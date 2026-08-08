مان سيتي يضم الحارس الأرجنتيني رولي

ذكر تقرير إعلامي أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم توصل لاتفاق لضم حارس المرمى الأرجنتيني جيرونيمو رولي من مرسيليا مقابل 1.7 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن رولي (34 عاماً) يعود إلى «ملعب الاتحاد»، الذي قضى فيه موسم 2016 - 2017، بدون أن يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول، ووقع على عقد لمدة عامين.

وسجل رولي هدفاً شهيراً من ركلة ترجيح في المباراة النهائية بالدوري الأوروبي 2021 لفريق فياريال الذي تغلب على مانشستر يونايتد، وتمكن من حرمان الحارس ديفيد دي خيا من تسجيل ركلته، ليحسم ركلات الترجيح.

وخاض رولي 8 مباريات دولية مع المنتخب الأرجنتيني، وكان جزءاً من المنتخب الذي توج بكأس العالم 2022، وكوبا أميركا 2024.

ولعب رولي لعدة أندية أوروبية، من بينها ريال سوسيداد ومونبلييه وأياكس.

وينضم رولي لمانشستر سيتي ليحل محل الحارس الإنجليزي جيمس ترافورد، الذي رحل عن مانشستر سيتي للانضمام لفريق ليدز في صفقة تصل إلى 45 مليون جنيه إسترليني مطلع هذا الأسبوع، وسيكون بديلاً للحارس جيانلويجي دوناروما.