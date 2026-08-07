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العالم العربي المشرق العربي

أصوات في جرمانا تضع إسرائيل في مقدمة المتهمين بتدبير التفجير فيها

«هناك جهات عدة ليس لها مصلحة في استقرار سوريا»

رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار في ضاحية جرمانا بدمشق سوريا 6 أغسطس الحالي (أ.ب)
رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار في ضاحية جرمانا بدمشق سوريا 6 أغسطس الحالي (أ.ب)
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أصوات في جرمانا تضع إسرائيل في مقدمة المتهمين بتدبير التفجير فيها

رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار في ضاحية جرمانا بدمشق سوريا 6 أغسطس الحالي (أ.ب)
رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار في ضاحية جرمانا بدمشق سوريا 6 أغسطس الحالي (أ.ب)

تصدرت مدينة جرمانا بريف دمشق الشرقي، والتي تشكل طائفة «المسلمين الموحدين (الدروز)» أحد مكوناتها السكانية الأساسية، الحدث السوري مجدداً، إثر انفجار العبوة الناسفة داخل حافلة نقل ركاب صغيرة (سرفيس) وسط المدينة القريبة من العاصمة السورية؛ ما أدى إلى إصابة 14 شخصاً بجروح بينهم 3 حالات حرجة.

التفجير جاء بعد بساعات قليلة من إصدار مشايخ وأهالي جرمانا، بياناً رسمياً أكدوا فيه مجموعة من «الثوابت الوطنية والاجتماعية»، وفي مقدمتها أن دمشق «هي القبلة الأساسية للمدينة وعمقها الغوطة الشرقية»، ورفضهم التام «أي محاولات لزرع الفتنة أو تشويه التنوع الاجتماعي والسلم الأهلي الذي تتميز به المدينة».

رجال إطفاء ومسعفون سوريون يتفقدون المركبات المتضررة بموقع الانفجار في ضاحية جرمانا بدمشق سوريا 6 أغسطس الحالي (أ.ب)

كما أكد البيان، «أن أبناء جرمانا ليسوا صندوق بريد لأي جهة كانت»، ورفضهم «أي شكل من أشكال التدخل في شؤونهم، مقابل عدم تدخلهم في شؤون الآخرين». وهو ما فسره نشطاء في المدينة لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «رسالة سياسية برفض المشروع الانفصالي في محافظة السويداء جنوب سوريا والذي يسعى إليه رئيس طائفة المسلمين الموحدين الشيخ حكمت الهجري، بدعم من إسرائيل التي تعمل على تثبيت مزاعمها بـأن الدروز في سوريا في حالة خطر وتعمل على حمايتهم».

كما تزامن التفجير، مع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى تركيا وسط تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب؛ وهو ما دل عليه تأكيد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في يونيو (حزيران) الماضي على أن أمن بلاده «لا يبدأ من ولاية هاتاي، بل من حلب ودمشق وبيروت».

وفي المقابل، صعّد مسؤولون إسرائيليون من لهجتهم تجاه تركيا، حيث لوّح في 29 يوليو (تموز) الماضي، وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بإقامة قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية، إذا مضت أنقرة في خططها لإنشاء قواعد عسكرية فيها.

أفراد من قوات الأمن السورية عند مدخل جرمانا 5 مايو 2025 (رويترز)

يضاف إلى ذلك، أن التفجير أتى بعد تصريحات سورية أعلنت فيها أنها لا تمانع الحوار مع «حزب الله» في حال اقتضت مصالح سوريا ولبنان ذلك، والتي أعقبها إعلان أمين عام الحزب نعيم قاسم الانفتاح على الحوار مع دمشق.

