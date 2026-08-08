كانسيلو يقترب من العودة النهائية إلى برشلونة

اقترب البرتغالي جواو كانسيلو من العودة إلى برشلونة للمرة الثالثة، لكن هذه المرة بصفقة انتقال نهائي، رغم عودته مؤقتاً إلى تدريبات الهلال عقب انتهاء عطلته بعد كأس العالم 2026.
وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن الظهير البرتغالي، البالغ 32 عاماً، انضم الجمعة إلى تدريبات الهلال، وسيواصل العمل مع الفريق لحين إزالة العقبات البيروقراطية والضريبية التي تؤخر إتمام انتقاله إلى برشلونة. وبحسب الصحيفة، توصل كانسيلو بالفعل إلى تفاهم مع الهلال، الذي كان يتبقى في عقد اللاعب معه موسم واحد، لتسهيل رحيله.
ويتوقع برشلونة حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة مقابل مبلغ يتراوح بين 8 و10 ملايين يورو، بعدما لعبت رغبة كانسيلو في العودة إلى النادي الكاتالوني دوراً أساسياً في تقريب وجهات النظر. ومن المنتظر أن يوقع عقداً لمدة موسمين، حتى يونيو (حزيران) 2028. وسبق لكانسيلو اللعب مع برشلونة معاراً من مانشستر سيتي في موسم 2023 - 2024، قبل انتقاله إلى الهلال في أغسطس (آب) 2024، ثم عاد إلى برشلونة على سبيل الإعارة في يناير (كانون الثاني) 2026 حتى نهاية الموسم.
وخلال فترته مع الهلال، خاض كانسيلو 45 مباراة وسجل 3 أهداف حتى نهاية موسم 2025 - 2026، وفق الموقع الرسمي للنادي السعودي.
أما في فترته الأولى مع برشلونة موسم 2023 - 2024، فشارك في 42 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5، قبل أن يعود للنادي في النصف الثاني من موسم 2025 - 2026، الذي سجل خلاله هدفين في الدوري الإسباني.