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العالم أوروبا

الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل تثير شهية التدخلات الخارجية

المخابرات الروسية تستهدف المرشحين الداعمين لأوكرانيا... وإيلون ماسك يريد مارين لوبان رئيسة

مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية العام المقبل خلال جولة انتخابية يوم 8 يوليو الماضي (رويترز)
مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية العام المقبل خلال جولة انتخابية يوم 8 يوليو الماضي (رويترز)
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الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل تثير شهية التدخلات الخارجية

مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية العام المقبل خلال جولة انتخابية يوم 8 يوليو الماضي (رويترز)
مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية العام المقبل خلال جولة انتخابية يوم 8 يوليو الماضي (رويترز)

لن تحصل الانتخابات الرئاسية في فرنسا غداً؛ ذلك أن موعدها الرسمي أقرَّه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الأول من يوليو (تموز) الماضي. ووفق قراره، فإن الجولة الأولى ستُجرى يوم الأحد 18 أبريل (نيسان) 2027، والثانية بعد أسبوعين، أي يوم الأحد 2 مايو (أيار). والحال أن حالة من الخوف تهيمن، منذ اليوم، على الحملة الانتخابية التي لن تنطلق جدياً إلا مع الخريف المقبل، رغم تكاثر المرشحين يميناً ويساراً.

والتخوف الأكبر لدى عدد من المرشحين، أن تحاول روسيا، بوسائل متعددة، التأثير على الانتخابات الرئاسية، من خلال حملات تضليل إعلامية تستهدف من تعتبرهم أعداء لها من المرشحين.

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف ميشال بارنيه في حديث هامس بصورة تعود لعام 2019 (أ.ف.ب)

وتُبيِّن مراجعة عدد من التقارير المتوفرة عن أجهزة الرقابة، أو التحذيرات الصادرة من أجهزة المخابرات في البلدان المعنية -كما في ألمانيا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وبولندا وتشيكيا- وجود محاولات روسية للعب دور في الانتخابات عبر طرق عدة، منها الهجمات السيبرانية المباشرة، واختلاق أخبار مزيفة وبثها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتسريب وثائق سرية، والتسلل إلى مواقع إعلامية معروفة بجديتها واستخدامها لبث مقالات وصور ومدخلات صوتية مزيفة.

وتلعب تطبيقات الذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في هذه المحاولات. ولا تتوقف الأمور عند روسيا وحدها؛ بل إن الولايات المتحدة تسعى بدورها للتأثير على المسارات الانتخابية، ولكن بوسائل مختلفة تماماً. وليس كشفها والتعرف عليها وتعطيلها بحاجة إلى تقارير مخابراتية، ذلك أنها علانية ومباشرة، فالرئيس الأميركي دونالد ترمب نفسه يقوم بهذا الدور، وأحياناً ينيطه بنائبه جي دي فإنس. والأخطر من ذلك أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، صاحب منصة «إكس» وسيارات «تسلا» الكهربائية، يسعى ليفرض نفسه ناخباً ومقرراً لمصير الانتخابات.

الرئيسان: الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي دونالد ترمب في قاعة المرايا بقصر فرساي (رويترز)

ومن تبعات كافة هذه المحاولات روسية أو أميركية أو غيرها، أنها تضرب الأسس الانتخابية ونزاهتها، وتصادر أصوات الناخبين وتوجد مناخات من الشك.

ثلاثة مرشحين في مرمى موسكو

حتى اليوم، استهدفت التدخلات الروسية 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية في فرنسا، هم: رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب، وخليفته في منصبه غابرييل آتال، والمرشح الثالث هو رافاييل غلوكسمان، النائب في البرلمان الأوروبي ورئيس حزب «الساحة العامة» القريب جداً من الحزب الاشتراكي. وحتى تاريخه، لم يعلن الأخير ترشحه رسمياً. ولكن لا أحد في فرنسا يساوره الشك بهذا الشأن.