ومع مواصلة السلطات السورية التحقيقات لكشف ملابسات التفجير، طرحت أسئلة عدّة عن الجهة التي تقف وراء التفجير؟ وما الهدف منه؟ ومَن المستفيدون منه؟ وهل هناك ربط بينه وبين بيان مشايخ وأهالي جرمانا؟ أو بينه وبين زيارة الشيباني إلى أنقرة؟

«الشرق الأوسط» تواصلت مع نشطاء في «المجتمع المدني» و«السلم الأهالي»، ومصادر حقوقية في المدينة تتابع بدقة تطورات الأحداث في جرمانا وفي سوريا بشكل عام.

وقال المحامي مكرم عبيد، وهو من سكان المدينة ومن الذين شاركوا في صياغة البيان الذي أصدره مشايخها وأهلها: «إن المسؤولين عن التفجير لا تهمهم وحدة سوريا ولا أمنها ولا استقرارها، ولا أن ترسي الدولة الوليدة قواعد العدالة في البلاد».

وأضاف: «هناك جهات عدة ليس لها مصلحة في حصول استقرار في سوريا على رأسها إسرائيل التي تقف وراء أي حركة تستهدف استقرار هذا الوطن».

وأوضح عبيد، أن «الخطاب الذي تضمنه بيان مشايخ وأهالي جرمان ليس جديداً؛ فمنذ سقوط النظام السابق، كانت رسالتنا للدولة ولكل المسؤولين الذين التقتهم الهيئة الروحية بحضورنا، أن الخطاب الأساس المرتكزة عليه جرمانا هو أن عمقها الغوطة واتجاهها دمشق».

وفي إشارة إلى تنظيم «منبر أنصار الرسول» الذي أعلن تبنّيه التفجير، وهو جماعة غير معروفة، أعلنت عن نفسها قبل نحو شهر، قال عبيد: «هناك جهات راديكالية تستهدف طائفة الموحدين وتضعهم على قائمة الذين يجب التخلص منهم».

ودعا عبيد، الدولة إلى «أن تأخذ دورها بشكل كامل بحيث تكشف الفاعل قبل القيام بفعله»، عادَّاً «أن الأمن لا يبدأ بعد التفجير وإنما قبل التفجير، وهذه مسؤولية الدولة».

مواطن سوري يعبر«ساحة الكرامة» في جرمانا (رويترز)

ومن وجهة نظر ناشط في «المجتمع المدني» و«السلم الأهالي» في جرمانا، فضّل عدم ذكر اسمه، فإن «المستفيدين من التفجير كثر».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التوقيت ليس بريئاً، والمنطق يقول إنه يجب أن يكون هناك رابط بين بيان مشايخ وأهالي المدينة وبين التفجير، ولا يمكن فصلهما عن بعضهما بعضاً».

ومن بين المستفيدين من التفجير، وفق الناشط، «إسرائيل التي لا تريد أن يكون هناك نموذج للعيش المشترك في سوريا مثل جرمانا، بل الاستمرار بمزاعمها القائمة، على أن دروز سوريا في خطر وتعمل على حمايتهم».

لكن الاحتمال الأكثر ترجيحاً، في رأيه، هو أن تكون «قوى راديكالية متطرفة» وراء التفجير؛ لأنه «كانت هناك خلال الفترات الماضية دعوات تحريض من قِبل البعض بعد المظاهرات التي شهدتها جرمانا الشهر الماضي في الذكرى السنوية لأحداث السويداء، كما أن ما تضمنه بيان مشايخ وأهالي المدينة من خطاب وطني جامع، لا يناسبها».

حواجز للأمن السوري عند مداخل مدينة جرمانا في ريف دمشق لمحاولة ضبط الاستقرار بعد فعالية لإحياء ذكرى أحداث السويداء (متداولة)

وعدّ الناشط، أن من يقف وراء التفجير «سواء كان من خارج الحدود أو تنظيمات راديكالية، هدفه واحد، وهو محاولة تقويض السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار في المدينة وضرب النموذج الحي للعيش المشترك».

وأوضح، «أن إسرائيل هي المستفيد الأول من هذا التفجير؛ لأنها من خلاله تعزز مزاعمها بأن الأقليات السورية في خطر وستستثمر فيه سواء كانت وراءه أم لا»، داعياً السوريين إلى «إفشال سياستها وعدم الانجرار وراء الفتن».

