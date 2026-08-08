إنتر يهزم يوفنتوس وديّاً في أستراليا

تغلب إنتر، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، على غريمه المحلي يوفنتوس 2-1 في لقاء ودي أقيم السبت في بيرث الأسترالية استعداداً للموسم الجديد.

أمام 50325 متفرجاً، افتتح فيديريكو ديماركو التسجيل لإنتر في الدقيقة 20، قبل أن يضيف الفرنسي أندي ضيوف الهدف الثاني في الشوط الثاني بعد أربع دقائق على دخوله من مقاعد البدلاء (62).

ونجح البديل البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو في تقليص الفارق لكن بشكل متأخر (85)، ليتلقى يوفنتوس الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي سادساً، وبالتالي سيغيب عن دوري أبطال أوروبا، هزيمته الأولى في خامس مباراة استعدادية له.

وتعادل فريق «السيدة العجوز» الشهر الماضي مع بازل السويسري 0-0، ثم فاز على ستاندار لياج البلجيكي 1-0 ونيس الفرنسي 2-0، قبل أن يتفوق الأربعاء على تشيلسي الإنجليزي 1-0 في هونغ كونغ.

ويخوض فريق المدرب لوتشانو سباليتي مباراتين أخريين ضد باليرمو ثم فريق الشباب في النادي، قبل أن يبدأ مشواره في الدوري الإيطالي ضد فروزينوني في 23 أغسطس (آب) خارج الديار.

أما إنتر، فإنه قادم من تعادل مع جاره ميلان 1-1 في بيرث أيضاً حين سجل ديماركو الهدف الوحيد، الأربعاء، بعد فوز في يوليو (تموز) على شالكه الألماني 2-1، ثم تعادل مع مانشستر سيتي الإنجليزي 1-1 (فاز بركلات الترجيح 3-1).

ويلتقي فريق المدرب الروماني كريستيان كييفو في اختباره الودي التالي مع ريال بيتيس الإسباني في 15 الحالي، قبل أن يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري المحلي بمواجهة مونتسا في 22 منه.