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الرياضة رياضة سعودية

3 جولات و30 منعطفاً رسمت تحدي صعود الهضبة في الطائف

3 جولات و30 منعطفاً رسمت تحدي صعود الهضبة في الطائف (الاتحاد السعودي للسيارات)
3 جولات و30 منعطفاً رسمت تحدي صعود الهضبة في الطائف (الاتحاد السعودي للسيارات)
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3 جولات و30 منعطفاً رسمت تحدي صعود الهضبة في الطائف

3 جولات و30 منعطفاً رسمت تحدي صعود الهضبة في الطائف (الاتحاد السعودي للسيارات)
3 جولات و30 منعطفاً رسمت تحدي صعود الهضبة في الطائف (الاتحاد السعودي للسيارات)

بين مرتفعات الشفا ومنعطفات عقبة المحمدية في محافظة الطائف، خاض متسابقو صعود الهضبة، خلال موسم 2026، اختباراً جمع بين السرعة والدقة والقدرة على السيطرة على السيارة، في واحد من المسارات التي تفرض طبيعتها تحديات متلاحقة على السائقين.

وعلى طريق جبليّ يمتد صعوداً لمسافة 4.2 كيلومتر، ويتضمن 30 منعطفاً متفاوتة الحدة، أُقيمت 3 جولات من بطولة السعودية لصعود الهضبة 2026، بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وسط منافسة انتهت بتسجيل رقم قياسي جديد للمسار.

وانطلقت منافسات الموسم بالجولة الأولى يومي 3 و4 يوليو (تموز) الماضي، تلتها الجولة الثانية في 17 و18 من الشهر نفسه، قبل أن تختتم بالجولة الثالثة يوميْ 31 يوليو و1 أغسطس (آب). وامتدت المنافسات على مسار يبدأ من ارتفاع يقارب 1900 متر، ويصل إلى نحو 2150 متراً فوق سطح البحر، ما أضاف إلى تحدي السرعة عاملاً آخر يرتبط بطبيعة الطريق وتغير الارتفاعات.

سجلت البطولة 178 مشاركة خلال الجولات الثلاث (الاتحاد السعودي للسيارات)

178 مشاركة في 3 جولات

وسجلت البطولة 178 مشاركة، خلال الجولات الثلاث، استوفى 137 منها متطلبات الفحصيْن الفني والتقني اللازمة لخوض المنافسات الرسمية، مع احتساب مشاركة المتسابق في كل جولة بصورة مستقلة.

وتوزَّع المتسابقون على 11 فئة مختلفة، إضافة إلى «كأس السيدات»، في حين سجل الموسم حضور 4 متسابقين غير سعوديين. كما شارك 3 متسابقات في الجولات الثلاث كاملة، في مؤشر إلى اتساع قاعدة المشاركين وتنوعها.

القباني يسيطر ويحطم الرقم القياسي

وكان مأمون عمرو القباني الاسم الأبرز في موسم 2026، بعدما فرض سيطرته على المنافسات، وفاز بالجولات الثلاث، ليحسم لقب بطولة السعودية لصعود الهضبة.

ولم يقتصر تفوق القباني على تحقيق اللقب، إذ نجح في تحطيم الرقم القياسي لمسار عقبة المحمدية، بعدما قطع المسافة في دقيقة واحدة و42 ثانية و301 جزء من الألف من الثانية.

وتجاوز القباني بذلك الرقم السابق المسجل باسم فيصل سفيان القباني، والبالغ دقيقة واحدة و43 ثانية و116 جزءاً من الألف من الثانية، بعدما نجح في تقليصه بفارق 815 جزءاً من الألف من الثانية.

وجاء الرقم الجديد في مسار يتطلب قدراً عالياً من الدقة في التعامل مع المنعطفات المتلاحقة، إذ لا تعتمد منافسات صعود الهضبة على السرعة وحدها، وإنما على قدرة السائق على اختيار خطوط القيادة المناسبة والمحافظة على توازن السيارة والاستفادة من كل جزء من المسار.