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عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)
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أحكام بالإعدام بحق الأسد ورموز نظامه

عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)
عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، برئاسة القاضي فخر الدين العريان، أمس حكمها بالإعدام بحق رأس النظام السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد وسبعة من المتهمين الفارين من أركان حكمه (غيابياً)، إضافة إلى المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب (وجاهياً)، بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وفور النطق بالحكم، علت الهتافات في المحكمة وفي أروقة القصر العدلي وفي محيطه، إذ تعد هذه القرارات الأولى من نوعها منذ إطاحة الحكم السابق أواخر عام 2024.

وقال القاضي العريان إن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب بداية الاحتجاجات في درعا عام 2011، وأنه كان يقود الحملة الأمنية التي سُميت بـ«المصيدة» على المدنيين في درعا. وأوضح أن مساهمة بشار الأسد في هذه الجرائم كانت «مساهمة صاحب القرار الأعلى، وقد سخر لها أجهزة الدولة».

وعن الملاحقة الدولية بحق المتهمين الفارين، أوضح علي الطويل، نقيب المحامين في سوريا، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية تنظم تسليم المجرمين، ويمكن لسوريا الاستناد إليها، إضافة إلى الإنتربول الذي يستطيع إصدار «نشرة حمراء» بناءً على طلب الدولة.

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لبنان يلغي عقوبة الإعدام بعد عقود من الجدل

جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
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لبنان يلغي عقوبة الإعدام بعد عقود من الجدل

جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)

ألغى لبنان عقوبة الإعدام من النصوص القانونية، ليستبدل بها «الأشغال الشاقة المؤبدة والمشدّدة»، وذلك بعد عقود من الجدل بشأن جدواها وحدودها، وبعد 22 عاماً من تعليق تنفيذها. وأقر البرلمان بالأكثرية إلغاء العقوبة نهائياً؛ مما يعدّ تحولاً تشريعياً يضع لبنان في مصاف الدول التي اختارت التخلي عن العقوبة القصوى، مع الإبقاء على العقوبات المشددة بحق مرتكبي جرائم القتل والأعمال الإرهابية الخطرة. ووصف وزير العدل عادل نصار من البرلمان قرار الإلغاء بـ«التاريخي».

إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو صراع حول الدولة ودورها، بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة تستعيد مكانتها وتفاوض وتبني المؤسسات، وفئة أخرى «لا تريد الدولة، بل تريد أن تكون هي الدولة»، مؤكداً أن هدفه إعادة بناء الدولة «مهما كان الثمن».

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«فيتو» برّاك يعطّل استكمال حكومة الزيدي

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
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«فيتو» برّاك يعطّل استكمال حكومة الزيدي

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)

عطّل فيتو أميركي، نسبته مصادر إلى المبعوث الرئاسي الأميركي توم براك، جهود استكمال حكومة رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، وسط خلافات بشأن مرشحين لحقائب شاغرة، بينها الدفاع والداخلية والتعليم العالي والتخطيط.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن واشنطن تضع أولوية لحصر سلاح الفصائل وتقليص نفوذ إيران، وترفض تولي ممثلين عن فصائل مسلحة مناصب وزارية. وكان الزيدي أعلن قرب استكمال حكومته التي تشكلت في مايو (أيار) الماضي بـ14 وزيراً، مع بقاء تسع حقائب شاغرة.

وقال قيادي في تحالف «الإطار التنسيقي» إن الضغط الأميركي قد يمدد الفراغ الوزاري لأشهر، في وقت تواجه فيه مساعي حصر السلاح اعتراضات إيرانية. وأضاف أن واشنطن تضع خطوطاً حمراء على أسماء مرشحة من قوى «الإطار»، وقد تفضل بقاء وزارتي الدفاع والداخلية تحت إدارة الزيدي مباشرة في الوقت الراهن.

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