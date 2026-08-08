بايرن ميونيخ يترقب مواجهة دورتموند في كأس السوبر

بعد إكمال جولة إعداد ما قبل الموسم في آسيا، يتطلع فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، فعلاً، لأول مباراة رسمية له في الموسم الجديد، وربما اللقب الأول.

ويبدأ بطل الدوري الألماني (بوندسليغا) وكأس ألمانيا، الموسم الجديد ببطولة «كأس فرانز بيكنباور» يوم 22 أغسطس (آب) الجاري، بمواجهة بوروسيا دورتموند.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية بالنادي، قبل رحلة العودة إلى ألمانيا: «بحلول ذلك الوقت، ينبغي أن نكون قد وصلنا إلى درجة جيدة من الجاهزية لهذه المباراة؛ لأن دورتموند سيقاتل بقوة من أجل الفوز بأول ألقابه. ولكننا نريد الفوز أيضاً».

وتضمنت رحلة بايرن في آسيا توقفات في كوريا الجنوبية وهونغ كونغ، والفوز في مباريات ودية على جيجو إس كيه وأستون فيلا.

وقال مانويل نوير، قائد الفريق، في إشارة إلى درجات الحرارة المرتفعة: «الظروف لم تكن سهلة، ولكننا ظهرنا بشكل جيد وأنا راضٍ للغاية».

وافتقد بايرن بعض النجوم الكبار، مثل هاري كين ومايكل أوليسيه، اللذين لا يزالان في عطلة بعد مشاركتهما في كأس العالم. كما غاب سيرج غنابري وجمال موسيالا وألفونسو ديفيز ولينارت كارل؛ حيث يخضعون لبرامج إعداد بدني فردية.

وقال فينسنت كومباني ملخصاً الجولة: «نعرف من هو موجود ومن هو غير موجود. نريد دائماً أن نُظهر ما يمثله بايرن. عندما أنظر إلى المستوى الذي قدمه اللاعبون الشباب أشعر بسعادة كبيرة. بشكل عام، قدم جميع اللاعبين أداء جيداً للغاية».

وأضاف: «قضينا وقتاً طويلاً لتطوير اللاعبين الذين شاهدناهم اليوم. ومن الرائع أن نحصل على مكافأة على هذا العمل».

ويخوض بايرن مباراتين وديتين إضافيتين أمام لايبزيغ يوم 15 أغسطس، وهايدنهايم يوم 18 من الشهر ذاته، قبل مواجهة دورتموند.

ويستهل بايرن مشواره في الدوري الألماني يوم 28 أغسطس، عندما يواجه شتوتغارت.