«دورة تورونتو»: غوف وأوساكا إلى ثمن النهائي... وخروج أندرييفا

تأهلت الأميركية كوكو غوف واليابانية ناومي أوساكا، الجمعة، إلى ثمن نهائي دورة تورونتو الألف نقطة لكرة المضرب، فيما ودّعت المصنفة الخامسة عالمياً الروسية ميرا أندرييفا بعد خسارتها القاسية أمام الكندية ليلى فرنانديز.

وانتهى مشوار الروسية ميرا أندرييفا المصنفة خامسة عالمياً عند الدور الثالث للموسم الثاني توالياً في ثاني مشاركة فقط لابنة الـ19 عاماً في هذه الدورة، بخسارتها أمام فرنانديز 1-6 و4-6.

وخسرت بطلة رولان غاروس لهذا الموسم مواجهتها مع الكندية البالغة 23 عاماً التي تصل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في هذه الدورة من أصل سبع مشاركات، في ساعة و20 دقيقة.

وقالت فرنانديز للجمهور الكندي في المدرجات: «شكراً لوجودكم، لا أجد الكلمات، شكراً لتشجيعكم لي».

وأضافت بعد مغادرة أندرييفا أرض الملعب وهي متأثرة بشكل واضح: «كنت أفكر بشكل خاص في البقاء في اللحظة الراهنة، واستثمار طاقة الجمهور».

ومنذ تتويجها على الملاعب الترابية في باريس، تواجه أندرييفا صعوبة في تحقيق انتصارات متتالية، بعدما خرجت من الدور الأول في باد هومبورغ ثم من الدور الثاني في ويمبلدون.

الروسية ميرا أندرييفا ودّعت منافسات تورنتو (د.ب.أ)

وفي الدور المقبل، تتواجه فرنانديز مع أوساكا، المصنفة 11 وبطلة أربع بطولات غراند سلام، والتي تغلبت على البلجيكية إليز ميرتنز المصنفة عشرين 6-1 و6-2 في 71 دقيقة.

وحققت أوساكا 7 إرسالات ساحقة واستثمرت أربعاً من ثماني كرات كسر إرسال، فيما أنقذت 3 فرص كسر إرسال أتيحت لميرتنز.

وتأهلت غوف، المصنفة رابعة الفائزة ببطولتي غراند سلام، للدور نفسه بفوزها على اليونانية ماريا ساكاري 6-1 و6-4 في 76 دقيقة.

وتقدمت غوف بسرعة 5-1 في المجموعة الثانية قبل أن تعود ساكاري لتقترب نقطتين من تعديل النتيجة، لكن الأميركية فازت بخمس من النقاط الست الأخيرة، حاسمة الفوز بضربة خلفية (باكهاند) هوائية وإرسال ساحق.

وستواجه اللاعبة البالغة 22 عاماً الروسية ألينا كورنييفا (19 عاماً) التي أقصت الأميركية الأخرى إيفا يوفيتش المصنفة 13 بنتيجة 6-3 و6-4.

وبلغت ثمن النهائي أيضاً الفلبينية ألكسندرا إيلا، ابنة الـ21 عاماً التي أحرزت أول لقب لها في دورات رابطة المحترفات، الاثنين، في واشنطن، بفوزها على الأميركية كايتي ماكنالي 6-3 و5-7 و6-4.

وستواجه في الدور المقبل السويسرية بيليندا بنتشيتش التي تفوقت على الأميركية تايلور تاونسند 6-7 (5-7) و7-6 (7-4) و6-4 بعد مباراة استمرت ثلاث ساعات و24 دقيقة.