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الرياضة رياضة عالمية

إنفانتينو يرفض الاستقالة… من يملك القدرة على إسقاطه؟

إنفانتنيو يعيش لحظات غير مسبوقة في مسيرته (أ.ف.ب)
إنفانتنيو يعيش لحظات غير مسبوقة في مسيرته (أ.ف.ب)
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إنفانتينو يرفض الاستقالة… من يملك القدرة على إسقاطه؟

إنفانتنيو يعيش لحظات غير مسبوقة في مسيرته (أ.ف.ب)
إنفانتنيو يعيش لحظات غير مسبوقة في مسيرته (أ.ف.ب)

يرفض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو الاستقالة رغم تصاعد الضغوط غير المسبوقة التي يواجهها على خلفية أزمة مشروع بيع جزء من الحقوق التجارية لـ«فيفا»، إذ يعتقد أنه لا يزال يمتلك فرصة لتجاوز العاصفة والبقاء في منصبه حتى الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس (آذار) 2027.

وبحسب صحيفة «التايمز البريطانية»، فإن إنفانتينو يرى أن التخلي عن المنصب يعني فقدان النفوذ والامتيازات التي يوفرها له، بدءاً من الراتب السنوي الذي يناهز ستة ملايين دولار، مروراً باستخدام الطائرة الخاصة، ووصولاً إلى حضوره بين قادة العالم والشخصيات النافذة. ويعتقد أن تحمل موجة الانتقادات والغضب الحالية يظل ثمناً مقبولاً إذا كان سيقوده إلى البقاء في رئاسة «فيفا».

ويتمثل أكبر تهديد مباشر أمامه في إصرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على مقاطعة بطولات «فيفا». وقد يبدأ ذلك بكأس العالم للشابات تحت 20 عاماً في بولندا خلال سبتمبر (أيلول)، ثم تصفيات كأس العالم للسيدات التي تشارك فيها المنتخبات الأوروبية خلال أكتوبر (تشرين الأول). وإذا تحولت المقاطعة إلى واقع، فإن «فيفا» سيواجه أزمة تنظيمية وسياسية جديدة قد تزيد الضغوط على رئيسه.

وفي حال تمسك إنفانتينو بمنصبه، فإن الانتخابات المقبلة في مارس (آذار) 2027 ستكون محطة الحسم، بعدما كان متوقعاً قبل الأزمة أن يفوز بولاية جديدة دون منافس. أما الآن، فتشير المعطيات إلى احتمال ظهور مرشح يحظى بقبول واسع بين المعارضين، على أن يكون من خارج أوروبا، في ظل اعتقاد متزايد داخل الاتحادات القارية بأن القارة الأوروبية استنفدت فرصها في قيادة «فيفا» بعد حقبتي جوزيف بلاتر وإنفانتينو.

وتبرز عدة أسماء مرشحة لخوض السباق، من بينها رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي فيكتور مونتالياني، ورئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، إضافة إلى الفرنسي كيفن لامور، المسؤول التنفيذي البارز في «فيفا»، الذي ابتعد عن إنفانتينو خلال الأزمة الأخيرة، وكذلك ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، المعروفة بمواقفها الداعية إلى إصلاح منظومة الحوكمة.

كما أصبح الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) من أبرز الأصوات المعارضة لرئيس «فيفا»، بعدما وصف مشروع البيع بأنه «إساءة عميقة لاستخدام السلطة»، مؤكداً أن المطلوب ليس التستر على الأزمة، بل تنفيذ إصلاحات حقيقية في منظومة الحوكمة، ومشدداً على أن التدقيق في إدارة كرة القدم لا يمثل هجوماً على اللعبة، بل واجباً تجاهها.

وفي المقابل، لا يزال إنفانتينو يحتفظ بقاعدة دعم مهمة داخل القارة الأفريقية، التي شكلت ركيزة أساسية لوصوله إلى الرئاسة منذ عام 2016. ويأتي اختيار العاصمة المغربية الرباط لاستضافة انتخابات 2027 ليعكس قوة علاقاته داخل القارة، ولا سيما مع الاتحاد الأفريقي والمغرب.

وقد جدد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم دعمه الكامل لإنفانتينو، مشيداً بما قدمه للكرة الأفريقية خلال السنوات الماضية، في خطوة تعزز موقفه داخل واحدة من أكبر الكتل التصويتية في الانتخابات المقبلة.

ويبقى موقف الرعاة التجاريين العامل الأكثر حسماً في مستقبل رئيس «فيفا»، إذ إن استمرار التغطية السلبية للأزمة قد يدفع الشركات الراعية إلى إعادة تقييم علاقتها بالاتحاد الدولي، وهو تطور قد يشكل الضربة الأقسى لإنفانتينو ويفتح الباب أمام نهاية مبكرة لعهده.

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الرياضة رياضة عالمية

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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