خلف المنافسة على الطريق عملت منظومة تشغيلية تضم 56 شخصاً لإدارة الجولات (الاتحاد السعودي للسيارات)

56 منظماً ومراقباً على امتداد المسار

وخلف المنافسة على الطريق، عملت منظومة تشغيلية تضم 56 شخصاً لإدارة الجولات، بينهم 20 منظماً و36 من مراقبي المسار «المارشالز»، توزعت مسؤولياتهم بين التدقيق الإداري والفحص الفني وإدارة الانطلاق والتوقيت ومراقبة المسار وتطبيق متطلبات الأمن والسلامة.

وانتشرت فِرق المراقبة والسلامة في نقاط مختلفة من عقبة المحمدية؛ لضمان متابعة مُجريات السباقات والتدخل عند الحاجة، في حين ضمت فِرق الأمن 17 فرداً، إلى جانب 3 سيارات إسعاف و6 مُسعفين، ضِمن الخطة الطبية المخصصة للمنافسات.

وشكلت الجولات الثلاث كذلك مساحة عملية للكوادر الوطنية العاملة في التنظيم والمراقبة والجوانب الفنية، من خلال التعامل المباشر مع اللوائح الرياضية ومتطلبات الفحص وإجراءات السلامة وإدارة السباقات، بما يضيف إلى خبراتها في تنظيم منافسات رياضة المحركات.

الجماهير تواكب السباقات في الشفا

ولم تقتصر البطولة على المنافسة داخل المسار، إذ استقطبت الجولات الثلاث جماهير رياضة المحركات إلى منطقة الشفا، مستفيدة من طبيعتها الجبلية وأجوائها الصيفية التي جعلت موقع السباق جزءاً من تجربة الحضور.

وخصصت اللجنة المنظمة حافلات لنقل الزوار إلى موقع المنافسات، إلى جانب شاشة كبيرة؛ لمتابعة تفاصيل السباقات، وعدد من الخدمات التنظيمية المصاحبة. وفي الوقت نفسه، نقل البث المباشر أحداث الجولات إلى المتابعين خارج موقع السباق، موسعاً دائرة الوصول إلى منافسات البطولة.

احتفالات الفائزين بجولة الطائف (الاتحاد السعودي للسيارات)

من الباحة إلى مرتفعات الطائف

وتعود البدايات الأولى لمنافسات صعود الهضبة في السعودية إلى عام 2017، عندما أُقيمت في محافظة بني حسن بمنطقة الباحة، قبل أن تدخل مرحلة جديدة في عام 2022 باعتماد موسم يتكون من 3 جولات.

وفي الجولة الثالثة من موسم 2023، انتقلت المنافسات إلى عقبة المحمدية في منطقة الشفا بمحافظة الطائف، التي أصبحت، منذ ذلك الحين، مسرحاً لهذه المنافسات، بما توفره من طبيعة جبلية ومنعطفات وارتفاعات تتناسب مع طبيعة سباقات صعود الهضبة.

وبعد نحو 9 أعوام من انطلاقتها الأولى، أظهر موسم 2026 جانباً من التطور الذي شهدته البطولة، سواء في أعداد المشاركات وتنوع الفئات أو في الجوانب التنظيمية والفنية. وجاء تحطيم الرقم القياسي لعقبة المحمدية ليُشكل أبرز محطات الموسم، بعدما انتهت الجولات الثلاث بسيطرة كاملة للقباني ورقم جديد للمسار.

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الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يستعير عبدالله الزيد من الهلال

الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
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الدرعية يستعير عبدالله الزيد من الهلال

الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)

أعلن نادي الدرعية تعاقده مع عبدالله الزيد، لاعب الهلال، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وشارك الزيد في تدريبات الدرعية اليوم، بعد انضمامه إلى الفريق، استعداداً للموسم الجديد.

