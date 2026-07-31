مسؤول كروي ألماني يدعو إلى إقالة إنفانتينو «المتكبر» من رئاسة «فيفا»

اتهم ألكسندر فيهريل، المسؤول الكروي الألماني البارز، السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأسلوب قيادة «متكبر»، وطالب بإقالته قبل أن يدمر اللعبة، على حد وصفه.

وقال فيهريل لقناتَي «آر تي إل» و«سكاي»: «آمل أن يستفيق اتحاد قاري أو آخر أخيراً، لأنه لم يعد يشرك أحداً في قراراته».

وأضاف: «لم يعد حتى يشرك مجلس (فيفا)، بل يتخذ القرارات بتعجرف وغطرسة، وكأنه وحده مَن يملك القرار نيابة عن العالم أجمع».

وكان «فيفا» قد أعلن هذا الأسبوع عن نيته تحقيق مليارات الدولارات من الإيرادات الإضافية عن طريق بيع جزء من حقوقه التجارية في البطولات، بما فيها كأس العالم، لمستثمرين من القطاع الخاص.

وذكرت التقارير أن الهيئة الإدارية حددت أيضاً موعداً نهائياً للأعضاء للموافقة على الخطة والحصول على 40 مليون دولار.

وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة جميع مسابقات «فيفا» إذا لم يقم الاتحاد الدولي للعبة بإلغاء هذه الخطط التي أدانها الاتحاد القاري بالإجماع، كما أبدى اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، معارضته لخطة «فيفا» أيضاً.

وصرح فيهريل، الرئيس التنفيذي لنادي شتوتغارت الألماني ورئيس مجلس الإشراف في الاتحاد الألماني لكرة القدم، بأن إنفانتينو يفتقر إلى الحساسية.

وتساءل فيهريل: «هل سبق لجياني إنفانتينو أن لعب كرة القدم بشكل احترافي؟ أعتقد أنه لعب في الدرجة الخامسة في سويسرا. وهل سبق له أن وقف بين المشجعين؟ هل يعرف حقاً معنى كرة القدم؟ كرة القدم كونها لعبة، هذا العنصر الجامع؟».

وأكد فيهريل (51 عاماً) أنه يتمنى رؤية «فيفا» من دون إنفانتينو رئيساً له، لأن خطة جمع المزيد من المليارات للهيئة الإدارية العالمية «لا معنى لها».

واختتم فيهريل تصريحاته قائلاً: «أشعر بقلق بالغ من أن يدمر رجل واحد كرة القدم العالمية».

ويتولى إنفانتينو رئاسة «فيفا» منذ عام 2016، ويعتزم الترشح لولاية أخيرة مدتها أربع سنوات العام المقبل، وحتى الآن، لا يواجه أي منافسة، ويحظى بدعم كبير من العديد من الدول، لكن قضية المستثمر قد تغير هذا الوضع رغم دفاعه عنها.