الرئيسان: الأميركي دونالد ترمب والفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

ولأن السلطات الفرنسية قلقة، حقيقةً، من التدخلات الخارجية، بينما استطلاعات الرأي تكشف، أسبوعاً وراء أسبوع، أن مارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف، تتقدم السباق الرئاسي في جولته الأولى، وتتمتع بحظوظ قوية للفوز في جولة الإعادة، فإن الحكومة، لدرء خطر هذه التدخلات، أعدت مشروع قرار ستتم مناقشته في البرلمان في الخريف المقبل. ومن بين ما ينص عليه مشروع القانون: إنزال العقاب الصارم بحق من يروِّجون لمحتويات كاذبة يمكن أن تصل إلى السجن 3 سنوات، و45 ألف يورو غرامة.

وطلب ماكرون من سباستيان لوكورنو، رئيس الحكومة، أن يولي ملف التدخلات الخارجية الاهتمام اللازم. وأعلن الأخير يوم 8 يوليو أنه يتوقع أن تتعرض الانتخابات القادمة «لمخاطر مرتفعة» بسبب هذه التدخلات، وأفاد بأنه سيستقبل رؤساء المجموعات البرلمانية لمناقشة هذا الملف بعد العطلة الصيفية، ودراسة ما يتعين القيام به.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي دونالد ترمب في «قاعة المرايا» بقصر فرساي التاريخي

ويعد غابرييل آتال، مرشح حزب «النهضة» الذي أسسه الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2016، والمعتبر أحد الأعمدة الرئيسية الداعمة للحكومة، آخر من استهدفتهم الدعاية الروسية. فيوم 4 أغسطس (آب) استهدفته حملة تضليل إعلامي من خلال أخبار مزيفة وريبورتاجات مفبركة، تم بثها عن طريق قناتَي تلفزة وإذاعة و«وكالة الصحافة الفرنسية» و4 صحف رئيسية، فضلاً عن تغريدات تستهدف آتال، أصحابها مجهولو الهوية.

وقال مركز «فيجينوم» الفرنسي، المولَّج في درء مخاطر التدخلات الرقمية الأجنبية، إن الجهة المسؤولة روسية، وتحديداً هي الشبكة المسماة «ماتريوشكا» المرتبطة بالأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني الروسية.

رافاييل غلوكسمان آخر من تعرَّض لحملة معادية مصدرها روسيا (أ.ف.ب)

ودعت الهيئة الفرنسية المرشحين للتعتيم على استهدافهم، وتجنب توفير الدعاية المجانية للأخبار المزيفة. بيد أن آتال قفز فوق التحذير الرسمي؛ لا بل دعا إلى مؤتمر صحافي ليوجِّه أصابع الاتهام لموسكو. ومما قاله: «أتوقع أن يواصل النظام الموجود في الكرملين عمليات التدخل ضد مرشحين مثلي». والمقصود الذين ينددون بالحرب الروسية على أوكرانيا.

ويرأس آتال مجموعة الصداقة الفرنسية- الأوكرانية في البرلمان، ويعد أحد أقوى الأصوات، كونه يرأس مجموعة نواب حزبه الداعمة لأوكرانيا في فرنسا.

وروَّجت الأخبار الكاذبة أن آتال يعاني من «مشكلات صحية»، وتحديداً من «مرض باركنسون» وأنه يروِّج لسياسة تدافع عن «المتسللين إلى مساكن فارغة» الذين يرفضون غالباً الخروج منها. وأعلنت «وكالة الصحافة الفرنسية» والقناة الإخبارية «بي إف إم» تقديم شكاوى للقضاء.

إدوار فيليب رئيس الوزراء الأسبق وعمدة مدينة لوهافر كان أول من أعلن ترشحه للرئاسة (أ.ف.ب)

أول من استهدفته الدعاية الكاذبة إدوار فيليب. وكان تركيزها على أن الأخير الذي يرأس بلدية مدينة لوهافر المطلة على المحيط الأطلسي منذ سنوات كثيرة، يعاني من مشكلات صحية تمنعه من أن يخوض المعركة الانتخابية، علماً بأنه كان أول من أعلن ترشحه للرئاسة.

وبعكس آتال، رفض فيليب الخوض في تفاصيل الحملة التي تعرض لها. إلا أن النائبة الأوروبية ناتلي لوازو، المنتمية لحزبه «هورايزون» سارعت للتنديد بموسكو، مؤكدة أن دولة كروسيا «سوف تسعى لإضعاف كل المرشحين الذين يعتبرون بوتين معتدياً ومنتهكاً للقانون الدولي».

