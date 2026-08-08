سان جيرمان يستعد لزيادة عرضه للتعاقد مع سوزوكي

ذكر تقرير إعلامي أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم مستعد لزيادة عرضه للتعاقد مع زيون سوزوكي حارس مرمى فريق بارما الإيطالي.
وكان بارما قد رفض بالفعل عرضاً من بطل دوري أبطال أوروبا بلغ 28 مليون جنيه إسترليني.
وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أنه يتوقع أن يقدم سان جيرمان عقداً جديداً لباراما يبلغ 30 مليون جنيه مع بداية الأسبوع.
ويشعر مسؤولو سان جيرمان بالتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق مع بارما، لا سيما أن الفريق الفرنسي ما زال يبحث عن خليفة لجيانلويجي دوناروما.
وكان سوزوكي جذب اهتمام عدة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف.