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عالم الاعمال

البنك السعودي الأول يُطلق أول بطاقة مع نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية

في المملكة... وتقدم حلولاً متنوعة للسفر

البنك السعودي الأول (الشرق الأوسط)
البنك السعودي الأول (الشرق الأوسط)
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البنك السعودي الأول يُطلق أول بطاقة مع نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية

البنك السعودي الأول (الشرق الأوسط)
البنك السعودي الأول (الشرق الأوسط)

أعلن «البنك السعودي الأول»، و«نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية»، عن إطلاق بطاقة «الأول نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية الائتمانية». وتُعدّ هذه البطاقة، من فئة «فيزا إنفنيت»، أول بطاقة دفع مشتركة بين «نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية» وبنوك المملكة.

وتتيح البطاقة لحامليها كسب نقاط أفيوس -عملة المكافآت الخاصة بـ«نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية»- من خلال الإنفاق اليومي، واستبدال بها مجموعة واسعة من المكافآت، تشمل رحلات الخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران، ضمن تحالف «ون وولد»، وشركات الطيران الشريكة الأخرى، وترقيات السفر، وباقات القطرية للعطلات، إضافة إلى التسوق والتجارب المتنوعة في السوق الحرة القطرية، إلى جانب كسب نقاط على الإنفاق المحلي والدولي ورحلات الخطوط الجوية القطرية، والحصول على مكافأة ترحيبية تبلغ 10 آلاف نقطة أفيوس، وفرص لكسب نقاط إضافية عند تحقيق مستويات الإنفاق المحددة، وكذلك الاستفادة من المسار السريع للوصول إلى فئة العضوية الذهبية في نادي الامتياز.

ويُمكّن هذا التعاون حاملي البطاقة من مجموعة من المزايا الحصرية التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية، بما فيها إمكانية الاستفادة من تجربة السفر على جناح «الكيو سويت»، الحاصل على جائزة أفضل درجة رجال الأعمال في العالم من «سكاي تراكس»، فضلاً عن خدمة الإنترنت المجانية عالية السرعة عبر «ستارلينك» على متن الطائرة، والمتاحة على مسارات مختارة، ضمن شبكة الخطوط الجوية القطرية العالمية؛ حيث تُشغل 138 رحلة أسبوعياً من 8 وجهات في المملكة إلى مطار حمد الدولي في الدوحة، مع إمكانية مواصلة السفر إلى أكثر من 160 وجهة حول العالم.

وفي هذا الصدد، قال بندر الغشيان، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية في «الأول»: «تعكس هذه الشراكة التزام (الأول) بمواصلة تطوير حلول مصرفية مبتكرة، تمنح عملاءه قيمة مضافة وتجارب أكثر تميزاً، بما يواكب تطلعاتهم. ويقدم هذا التعاون حلولاً مالية ترتبط بأسلوب حياتهم، وتواكب احتياجاتهم في السفر ومدفوعاتهم اليومية، وتأتي امتداداً لنهج البنك في بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة، وتوفير منتجات مصرفية تتماشى مع الاحتياجات المتغيرة لعملائه».

بندر الغشيان الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية في «الأول».

من جهته، قال علي بيلون، نائب الرئيس الأول ورئيس شركة «فيزا» لمجموعة السعودية والبحرين وعُمان: «يتطلع العملاء في المملكة بشكل متزايد إلى حلول دفع تتوافق مع نمط حياتهم وتجربتهم بالسفر، وتوفر قيمة أكبر من خلال تسوقهم المتنوع. من خلال تعاوننا مع (الأول) و(نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية)، نجمع بين قدرات (فيزا) العالمية في مجال المدفوعات ومزايا السفر والمكافآت المميزة، بما يدعم تقديم بطاقة ذات مميزات مبتكرة تُعزز تجربة الأفراد في المملكة».

ويُعزز إطلاق البطاقة محفظة «الأول» من البطاقات الائتمانية المتميزة، عبر تزويد العملاء بمجموعة جذابة من المكافآت على الإنفاق اليومي، وامتيازات السفر، والتجارب عالمية المستوى.

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