غابرييل آتال رئيس الوزراء السابق والمرشح للرئاسة في إحدى جولاته الانتخابية يوم 25 يوليو الماضي (أ.ف.ب)

ما يميز ما تعرض له غلوكسمان أنه لم يكن وحده مستهدفاً؛ بل إن الحملة استهدفت أيضاً زوجته الصحافية ليا سلامة. ومحتوى الحملة التي طالتهما في 4 أغسطس الجاري، أنهما يسعيان للتأثير على صحافيين لحملهم على تغطية صحافية تكون داعمة للمرشح الرئاسي، باللجوء إلى ترويج أخبار كاذبة، عبر موقع الصحيفة الإلكترونية «بلاست».

وسارع غلوكسمان لنشر تغريدة على منصة «إكس» كتب فيها: «إن الحملة ليست سوى مقدمة لما سيأتي لاحقاً؛ حيث ستتعرض انتخابات 2027 لتدخلات كثيفة». وأضاف غلوكسمان أن الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني اتصلت به، لتعلمه بحملة دعائية كاذبة مصدرها «مجموعة ستورم 1516» التابعة مباشرة للمخابرات العسكرية الروسية، وأن الأمانة العامة استطاعت تحديد هوية الجهة المعنية.

إيلون ماسك مالك منصة «إكس» عازم على لعب دور صانع الرؤساء في فرنسا من خلال دعمه مرشحة اليمين المتطرف (أ.ف.ب)

وسبق لهيئة «فيجينوم» أن تمكنت من رصد 205 محاولات قامت بها «مجموعة ستورم 1516» منذ عام 2023. ومؤخراً، هاجمت الوسائل الإعلامية الروسية قرار باريس طرد الإعلامية كزنيا فيدوروفا المتهمة بأنها تشكل خطراً على الأمن القومي الفرنسي، بسبب تبنيها السردية الروسية حول الحرب في أوكرانيا، وبث أخبار كاذبة. وبالفعل، اضطرت فيدوروفا مؤخراً للرحيل عن فرنسا.

والرأي السائد في فرنسا هو أن غرض روسيا إضعاف المرشحين المعادين لها ومساعدة مارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف التي تربطها علاقة قديمة مع الرئيس بوتين.

ظِل إيلون ماسك

ليست روسيا وحدها في قفص الاتهام؛ بل إن الولايات المتحدة تقف إلى جانبها. والمفارقة أن المداخلات الأميركية كانت بدورها لدعم لوبان. وباستطاعة لوبان أن تشكر ماسك الذي لم يتردد في أن يكتب، يوم 15 يوليو، على المنصة التي يمتلكها والتي يتابعه عليها ما لا يقل عن 250 مليون شخص عبر العالم، أن مارين لوبان «تُعد آخر أمل بالنسبة لفرنسا»، ما يعني أنه يدعم وبشكل علني ومباشر الأخيرة للفوز برئاسة الجمهورية.

ماكرون يتحدث إلى الصحافة وإلى يمينه وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عقب زيارته المركز الإداري لعمليات الإطفاء والإنقاذ في بوردو (إ.ب.أ)

ولا غرابة في دعوته؛ لأنه في السنوات والأشهر الأخيرة تميز بتوفيره الدعم لليمين المتطرف الأوروبي، سواء أكان في ألمانيا مع حزب «البديل» أم في بريطانيا مع حزب «الإصلاح»، أو مع غيرهما من أحزاب اليمين المتطرف الأوروبي. وسبق لـماسك أن عبَّر عن دعم لوبان أكثر من مرة؛ خصوصاً بعد إدانتها العام الماضي في فضيحة استغلال الأموال الأوروبية لأهداف حزبية خاصة. وكتب ماسك في 1 أبريل من العام الماضي: «أشجع السيدة لوبان، وآمل أن تتغلب على الاضطهاد الذي تتعرض له، وأن تترشح لانتخابات عام 2027».

وما يثير اهتمام ماسك أن لوبان تريد الوقوف في وجه الهجرات المتوافدة على فرنسا، وهو بذلك يتبنى مقاربة الرئيس ترمب الذي كانت لوبان المسؤولة السياسية الفرنسية الوحيدة التي دعت لتنصيبه بداية العام الماضي.

