقيقه أليكس.

وتفصل 24 نقطة بين أول 5 متسابقين في الترتيب، وهم مارتن وأوجورا وماركيز وبتسيكي ودي جيانانتونيو، قبل انطلاق سباق السرعة في وقت لاحق من السبت.