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الاقتصاد

بعد أشهر من الخلاف...«كومرتس بنك» يستأنف محادثات الاندماج مع «يونيكريديت»

بيتينا أورلوب، الرئيسة التنفيذية لـ «كومرتس بنك»، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في فيسبادن، ألمانيا، 20 مايو 2026 (رويترز)
بيتينا أورلوب، الرئيسة التنفيذية لـ «كومرتس بنك»، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في فيسبادن، ألمانيا، 20 مايو 2026 (رويترز)
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بعد أشهر من الخلاف...«كومرتس بنك» يستأنف محادثات الاندماج مع «يونيكريديت»

بيتينا أورلوب، الرئيسة التنفيذية لـ «كومرتس بنك»، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في فيسبادن، ألمانيا، 20 مايو 2026 (رويترز)
بيتينا أورلوب، الرئيسة التنفيذية لـ «كومرتس بنك»، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في فيسبادن، ألمانيا، 20 مايو 2026 (رويترز)

أبلغت بيتينا أورلوب، الرئيسة التنفيذية لـ«كومرتس بنك»، الموظفين بأن البنك سيجري مزيداً من المحادثات مع «يونيكريديت» بشأن اندماج محتمَل، في وقت يقترب فيه البنك الإيطالي من إحكام السيطرة على البنك الألماني، ضمن مسعاه للاستحواذ العدائي البالغة قيمته 45 مليار يورو (51.80 مليار دولار).

ويمثل الإعلان، الذي نُشر للموظفين عبر الشبكة الداخلية للبنك واطلعت عليه «رويترز»، تحولاً مهماً في النزاع المستمر منذ أشهر حول السيطرة على أحد أكبر البنوك الألمانية.

وكانت أورلوب وفريق إدارتها قد عارضوا منذ فترة طويلة فكرة الاندماج، فيما شهدت الأشهر الماضية عدة جولات من المحادثات بين الجانبين، لكنها لم تفضِ إلى اتفاق، بسبب الخلافات القائمة.

وقالت أورلوب للموظفين في رسالة داخلية، يوم الخميس: «خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، سيجري (كومرتس بنك) و(يونيكريديت) مناقشات لتحديد كيفية المضي قدماً، خطوة بخطوة».

وأضافت أن أحد الأهداف يتمثل في تعزيز مكانة البنك داخل النظام المالي الألماني، مؤكدة: «نعتزم الحفاظ على هذا الوضع».

وكانت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية أول مَن نشر تفاصيل الرسالة.

وكان الرئيس التنفيذي لـ«يونيكريديت»، أندريا أورسيل، قد أعرب مؤخراً عن رغبته في التفاوض مع الحكومة الألمانية والموظفين، وهي محادثات قد تتجاوز إدارة كومرتسبانك.

«يونيكريديت» يعزز حصته في «كومرتس بنك»

وكان «يونيكريديت» قد استثمر في «كومرتس بنك»، في سبتمبر (أيلول) 2024، ما أشعل منافسة حادة استمرت قرابة عامين بين ثاني أكبر بنكين في إيطاليا وألمانيا.

ومنذ ذلك الحين، تمكَّن البنك الإيطالي من رفع حصته في منافسه الألماني إلى 48 في المائة.

وتواجه مساعي أورسيل معارضة واسعة في ألمانيا؛ ما يسلط الضوء على صعوبة دمج البنوك الكبرى عبر دول منطقة اليورو، رغم رغبة صانعي السياسات في تعزيز عمليات الاندماج لمنافسة المؤسسات المالية الأميركية الأكبر حجماً.

وقالت أورلوب: «أوضحت الحكومة الفيدرالية الألمانية وممثلو الموظفين ومجلس إدارتنا أنهم يتوقعون الآن من (يونيكريديت) التعاون مع (كومرتس بنك) بشكل بنّاء».

وأضافت: «أعتقد أن (يونيكريديت) مستعدة لذلك أيضاً، لأنه من دون الحوار لا يمكن تحقيق أي قيمة مضافة».

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بنوك ألمانيا إيطاليا

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