الرئيسان الفرنسي والأوكراني قبل بدء اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس (رويترز)

وسبق لماسك أن عمد -في الفترة نفسها- إلى إعادة نشر تغريدة للرئيس ترمب، معتبراً أنها تتعرض لـ«حملة اضطهاد سياسي» بسبب ملاحقتها قضائياً. ودعت مارين توندوليه، أمينة عام الحزب البيئوي، في 5 أغسطس إلى منع شبكة «إكس» في فرنسا، نظراً لتأثيرها الضار على الديمقراطية. وردَّ عليها ماسك بتغريدة كتب فيها: «أطالب بإسكات توندوليه بسبب الخيانة التي ترتكبها بحق فرنسا». وجاء الرد على الرد بأن فرنسا «لا تتلقى أمثولة في الوطنية من ملياردير أجنبي، يظن أنه قادر على إسكات مَن يريد من المسؤولين السياسيين الأوروبيين».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفقة رئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حضورهم اجتماع دول «مجموعة السبع» في إيفيان بشرق فرنسا (أ.ف.ب)

إنها الحرب التي بدأت، والتي تشجعها مواقف مسؤولي الرئيس ترمب أو نائبه فانس أو وزير خارجيته ماركو روبيو، وحملة آيديولوجيا حركة «ماغا» الأميركية. ولا شك أن الأشهر القادمة ستشهد احتداماً للتدخلات الخارجية التي يمكن أن تنضم إليها الصين. والجامع بينها أنها ترى في أوروبا الفريسة التي يسهل التلاعب بها، بوصفها الطرف الأضعف في المعادلة اليوم.

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مسيّرات تستهدف مبان سكنية في نوفوروسيسك الروسية

جنود أوكرانيون يجهزون مسيرة هجومية تستحدم في عمليات ضد مواقع الروسية (ا.ب)
جنود أوكرانيون يجهزون مسيرة هجومية تستحدم في عمليات ضد مواقع الروسية (ا.ب)
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مسيّرات تستهدف مبان سكنية في نوفوروسيسك الروسية

جنود أوكرانيون يجهزون مسيرة هجومية تستحدم في عمليات ضد مواقع الروسية (ا.ب)
جنود أوكرانيون يجهزون مسيرة هجومية تستحدم في عمليات ضد مواقع الروسية (ا.ب)

قال ‌أندريه كرافتشينكو رئيس بلدية مدينة نوفوروسيسك الروسية المطلة على البحر الأسود، ​إن حطام طائرات مسيرة ألحق أضرارا بستة مبان سكنية في المدينة التي تعد مركزا رئيسيا لتصدير السلع الأولية. وذكر كرافتشينكو عبر تطبيق تيليغرام أن هناك جرحى يتلقون الرعاية الطبية، مضيفا أن ‌مبنى تجاريا ‌أصيب أيضا.

وظهر ​عدد ‌من ⁠المنشورات ​غير المؤكدة ⁠على منصة تيليغرام تعرض ما يفترض أنها صور لعمود هائل من النار يتصاعد من مكان ما في نوفوروسيسك.

وفي سيفاستوبول، الواقعة في شبه جزيرة القرم ⁠التي تحتلها روسيا، قال حاكم ‌المدينة ميخائيل ‌رازفوجاييف عبر ​تيليغرام إنه ‌تم إسقاط أكثر من 30 طائرة مسيرة. وأضاف ‌أن الهجوم أدى إلى تضرر بعض المنازل، لكن لم تقع أي إصابات. وفي واقعة منفصلة، تسبب هجوم ‌روسي في اندلاع حريق في مركز تجاري بمدينة زابوريجيا الواقعة ⁠جنوب ⁠شرق أوكرانيا، حسبما قال الحاكم الإقليمي إيفان فيدوروف، حيث نشر صورا لمبنى مشتعل. وأضاف فيدوروف أن الهجوم تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 1200 شخص في زابوريجيا.

وكانت موسكو قد كثفت مؤخرا هجماتها على المنشآت الأوكرانية الخاصة بقطاعي الأغذية ​والزراعة، ردا على ​هجمات كييف على مراكز الطاقة والموانئ والخدمات اللوجستية الروسية.

