عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:5 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

بايرن ميونيخ يترقب مواجهة دورتموند في كأس السوبر

بايرن ميونيخ استعد في آسيا لمواجهة كأس السوبر الألماني (أ.ب)
بايرن ميونيخ استعد في آسيا لمواجهة كأس السوبر الألماني (أ.ب)
TT
TT

بايرن ميونيخ يترقب مواجهة دورتموند في كأس السوبر

بايرن ميونيخ استعد في آسيا لمواجهة كأس السوبر الألماني (أ.ب)
بايرن ميونيخ استعد في آسيا لمواجهة كأس السوبر الألماني (أ.ب)

بعد إكمال جولة إعداد ما قبل الموسم في آسيا، يتطلع فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، فعلاً، لأول مباراة رسمية له في الموسم الجديد، وربما اللقب الأول.

ويبدأ بطل الدوري الألماني (بوندسليغا) وكأس ألمانيا، الموسم الجديد ببطولة «كأس فرانز بيكنباور» يوم 22 أغسطس (آب) الجاري، بمواجهة بوروسيا دورتموند.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية بالنادي، قبل رحلة العودة إلى ألمانيا: «بحلول ذلك الوقت، ينبغي أن نكون قد وصلنا إلى درجة جيدة من الجاهزية لهذه المباراة؛ لأن دورتموند سيقاتل بقوة من أجل الفوز بأول ألقابه. ولكننا نريد الفوز أيضاً».

وتضمنت رحلة بايرن في آسيا توقفات في كوريا الجنوبية وهونغ كونغ، والفوز في مباريات ودية على جيجو إس كيه وأستون فيلا.

وقال مانويل نوير، قائد الفريق، في إشارة إلى درجات الحرارة المرتفعة: «الظروف لم تكن سهلة، ولكننا ظهرنا بشكل جيد وأنا راضٍ للغاية».

وافتقد بايرن بعض النجوم الكبار، مثل هاري كين ومايكل أوليسيه، اللذين لا يزالان في عطلة بعد مشاركتهما في كأس العالم. كما غاب سيرج غنابري وجمال موسيالا وألفونسو ديفيز ولينارت كارل؛ حيث يخضعون لبرامج إعداد بدني فردية.

وقال فينسنت كومباني ملخصاً الجولة: «نعرف من هو موجود ومن هو غير موجود. نريد دائماً أن نُظهر ما يمثله بايرن. عندما أنظر إلى المستوى الذي قدمه اللاعبون الشباب أشعر بسعادة كبيرة. بشكل عام، قدم جميع اللاعبين أداء جيداً للغاية».

وأضاف: «قضينا وقتاً طويلاً لتطوير اللاعبين الذين شاهدناهم اليوم. ومن الرائع أن نحصل على مكافأة على هذا العمل».

ويخوض بايرن مباراتين وديتين إضافيتين أمام لايبزيغ يوم 15 أغسطس، وهايدنهايم يوم 18 من الشهر ذاته، قبل مواجهة دورتموند.

ويستهل بايرن مشواره في الدوري الألماني يوم 28 أغسطس، عندما يواجه شتوتغارت.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الألماني بايرن هونغ كونغ

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

رياضة عالمية آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
رياضة عالمية

كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي، وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو (البرازيل))
رياضة عالمية المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
رياضة عالمية

الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية البرتغالي رافائيل لياو لاعب ميلان (رويترز)
رياضة عالمية

لياو لاعب ميلان يرد على الشائعات بشأن مستقبله

أعرب رافائيل لياو عن استيائه من «التكهنات والأخبار غير الصحيحة» حول مستقبله مع ميلان، مؤكداً أنه لا أحد غير عائلته ومحاميه مخوّل بالتحدث باسمه.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
رياضة عالمية الفرنسي بنجامين بافارد لاعب انتر ميلان (د.ب.أ)
رياضة عالمية

بافارد يقترب من البقاء مع إنتر ميلان

أصبح المدافع الفرنسي بنجامين بافارد خارج حسابات أولمبيك مرسيليا.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الرياضة رياضة عالمية

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
TT
TT

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كرة القدم الأوربية بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
TT
TT

كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضية برازيلية البرازيل
الرياضة رياضة عالمية

الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
TT
TT

الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني برشلونة إسبانيا