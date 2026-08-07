سباليتي: على «يوفنتوس» بذل الجهد للوصول إلى المستوى المأمول

قال لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، إن «إنتر ميلان» ما زال أقوى فريق في المسابقة، مطالباً فريقه بالتعلم والاجتهاد للوصول إلى المستوى المأمول.

وتحدّث سباليتي مع وسائل الإعلام، الجمعة، قبل مواجهة ودية مع إنتر ميلان، السبت، في مدينة بيرث الأسترالية.

وقال سباليتي، في تصريحات نشرها موقع «توتو ميركاتو»: «هناك مباريات تساعدك على فهم كثير عن عقلية الفريق وإذا كنا نعمل بشكل صحيح أو لا».

وأضاف: «بالطبع، إنتر ميلان فريق قوي للغاية مثل تشيلسي، لذلك سنحتاج إلى أن نصبح في أفضل أحوالنا بتلك المباراة؛ لأن إنتر سيستغل الفرص إذا لم نكن حاسمين».

وسُئل سباليتي عن اللاعب التركي كينان يلدز، وإذا كان سيوجد في مواجهة السبت أمام إنتر ميلان أم لا.

وتابع: «سيلعب وقتاً أكثر مما شارك به في المباراة التي خاضها أمام تشيلسي، وقد غاب 3 أو 4 لاعبين عن التدريبات، اليوم؛ وذلك لترشيد الحمل البدني بعد شعورهم بالإرهاق، من الصعب تنظيم ذلك، لقد بذلوا جهداً كبيراً، وسنناقش الأمر في الأيام المقبلة».

وسئل سباليتي عن الأخبار التي ربطت يوفنتوس بالتعاقد مع المدافع الأسترالي أليساندرو سيركاتي، لاعب بارما.

وأضاف: «إنه لاعب واعد وأظهر كثيراً من الإمكانيات الكبيرة، ويمكنه أن يكون محل اهتمام من أي فريق، لكن في الوقت الحالي، لدينا خيارات قوية ولا يمكننا البحث عن بدائل؛ لأن القائمة ممتلئة باللاعبين».