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حرب روسيا وأوكرانيا روسيا أوكرانيا
العالم أوروبا

البرلمان المجري ينتخب قاضياً عزله أوربان رئيساً للبلاد

الرئيس السابق للمحكمة العليا أندراس باكا يلقي خطاباً بعد انتخابه رئيساً للجمهورية خلال الجلسة العامة الاستثنائية للبرلمان المجري في بودابست (أ.ب)
الرئيس السابق للمحكمة العليا أندراس باكا يلقي خطاباً بعد انتخابه رئيساً للجمهورية خلال الجلسة العامة الاستثنائية للبرلمان المجري في بودابست (أ.ب)
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البرلمان المجري ينتخب قاضياً عزله أوربان رئيساً للبلاد

الرئيس السابق للمحكمة العليا أندراس باكا يلقي خطاباً بعد انتخابه رئيساً للجمهورية خلال الجلسة العامة الاستثنائية للبرلمان المجري في بودابست (أ.ب)
الرئيس السابق للمحكمة العليا أندراس باكا يلقي خطاباً بعد انتخابه رئيساً للجمهورية خلال الجلسة العامة الاستثنائية للبرلمان المجري في بودابست (أ.ب)

انتخب البرلمان المجري، اليوم (الثلاثاء)، رئيس المحكمة العليا السابق أندراس باكا رئيساً للدولة، في وقت يأمل فيه خبراء أن تبعث نزاهته الطمأنينة إلى الإصلاحات الرامية إلى إعادة إرساء دولة القانون، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وصوّت البرلمان، الذي يتمتع فيه حزب «تيسا» الحاكم بأغلبية الثلثين، لصالح باكا بـ140 صوتاً، مقابل 6 أصوات معارضة، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

وقال باكا، في أول خطاب له: «خسرت هذه الأمة ما يعادل جيلاً كاملاً، إذ تراجعت من كونها نموذجاً يحتذى به في التحول الديمقراطي إلى مصاف الدول المتخلفة في أوروبا». وأضاف أمام أعضاء البرلمان: «لكنّ هناك أمراً واحداً مؤكداً؛ لا يمكننا بناء المجر الجديدة على الانتقام».

وكان رئيس الوزراء المجري الداعم لأوروبا بيتر ماديار قد أشاد في وقت سابق عبر «فيسبوك» بالقاضي المجري السابق، البالغ حالياً 73 عاماً، معتبراً أنه «جدير بأن يجسّد وحدة الأمة»، وأن «حياته مثال يُحتذى به في الالتزام بسيادة القانون».

ورشّح حزب ماديار القاضي السابق لمنصب رئيس الجمهورية، الذي يبقى شرفياً إلى حدّ كبير. ويحظى الحزب الحاكم بغالبية ثلثي المقاعد البرلمانية المطلوبة لانتخاب باكا من الدورة الأولى.

وباختياره، تكون الحكومة الجديدة المنبثقة من انتخابات أبريل (نيسان) قد أنصفت رجلاً عارض الزعيم القومي فيكتور أوربان، الذي حكم البلاد من 2010 إلى 2026.

رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان يستخدم هاتفه (أ.ف.ب)

أُقيل أندرياس باكا بشكل مفاجئ من رئاسة المحكمة العليا عام 2012 إثر انتقاده خفض سن التقاعد للقضاة من 70 إلى 62 عاماً، واعتباره الخطوة عملية «تطهير مقنّعة» للسلطة القضائية.

وبعد 4 سنوات، أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن إقالته كانت ذات دوافع سياسية.

وقال المحلل بولكسو زيغا، من «مركز التحليل السياسي العادل»، إن باكا «بذل كل ما في وسعه لإثبات أن ما حدث معه يخالف القانون الأوروبي».

ويرى أن عودته إلى الواجهة تحمل رسالة واضحة إلى الشركاء الأوروبيين للمجر، وتبعث في الوقت عينه على «الاطمئنان إلى أن مسار استعادة الديمقراطية الليبرالية سيكون واضحاً ومحدداً».

انتُخب باكا نائباً عن حزب الجبهة الديمقراطية المحافظ في عام 1990. وكان قاضياً في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من 1991 إلى 2008.

