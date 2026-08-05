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«الرباعي الإقليمي» يؤكد الحلول الدبلوماسية لمعالجة التحديات

ثمَّن مبادرة السعودية في إنشاء «التحالف البحري الدفاعي»

وزراء خارجية السعودية وباكستان ومصر وتركيا خلال اجتماعهم في عمَّان الأربعاء (واس)
وزراء خارجية السعودية وباكستان ومصر وتركيا خلال اجتماعهم في عمَّان الأربعاء (واس)
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«الرباعي الإقليمي» يؤكد الحلول الدبلوماسية لمعالجة التحديات

وزراء خارجية السعودية وباكستان ومصر وتركيا خلال اجتماعهم في عمَّان الأربعاء (واس)
وزراء خارجية السعودية وباكستان ومصر وتركيا خلال اجتماعهم في عمَّان الأربعاء (واس)

ناقشت السعودية وباكستان ومصر وتركيا، الأربعاء، الجهود المبذولة لخفض التصعيد ومعالجة التحديات الأمنية الراهنة، وذلك خلال الاجتماع الخامس للأطراف الإقليمية الأربعة في العاصمة الأردنية عمّان.

وأكد وزراء الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والباكستاني محمد إسحاق دار، والمصري الدكتور بدر عبد العاطي، والتركي هاكان فيدان، «ضرورة مواصلة دعم الحلول الدبلوماسية، وجهود الوساطة الباكستانية - القطرية، وتعزيز كل ما من شأنه احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها».

وبحث الوزراء خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأهمية مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق المشترك، وتوحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية الراهنة.

كما أكدوا أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يضمن حرية الملاحة البحرية فيهما، ويسهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.

وثمَّن وزراء الخارجية مبادرة السعودية في إنشاء «التحالف البحري الدفاعي» متعدد الجنسيات، لتعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات البحرية الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة الدوليتين.

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