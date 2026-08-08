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استهداف أمني بالتزامن مع إعادة فتح مطار دير الزور الدولي

مقتل جندي سوري وإصابة اثنين على أيدي مجهولين بريف المدينة

أول طائرة من الكويت تحط في مطار دير الزور الدولي (الهيئة العامة للطيران المدني)
أول طائرة من الكويت تحط في مطار دير الزور الدولي (الهيئة العامة للطيران المدني)
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استهداف أمني بالتزامن مع إعادة فتح مطار دير الزور الدولي

أول طائرة من الكويت تحط في مطار دير الزور الدولي (الهيئة العامة للطيران المدني)
أول طائرة من الكويت تحط في مطار دير الزور الدولي (الهيئة العامة للطيران المدني)

بالتزامن مع وصول أول رحلة جوية خارجية إلى مطار دير الزور الدولي، السبت، قتل عسكري في الجيش العربي السوري، وأصيب اثنان آخران على أيدي مجهولين في ريف المدينة، في استمرار للتحدي الأمني الذي يواجه جهود الحكومة لإرساء الاستقرار في سوريا عموماً، وشرقها على نحو خاص، مع إطلاق خطة تنموية شاملة متكاملة فيها.

وقالت «إدارة الإعلام والاتصال» في وزارة الدفاع، السبت: «إن جنوداً في الجيش العربي السوري تعرضوا لاستهداف غادر من قِبَل مجهولين في بلدة جديد بكارة شرق دير الزور. ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة ‏اثنين آخرين».‏

ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه شرق سوريا في أقل من شهر، إذ قتل عسكري في السابع عشر من شهر يوليو (تموز) الماضي، إثر تعرضه لاستهداف من مجهولين في قرية السعدة جنوب محافظة الحسكة.

أولى الرحلات

وتزامنت الواقعة مع وصول أولى رحلات «شركة طيران الجزيرة» الكويتية المقبلة من مدينة الكويت، إلى مطار دير الزور الدولي، إيذاناً ببدء رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين المدينتين.

من مراسم استقبال الرحلة الكويتية (سانا)

وتتطلع الهيئة العامة ‏للطيران المدني والنقل الجوي إلى «توسع شركات الطيران الإقليمية ‏والدولية في تشغيل رحلاتها إلى دير الزور، بما يعزز مكانة ‏المطار بوصفه بوابة رئيسية للمنطقة الشرقية». وفق وكالة «سانا» الرسمية.

وتم افتتاح مطار دير الزور الدولي في الخامس ‏من الشهر الحالي، بعد توقف دام 14عاماً.‏ وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع بهذه المناسبة عن «خطة تنموية شاملة متكاملة للمنطقة الشرقية» تشمل البنى التحتية والقطاع الصحي، مشيراً إلى قرب بدء تنفيذ مشروع الطريق الدولي بين دمشق ودير الزور بمساري ‌‏الذهاب والإياب، بكلفة تقديرية تتراوح بين 275 و300 مليون دولار. كما تشمل إعادة تأهيل الطريق الواصل بين البوكمال ‌‏والرقة، وطريق الجزيرة الممتد من البوكمال إلى دير الزور، إضافة إلى ترميم الجسور المدمرة ‌‏وإعادة بنائها.

وتعول الحكومة السورية على إعادة تأهيل مطارات وطرق المناطق الشرقية لتخفيف أعباء الوصول إلى تلك المناطق التي تضم أكبر حقول النفط والغاز والطاقة، حيث جرى التفاهم مع عدد من كبرى الشركات العربية والدولية لإعادة تأهيل وتطوير الحقول السورية.

حملة أمنية على تنظيم «داعش» في البوكمال ومحافظة دير الزور الشرقية (الداخلية السورية)

وما زالت مكافحة التنظيمات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة من أبرز تحديات المرحلة الانتقالية... وتعد «الخلايا النائمة» التحدي الأمني الأصعب، وفق ما قاله الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية في «المركز العربي لدراسات سوريا»، نوار شعبان قباقيبو، لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أن «خلايا تنظيم (داعش) والتشكيلات الموالية للنظام السابق لم تعد لها أجسام واضحة في المنطقة، وتحولت إلى خلايا نائمة لا يعرف متى وأين ومَن ستضرب، رغم أن الخط العام لتحركها بات واضحاً وهو استهداف مؤسسات الدولة».