«دولة أسيرة»

كان ماديار قد عرض رئاسة الجمهورية على بطلة الشطرنج جوديت بولغار، لكنها رفضت. ثم أعلن حزبه «تيسا» اختيار باكا من بين 3 مرشحين في اقتراع سري.

من جهته، أعلن حزب «فيدس» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق أوربان مقاطعة عملية التصويت، معتبراً إياها «غير قانونية» بعدما أنهت الأغلبية الجديدة خلال الشهر الفائت ولاية الرئيس السابق تاماش سوليوك قبل انتهاء مدتها.

وانتقدت منظمات غير حكومية تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان إقالة باكا من رئاسة المحكمة العليا، معتبرة أنها تستند إلى أساليب تذكّر بتلك التي استخدمها أوربان لإعادة تشكيل المؤسسات المجرية.

قال باكا لوكالة الصحافة الفرنسية، الشهر الفائت، إن هذه الخطوة ما كان ينبغي أن تحدث «في بلد يحكمه القانون»، وإن المجر أصبحت «دولة أسيرة في عهد أوربان».

بحسب ماديار، من المتوقع أن يتولى الرئيس الجديد المنصب لفترة من ولايته فقط، ريثما يتم الانتهاء من عملية إعادة صياغة الدستور، التي يُتوقع أن تستغرق ما بين عام وعام ونصف عام.

ووعد رئيس الوزراء بإطلاق مشاورات بشأن هذا الموضوع في الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يؤدي باكا اليمين الدستورية في 19 أغسطس (آب).

ويعدّ منصب الرئيس في المجر شرفياً إلى حد كبير، غير أن الرئيس يملك صلاحية إعادة مشاريع القوانين إلى المشرعين أو إلى المحكمة الدستورية للمراجعة.

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زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام صواريخ باليستية كورية شمالية في قصف أوكرانيا

حريق يلتهم مبنى استهدفته ضربة روسية في قرية بوخيفكا قرب كييف ليل الجمعة - السبت (إ.ب.أ)
حريق يلتهم مبنى استهدفته ضربة روسية في قرية بوخيفكا قرب كييف ليل الجمعة - السبت (إ.ب.أ)
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زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام صواريخ باليستية كورية شمالية في قصف أوكرانيا

حريق يلتهم مبنى استهدفته ضربة روسية في قرية بوخيفكا قرب كييف ليل الجمعة - السبت (إ.ب.أ)
حريق يلتهم مبنى استهدفته ضربة روسية في قرية بوخيفكا قرب كييف ليل الجمعة - السبت (إ.ب.أ)

أعلن مسؤولون أوكرانيون، الثلاثاء، أن روسيا شنت هجمات مكثفة على مدن أوكرانية باستخدام صواريخ وطائرات مسيَّرة وقنابل انزلاقية؛ ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة 20 على الأقل في جنوب شرق البلاد، حسبما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية إيفان فيدوروف عبر تلغرام. كما تسببت الهجمات في اندلاع حرائق في العاصمة كييف، في حين حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن موسكو تتلقى دعماً عسكرياً جديداً من كوريا الشمالية في حربها المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

عملية إنقاذ تجري بعد ضربة صاروخية روسية على مدينة لفيف في غرب أوكرانيا 30 يوليو (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأوكراني إن الجيش الروسي استخدم «صواريخ باليستية كورية شمالية» لضرب مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا. وكتب زيلينسكي على منصة «إكس» إن «المدينة تعرضت لضربات بصواريخ باليستية كورية شمالية، وصواريخ زيركون (الروسية)، وقنابل جوية موجهة»، عادَّاً أنه «هجوم وحشي يهدف إلى إلحاق أكبر قدر من الأضرار».

وأوضح فيدوروف أنّ الجيش الروسي شنّ هجوماً «كبيراً» بالصواريخ والقنابل الموجهة؛ ما أدى إلى تضرر مبانٍ سكنية ومنشآت غير مخصصة للسكن. وكان فيدوروف نشر صورة لسيارة مُدمّرة بالكامل بفعل النيران، وأفاد بوقوع هجمات على منشآت صناعية.

وأفاد صحافيون في «وكالة الصحافة الفرنسية» بسماع دوي انفجارات في كييف بعد منتصف ليل الثلاثاء إثر تحذير السلطات من صواريخ متّجهة نحو العاصمة الأوكرانية.

