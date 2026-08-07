طرابزون يكتب صفحة جديدة مع صلاح… استقبال أسطوري وشغف لا يوصف

تحوّل ملعب بابارا بارك في مدينة طرابزون، مساء الخميس، إلى مسرح احتفالي غير مسبوق، خلال حفل تقديم النجم المصري محمد صلاح لاعباً جديداً في صفوف طرابزون سبور، وسط حضور جماهيري كثيف صنع أجواءً استثنائية عكست حجم الحدث وأهميته للنادي والكرة التركية.

وكان النادي بحسب شبكة The Athltic, قد دعا جماهيره عبر منصاته الرسمية إلى الحضور من أجل «صناعة التاريخ»، لتستجيب الجماهير بأعداد كبيرة، بعدما كانت قد احتشدت أيضاً في المطار لاستقبال صلاح لدى وصوله إلى تركيا قبل يوم واحد.

وامتلأت مدرجات الملعب بألوان طرابزون سبور العنابية والزرقاء، فيما تصدرت صور واسم صلاح اللوحات الإلكترونية في أرجاء الملعب. وحرص عدد من المشجعين على طلاء وجوههم باسمه، بينما ارتدى آخرون أقنعة تحمل ملامحه، في مشهد جسّد الحماس الكبير الذي رافق الصفقة.

لا يزال انتقال صلاح يحظى باهتمام عالمي كبير (أ.ف.ب)

وقبل ظهور اللاعب، اشتعلت الأجواء بالأهازيج والأغاني المخصصة له، إلى جانب عروض الإضاءة وإشعال الشعلات النارية التي غطت المدرجات، قبل أن تبلغ الاحتفالات ذروتها مع خروج صلاح من النفق المؤدي إلى أرض الملعب مرتدياً القميص رقم 10، حيث دوّت الهتافات في أرجاء الاستاد، بينما تحوّل لون المدرجات إلى الأحمر بفعل كثافة الشعلات، في مشهد بدا وكأن الملعب يشتعل.

وعقب دخوله، شارك صلاح الجماهير أداء هتاف «أوتشلو» الشهير، وهو أحد أبرز تقاليد جماهير طرابزون سبور، في إشارة إلى بداية علاقة خاصة بين اللاعب وأنصار ناديه الجديد.

| لماذا اختار محمد صلاح طرابزون سبور؟...- الكواليس الكاملة لواحدة من أكثر صفقات الصيف إثارة .https://t.co/8byf5a2TRE pic.twitter.com/Y75EfS2S6s — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 6, 2026

وقال صلاح، خلال كلمته الأولى أمام الجماهير باللغة الإنجليزية: «اليومان الماضيان كانا تجربة لم أعش مثلها في حياتي. أشكركم جميعاً على الحضور اليوم وأمس. منحتموني الكثير من الحب، ولم أتوقع هذا الاستقبال أبداً».

وأضاف: «أنا هنا من أجل الفوز. أريد تحقيق البطولات مع هذا النادي لأنكم أظهرتم لي حباً كبيراً، وأنا ممتن لذلك. كما أشكر رئيس النادي، وأنا سعيد جداً بوجودي هنا».

ويأتي انتقال صلاح إلى طرابزون سبور بعد مسيرة استمرت قرابة تسعة أعوام مع ليفربول، خاض خلالها 442 مباراة، سجل فيها 257 هدفاً، وأسهم في تتويجه بلقبين للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب عدد من البطولات الأخرى، ليترك النادي الإنجليزي باعتباره أحد أعظم اللاعبين في تاريخه.

جماهير غفيرة حضرت لمشاهدة حفل تقديم صلاح (أ.ف.ب)

ورغم بلوغه الرابعة والثلاثين من عمره، لا يزال انتقال صلاح يحظى باهتمام عالمي كبير، بالنظر إلى مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم في العصر الحديث.

ويبقى السؤال الأبرز الذي يحيط بالصفقة هو سبب اختيار صلاح الانضمام إلى طرابزون سبور، وهو نادٍ لا يُعد من القوى التقليدية الثلاث في تركيا، وسيبدأ موسمه بخوض الملحق المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

وقبل مغادرته الملعب، حرص صلاح على القيام بجولة أخيرة حول المضمار، وثّق خلالها المشاهد بهاتفه المحمول، ولوّح للجماهير وقبّل شعار النادي، قبل أن يتوجه إلى دائرة منتصف الملعب حاملاً الميكروفون لقيادة هتاف «أوتشلو» للمرة الأخيرة، في لقطة اختتمت ليلة تاريخية بالنسبة لجماهير طرابزون.

وينتظر أن يخوض صلاح أول مباراة رسمية بقميص طرابزون سبور في افتتاح الدوري التركي الممتاز أمام قاسم باشا يوم 15 أغسطس، وسط ترقب كبير لرؤية النجم المصري يبدأ فصلاً جديداً في مسيرته الكروية.