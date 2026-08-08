بونانوتي ينتقل إلى فريق إلتشي الإسباني

انتقل فاكوندو بونانوتي إلى فريق إلتشي الإسباني لكرة القدم في الموسم الجديد، إذ ستكون هذه هي رابع مرة ينتقل فيها اللاعب على سبيل الإعارة منذ انتقاله إلى فريق برايتون الإنجليزي في يناير (كانون الثاني) 2023.

وأعير بونانوتي (21 عاماً)، الذي انتقل لبرايتون من روزاريو سنترال الأرجنتيني، إلى فريق ليستر سيتي في موسم 2024 - 2025، وقسم الموسم الماضي ما بين فريقي تشيلسي وليدز.

ولعب بونانوتي بشكل دائم لفريق ليستر ولكنه واجه مشكلات في الحصول على دقائق للعب في تشيلسي وليدز.

وقال ميكي كاف المدير الرياضي لبرايتون أثناء الإعلان عن الصفقة مساء الجمعة: «فاكوندو لاعب شاب موهوب وواصل تطوره منذ انضمامه للنادي. هذه الإعارة ستمنحه فرصة للعب كرة القدم بشكل دائم في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى».

وأنهى إلتشي الموسم الماضي في المركز الخامس عشر بالدوري الإسباني.

وقال كاف: «نعتقد أن هذا الانتقال سيوفر بيئة رائعة له لاكتساب المزيد من الخبرة، وسنواصل مراقبة تطوره عن قرب طوال الموسم».

وخاض بونانوتي أول مباراة دولية له مع المنتخب الأرجنتيني في 2023 أمام منتخب إندونيسيا، ولعب مرة أخرى مع المنتخب الأرجنتيني في 2024 أمام السلفادور. ولم يكن جزءاً من الفريق الذي شارك في بطولة كأس العالم الأخيرة.