وأفادت هيئة الطوارئ الوطنية باندلاع حريق في مستودع.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مسؤوليتها عن هجمات استهدفت شركات في القطاع العسكري الصناعي ومراكز نقل ولوجستيات في مدينتي كييف وزابوروجيا، باستخدام صواريخ «ماكس». وذكرت الوزارة أنها اعترضت أو دمرت 396 طائرة مسيَّرة أوكرانية فوق 15 منطقة خلال الليل.

تأتي هذه الهجمات في أعقاب تصريح لزيلينسكي، الأحد، بأن روسيا تتهيّأ لنشر مزيد من القوات الكورية الشمالية على أراضيها، مشيراً كذلك إلى إمداد بيونغ يانغ موسكو بمزيد من الصواريخ الباليستية.

وقال زيلينسكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن «زيادة إنتاج الصواريخ الباليستية، وإدخال المعدات الكورية الشمالية، والاستعداد لتعبئة عسكرية جديدة، كلها مؤشرات على أن موسكو تستعد للتصعيد وليس للسلام». ولفت زيلينسكي إلى أن الأسلحة الكورية الشمالية جرى تطويرها بشكل أكبر بالتعاون مع روسيا؛ ما يشكل تهديداً لدول في آسيا. وقال زيلينسكي في مطلع الأسبوع إن روسيا قد تتلقى عدداً أكبر بكثير من القوات الكورية الشمالية لدعم حربها في أوكرانيا مما كان يعتقد سابقا، مقدراً العدد بما يصل إلى 50 ألف جندي.

تُعدّ كوريا الشمالية حليفاً لروسيا، وقد تعززت العلاقات بين البلدين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وأبرمت موسكو وبيونغ يانغ اتفاقية دفاعية عام 2024، وشارك آلاف الجنود الكوريين الشماليين في المعارك ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية خلال عامي 2024 و2025.

يعمل رجال الإنقاذ بموقع هجوم صاروخي روسي على مخزن بضائع في كييف (إ.ب.أ)

وبالمقابل، وفي نهاية الأسبوع الماضي، دعا زيلينسكي كوريا الجنوبية إلى دعم أوكرانيا والتعاون معها، لا سيما فيما يتعلق بأنظمة الدفاع الجوي.

تسببت هجمات جوية واسعة شنتها طائرات مسيّرة أوكرانية على الأراضي الروسية، في اندلاع حريق في مصفاة نفط واحدة على الأقل ومستودعات تابعة لشركة «وايلدبيريز»، أكبر شركة تجارة إلكترونية في روسيا. وقال حاكم منطقة فورونيج، ألكسندر جوسيف، الثلاثاء، إن حريقاً اندلع في مستودعات تمتد على مساحة عشرات الآلاف من الأمتار المربعة. وأضاف جوسيف أن الهجوم أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 49 عاماً، وإصابة شخصين آخرين بجروح.

وأعلنت شركة «وايلدبيريز»، الثلاثاء، عن إخلاء منشآتها في مركز الخدمات اللوجستية. وقال جوسيف إن الهجوم وقع خلال الليل، حيث أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 15 طائرة مسيّرة.

وفي مدينة أورسك بمنطقة أورينبورغ، على الحدود مع كازاخستان، أفادت تقارير متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي باندلاع حريق في مصفاة نفط عقب هجوم بطائرات مسيّرة. لكن حاكم منطقة أورينبورغ، يفجيني سولنتسيف، أعلن فقط في بيان عبر تطبيق «تلغرام» اندلاع حريق بمنشأة صناعية في المنطقة جراء حطام طائرات مسيّرة.

رجال الإنقاذ الأوكرانيون يعملون بموقع غارة جوية روسية في زابوريجيا (أ.ف.ب)

وقال سولنتسيف إن أنظمة الدفاع الجوي وفرق الإطفاء المتنقلة أسقطت 8 طائرات مسيّرة خلال الهجوم على المنطقة، حسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأضاف سولنتسيف أن فرق الطوارئ تعمل في موقع الحريق. ولم ترد، وفق المعلومات الأولية، تقارير عن وقوع إصابات. وتضم منطقة أورينبورغ مصفاة «أورسك» التابعة لشركة «فورت إنفست»، إلا أن السلطات لم تحدد المنشأة الصناعية التي تعرضت للأضرار. وقالت وكالة «بلومبرغ» إنها لم تحقق بشكل مستقل من التقارير التي تفيد بأن الأضرار ناجمة عن سقوط حطام الطائرات المسيّرة.