ويأتي انضمام الزيد إلى الدرعية ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوفه، في ظهوره الأول ضمن منافسات دوري المحترفين.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الفهمي: رحيل محرز وكيسيه قرار فني... والأهلي سينافس على كل البطولات

ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
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الفهمي: رحيل محرز وكيسيه قرار فني... والأهلي سينافس على كل البطولات

ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)

أكد ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، أن إدارة النادي تعمل على استكمال احتياجات الفريق الأول لكرة القدم، مشدداً على أن جميع اللاعبين الذين غادروا خلال الفترة الماضية سيتم تعويضهم، وأن النادي ماضٍ في تدعيم صفوفه وسد جميع الخانات قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وتحدث الفهمي خلال ظهوره في برنامج «دورينا غير» عن عدد من الملفات الأهلاوية، في مقدمتها رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله، ومستقبل عدد من اللاعبين، إلى جانب التحضيرات للموسم الجديد، مؤكداً أن العمل داخل النادي تضاعف خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال الفهمي إن إدارة الأهلي «لا تتنفس إلا من خلال الجمهور»، موجهاً رسالة طمأنة إلى جماهير النادي، ومؤكداً أن الفريق سيكون أمام موسم مختلف، وأضاف: «اطمئنوا، الأهلي سوف يكون صاحب تاريخ كبير هذا الموسم».وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللاعبين يعيشون حالة من الانتماء تجاه النادي، مبيناً أنهم يرددون أهازيج الأهلي داخل غرفة الملابس، ويتحدثون بفخر عن البطولات التي حققوها مع الفريق، حتى في ظل امتلاك بعضهم سجلاً حافلاً بالإنجازات العالمية.وأكد الفهمي أن الأهلي سيعمل على تعويض كل لاعب غادر صفوفه، وقال: «كل لاعب رحل سوف يتم تعويضه، وماضون في سد كل الخانات»، رافضاً الكشف عن أسماء محددة في المفاوضات الجارية، ومنها ما يتعلق بإمكانية عودة فرانك كيسيه، مكتفياً بالتأكيد على وجود مفاوضات مع عدد من اللاعبين.وفيما يخص حراسة المرمى، أوضح الفهمي أن السنغالي إدوار ميندي سيواصل مشواره مع الأهلي، فيما أشار إلى أن وضع إنزو ميلوت سيُحسم قريباً.

وتطرق المتحدث الرسمي إلى دور المدير الرياضي بيدرو في ملف التعاقدات، مؤكداً أن جميع الصفقات التي أُبرمت خلال الفترة الماضية عُرضت على يايسله وحظيت بموافقته، نافياً أن يكون لبيدرو أي صلاحية للتأثير على المدرب في اختيار اللاعبين.وقال الفهمي إن رحيل الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه جاء «بقرار فني بحت وليس مادي»، موضحاً أن القرار كان من يايسله، وأن بيدرو لم يكن له رأي في رحيلهما.وعن رحيل يايسله، أكد الفهمي أن إدارة النادي قدمت للمدرب جميع المتطلبات التي طلبها من أجل مواصلة عمله، لكنه اختار في النهاية تقديم استقالته.

وأضاف: «بعد عودة الفريق إلى جدة، كان يايسله يسأل عن أوضاع الملعب والتدريبات، ثم تفاجأنا بتقديمه للاستقالة، ولا نريد التحدث عن الماضي».

وأوضح أن النادي تحرك سريعاً بعد رحيل المدرب، واختار جهازاً فنياً يتوافق مع النهج الفني الذي كان يسير عليه الفريق، مشيراً إلى أن خيارات التعاقد لا تزال مفتوحة لاستكمال احتياجات الفريق.وشدد الفهمي على أن الأهلي يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة، وقال: «أي بطولة سيلعب فيها الفريق فهو مؤهل لحصادها»، مؤكداً أن الإدارة تعمل على استقرار المجموعة، وأن كل لاعب يحتاج إليه النادي سيستمر مع الفريق.

وفيما يتعلق بالمدافع علي مجرشي، طالب الفهمي باحترام خصوصية اللاعب، موضحاً أنه يمر بظروف خاصة، وقال: «نتمنى من الجميع البعد عن الحديث عما يمر به اللاعب لخصوصية اللاعب»كما وجه رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكداً أن الفريق يعيش حالة من التماسك، وأن اللاعبين يتطلعون إلى العودة للعب أمام جماهيرهم، وقال: «العمل المقدم من بيدرو مضاعف، وأوجه رسالة للجماهير بأن الفريق متماسك، واللاعبون مشتاقون لجمهور النادي ويرددون الأهازيج داخل النادي شوقاً للجماهير».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

أبها يعيد تشكيل قائمته قبل العودة إلى الدوري السعودي

أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
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أبها يعيد تشكيل قائمته قبل العودة إلى الدوري السعودي

أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)

واصل فريق أبها استعداداته للموسم الرياضي الجديد، بعد صيف شهد تغييرات واسعة في قائمته، شملت إبرام عدد من الصفقات المحلية والأجنبية، إلى جانب رحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين، في خطوة تهدف من خلالها إدارة النادي إلى بناء فريق قادر على الظهور بصورة مختلفة مع عودته إلى منافسات الدوري السعودي.