ومنذ مطلع العام الحالي، شهدت محافظة دير الزور نشاطاً ملحوظاً لتنظيم «داعش»، حيث بلغ إجمالي الهجمات فيها 34 هجوماً بمعدل 50 في المائة من إجمالي هجمات التنظيم في كل المحافظات السورية البالغ نحو 67 هجوماً. وفق تقارير حقوقية.

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عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)
عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)
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أحكام بالإعدام بحق الأسد ورموز نظامه

عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)
عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، برئاسة القاضي فخر الدين العريان، أمس حكمها بالإعدام بحق رأس النظام السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد وسبعة من المتهمين الفارين من أركان حكمه (غيابياً)، إضافة إلى المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب (وجاهياً)، بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وفور النطق بالحكم، علت الهتافات في المحكمة وفي أروقة القصر العدلي وفي محيطه، إذ تعد هذه القرارات الأولى من نوعها منذ إطاحة الحكم السابق أواخر عام 2024.

وقال القاضي العريان إن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب بداية الاحتجاجات في درعا عام 2011، وأنه كان يقود الحملة الأمنية التي سُميت بـ«المصيدة» على المدنيين في درعا. وأوضح أن مساهمة بشار الأسد في هذه الجرائم كانت «مساهمة صاحب القرار الأعلى، وقد سخر لها أجهزة الدولة».

وعن الملاحقة الدولية بحق المتهمين الفارين، أوضح علي الطويل، نقيب المحامين في سوريا، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية تنظم تسليم المجرمين، ويمكن لسوريا الاستناد إليها، إضافة إلى الإنتربول الذي يستطيع إصدار «نشرة حمراء» بناءً على طلب الدولة.

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لبنان يلغي عقوبة الإعدام بعد عقود من الجدل

جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
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لبنان يلغي عقوبة الإعدام بعد عقود من الجدل

جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)

ألغى لبنان عقوبة الإعدام من النصوص القانونية، ليستبدل بها «الأشغال الشاقة المؤبدة والمشدّدة»، وذلك بعد عقود من الجدل بشأن جدواها وحدودها، وبعد 22 عاماً من تعليق تنفيذها. وأقر البرلمان بالأكثرية إلغاء العقوبة نهائياً؛ مما يعدّ تحولاً تشريعياً يضع لبنان في مصاف الدول التي اختارت التخلي عن العقوبة القصوى، مع الإبقاء على العقوبات المشددة بحق مرتكبي جرائم القتل والأعمال الإرهابية الخطرة. ووصف وزير العدل عادل نصار من البرلمان قرار الإلغاء بـ«التاريخي».

إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو صراع حول الدولة ودورها، بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة تستعيد مكانتها وتفاوض وتبني المؤسسات، وفئة أخرى «لا تريد الدولة، بل تريد أن تكون هي الدولة»، مؤكداً أن هدفه إعادة بناء الدولة «مهما كان الثمن».

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لبنان يلغي عقوبة الإعدام ويستبدل بها «الأشغال المؤبدة والمشددة»

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«فيتو» برّاك يعطّل استكمال حكومة الزيدي

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
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«فيتو» برّاك يعطّل استكمال حكومة الزيدي

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)

عطّل فيتو أميركي، نسبته مصادر إلى المبعوث الرئاسي الأميركي توم براك، جهود استكمال حكومة رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، وسط خلافات بشأن مرشحين لحقائب شاغرة، بينها الدفاع والداخلية والتعليم العالي والتخطيط.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن واشنطن تضع أولوية لحصر سلاح الفصائل وتقليص نفوذ إيران، وترفض تولي ممثلين عن فصائل مسلحة مناصب وزارية. وكان الزيدي أعلن قرب استكمال حكومته التي تشكلت في مايو (أيار) الماضي بـ14 وزيراً، مع بقاء تسع حقائب شاغرة.

وقال قيادي في تحالف «الإطار التنسيقي» إن الضغط الأميركي قد يمدد الفراغ الوزاري لأشهر، في وقت تواجه فيه مساعي حصر السلاح اعتراضات إيرانية. وأضاف أن واشنطن تضع خطوطاً حمراء على أسماء مرشحة من قوى «الإطار»، وقد تفضل بقاء وزارتي الدفاع والداخلية تحت إدارة الزيدي مباشرة في الوقت الراهن.

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