واستهدفت أوكرانيا، الاثنين، مصفاة نفط كبيرة ومصنعاً للبتروكيماويات في عمق الأراضي الروسية. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستنفذ المزيد من الضربات ضد أهداف في عمق الأراضي الروسية، بعدما أكدت كييف شن هجوم على قطاع النفط الروسي في مدينة توبولسك السيبيرية. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور، الاثنين، إن أوكرانيا ستواصل مهاجمة أهداف في عمق روسيا ليتبين لموسكو أن السلام ضروري.

أوكرانيتان تجلسان مع كلبيهما بعد هجوم صاروخي روسي على زابوريجيا الاثنين (أ.ب)

وكثّفت روسيا في الأسابيع الأخيرة استخدام الصواريخ الباليستية التي لا تستطيع اعتراضها إلا أنظمة دفاع جوي محددة، منها صواريخ باتريوت الأميركية.

تفاقم نقص صواريخ باتريوت الاعتراضية منذ الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في أواخر فبراير (شباط).

وبعد أكثر من أربع سنوات على الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا، لا تزال الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية تراوح مكانها، في حين يكثف كلا البلدين ضرباتهما البعيدة المدى. وتستهدف هذه الضربات مرافق الطاقة والخدمات اللوجستية والموانئ والنقل بشكل شبه يومي؛ ما يؤدي إلى تزايد أعداد الضحايا المدنيين. وتنفي روسيا وأوكرانيا استهداف المدنيين عمداً.

من جانب آخر، قالت مصادر في أوكرانيا ومولدوفا، الاثنين، إن كييف تدرس شحن الحبوب من خلال السكك الحديدية عبر مولدوفا بصفتها خيار تصدير أكثر أماناً من الشحن البحري، وإنها طلبت من السلطات في كيشيناو تطبيق رسوم شحن منخفضة. وتشهد الصادرات من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود، بما في ذلك من خلال «ممر أمني» ينقلها إلى رومانيا، صعوبات بسبب هجمات متزايدة تشنها روسيا على السفن الأوكرانية والبنية التحتية للموانئ منذ شهور.

وتقول مصادر في أوكرانيا ومولدوفا إن كييف ترغب في نقل حبوبها عبر مولدوفا إلى ميناء كونستانتا الروماني بخصم بنسبة 50 في المائة على السعر الاسمي.

وقال مسؤول أوكراني كبير في هذا القطاع لـ«رويترز»: «نجمع في الوقت الراهن معلومات حول الأحجام المحتملة من جهات الشحن المهتمة. لم ننته بعد من عملية جمع المعلومات».

رجال إنقاذ في مكان أصيب بغارة جوية روسية بمدينة خاركيف الأوكرانية الاثنين (إ.ب.أ)

وقال مصدر في هيئة السكك الحديدية في مولدوفا إن أوكرانيا طلبت الخصم البالغ 50 في المائة خلال مباحثات. وأضاف أن بلاده ردت باقتراح بأن تقدم كييف ضمانات بشأن كميات حبوب الأوكرانية المقرر نقلها. وأضاف المصدر: «في الوقت الحالي، يناقش الجانبان الإطار الزمني وكميات الحبوب الأوكرانية التي ستعبر مولدوفا إلى ميناء كونستانتا».

سكان يغادرون منزلهم المتضرر جراء هجوم روسي على زابوريجيا في أوكرانيا الاثنين (أ.ب)

وقال أوليج توفيلات، الرئيس السابق لهيئة السكك الحديدية في مولدوفا، لـ«رويترز» إن ممراً للسكك الحديدية يعبر بلده يمكنه نقل 4.5 مليون طن سنوياً. وكانت مولدوفا قد وفرت بالفعل خدمات النقل بالسكك الحديدية للحبوب الأوكرانية في عامي 2022 و2023. وزادت الحاجة إلى مسار للسكك الحديدية في ظل هجمات تشنها روسيا على ميناء أوديسا.

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