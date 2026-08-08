الصاعد إبسويتش يتعاقد مع الصربي لوكيتش

أعلن إبسويتش تاون، الصاعد حديثاً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، تعاقده مع لاعب خط الوسط الصربي ساشا لوكيتش قادماً من فولهام، بموجب عقد يمتد حتى عام 2030.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن موقع «ذا أثليتيك» قال إنها تبلغ نحو تسعة ملايين جنيه إسترليني (12.14 مليون دولار).

ويمتلك لوكيتش (29 عاماً) خبرة واسعة في الدوري الممتاز. وشارك في 62 مباراة دولية مع صربيا، وخاض نحو 100 مباراة في الدوري الإنجليزي مع فولهام.

وقبل انتقاله إلى إنجلترا، أثبت لوكيتش نفسه في صفوف تورينو بالدوري الإيطالي، كما خاض فترة إعارة مع ليفانتي الإسباني.

وقال لوكيتش في بيان: «لعبت من قبل في ملعب بورتمان رود، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكانت الأجواء هناك من أفضل ما عشته. لا أطيق الانتظار للعب هنا ضمن صفوف صاحب الأرض».

وأضاف: «أنا لاعب شامل، وأبذل قصارى جهدي في كل مرة أكون فيها على أرض الملعب، وأنا متحمس لمقابلة الجميع والبدء في العمل».

وأصبح لوكيتش ثامن لاعب ينضم إلى إبسويتش في فترة الانتقالات الصيفية، في إطار سعي النادي لتعزيز تشكيلته، استعداداً لعودته السريعة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيسعى إبسويتش إلى الحفاظ على مكانه في الدوري الممتاز تحت قيادة المدرب الجديد، غاري أونيل، الذي عيَّنه النادي في يونيو (حزيران) بعد رحيل كيران ماكينا الذي قاد الفريق لمدة خمسة مواسم.