وخاض أبها خلال برنامجه الإعدادي في سلوفينيا عددًا من المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين والوقوف على خيارات الجهاز الفني، كان مواجهة الشارقة الإماراتي أولى المباريات الودية التي انتهت بفوز الأخير 2-1، وسجل هدف أبها الوحيد المدافع السنغالي عبدو ديالو.وتعادل الفريق دون أهداف أمام ريزا سبور التركي، فيما خاض مواجهة ودية مغلقة أمام العلا، ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد.وشهدت تحركات أبها في سوق الانتقالات الصيفية استقطاب أسماء جديدة في مختلف المراكز، إذ تعاقد النادي مع المدافع السنغالي عبدو ديالو، والفرنسيين دونوفان ليون، ولورنس روزييه، وأليمامي غوري، إلى جانب صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير.كما عزز الفريق صفوفه بعدد من اللاعبين السعوديين، بالتعاقد مع محمد الدوسري، وصفوان الجهني، وماجد دوران، وفيصل الصبياني، ومحمد الزيد، إضافة إلى الحارس مصطفى ملائكة.

أبها يتعاقد مع لاعب الوسط محمد الزيد قادماً من الهلال (نادي أبها)

واتجه النادي كذلك إلى خيار الإعارة في تدعيم قائمته، باستعارة عبد الكريم دارسي، وكشيم القحطاني، في الوقت الذي حافظ فيه على بعض عناصره من خلال تجديد عقود ناصر الدعجاني ومحمد حمسل وجوريان غاري.

ويبرز التعاقد مع نبيل فقير وعبدود ديالو ودونوفان ليون ضمن أبرز تحركات أبها، في ظل الرغبة في رفع جودة الفريق وإضافة عناصر تمتلك خبرة على المستويين المحلي والدولي.وفي الجهة المقابلة، شهدت قائمة أبها خروج عدد كبير من اللاعبين، إذ ضمت قائمة المغادرين عبد الله الجدعاني، ومعتز أكجة، ومحمد العوفي، وفهد الجيزاني، وسويلم المنهالي، ومناف أبويابس، ووليد عسيري، وسليمان بيلو، وحمود الشمري.كما غادر الفريق كل من ألفونسو تايرا، ولويز مورالها، وجاي ديمبلي، وحامد هوساوي، وحسن السليس، وداؤود الطارف، في تغييرات تعكس حجم إعادة البناء التي تشهدها القائمة.وتضع هذه التحولات الجهاز الفني أمام مهمة تحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة واللاعبين المستمرين، خصوصًا أن الفريق يدخل الموسم بقائمة مختلفة إلى حد كبير عن الموسم الماضي.

وتسعى إدارة النادي إلى أن تكون التحركات الصيفية نقطة انطلاق لمشروع جديد، خصوصًا بعد عودة أبها إلى دوري روشن، حيث ستكون المنافسة أكثر صعوبة وتتطلب قائمة تملك العمق والجودة والخبرة الكافية للتعامل مع متطلبات الموسم.

النادي يعيد تشكيل صفوفه استعداداً لعودته إلى الدوري السعودي (نادي أبها)

ومع اقتراب صافرة البداية، تبدو مهمة أبها مزدوجة: استكمال بناء الفريق من جهة، والوصول إلى أعلى درجات الانسجام والجاهزية في وقت قصير من جهة أخرى، على أمل أن تمنح الصفقات الجديدة الفريق إضافة فنية حقيقية تساعده على تحقيق أهدافه في الموسم المقبل.ويستهل أبها مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الحزم يوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، في اختبار مبكر للفريق بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على قائمته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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