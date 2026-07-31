الأسهم الصينية تسجل أسوأ أداء شهري في 5 أعوام

ارتفعت أسهم التكنولوجيا الصينية، يوم الجمعة، متأثرة بمكاسب وول ستريت وأسواق آسيا على أمل انحسار موجة البيع العالمية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن المؤشرات الرئيسية لا تزال تسجل خسائر فادحة في يوليو (تموز)، إذ شهد مؤشر «ستار 50»، الذي يركز على التكنولوجيا، أسوأ شهر له على الإطلاق، بينما سجل المؤشر الرئيسي أسوأ أداء شهري في 5 سنوات.وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر «ستار 50» بنسبة 3 في المائة، بينما تقدم مؤشر «تشينكست المركب» للشركات الناشئة بنسبة 3.4 في المائة. لكن مؤشر «ستار 50» انخفض بنسبة 25.9 في المائة على مدار شهر يوليو. وارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» القياسي بنسبة 0.7 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.9 في المائة.وساهم انتعاش أسهم التكنولوجيا في تعويض الخسائر الشهرية في المؤشرات القياسية، على الرغم من أن مؤشر «سي إس آي 300» تراجع بنسبة 7.9 في المائة واتجه نحو أسوأ أداء شهري له منذ يوليو عام 2021.جاء هذا التحول الحاد يوم الجمعة بعد أن تعهد القادة الصينيون في اجتماع عُقد يوم الخميس ببذل الجهود لتحقيق اختراقات في التقنيات الرائدة وتعزيز تطوير الصناعات المستقبلية. وقال محللون في بنك «بي إن بي باريبا» في مذكرة: «على الرغم من عدم وجود مفاجآت كبيرة بشأن تدابير التحفيز للعقارات والاستهلاك، فإن اجتماع المكتب السياسي في يوليو سلط الضوء مجدداً على تعميق الإصلاح الشامل لتمويل واستثمار سوق رأس المال، والتركيز على تعزيز مرونة السوق وثقة المستثمرين». وأضافوا: «في ظل ضعف سوق الأسهم مؤخراً، يبدو أن هذا يعكس التزام صناع السياسات بدعم السوق».وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سينغ القياسي بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة، وزادت أسهم شركات التكنولوجيا في المدينة بنسبة 0.5 في المائة.وشهد النشاط الصناعي في الصين انكماشاً غير متوقع في يوليو، متأثراً بتراجع الطلبات الجديدة، مما عزز المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، وضعف الطلب المحلي، وارتفاع تكاليف الإنتاج.وصرح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بأن مسؤولين أميركيين أبلغوا نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، يوم الخميس، أنهم يتوقعون من بكين الوفاء بالتزاماتها بشأن العناصر الأرضية النادرة والمنتجات الزراعية، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الجانبان لاجتماع محتمل في سبتمبر (أيلول) بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ.

• اليوان يصعدمن جانبه، ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار في أكثر من ثلاث سنوات يوم الجمعة، حتى بعد أن حدد البنك المركزي نقطة منتصف أضعف من المتوقع للإشارة إلى عدم ارتياحه للمكاسب الأخيرة. وحدد بنك الشعب الصيني نقطة المنتصف عند 6.7894 يوان للدولار، وهو أقل بقليل من التحديد السابق، ولكنه أقل بـ581 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 6.7313، مسجلاً بذلك أكبر انحراف نحو الجانب الأضعف منذ 27 فبراير (شباط).ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أسفل نقطة المنتصف الثابتة يومياً. ويُحدد البنك المركزي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 نقاط منتصف سعر صرف اليوان عند مستويات أضعف من المتوقع، وهو ما يفسره المحللون والمتداولون على أنه محاولة لمنع ارتفاع اليوان بشكل مفرط. وقال وي خون تشونغ، استراتيجي الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «بنك نيويورك»، إن البنك المركزي أرسل «أقوى إشارة له حتى الآن ضد الارتفاع السريع لليوان».وأضاف تشونغ أن هذا الانحراف الكبير، الذي جاء «على الرغم من تثبيت سعر الصرف دون تغيير تقريباً، يشير إلى ازدياد القلق بشأن وتيرة ارتفاع قيمة اليوان».وعلى الرغم من ميل البنك المركزي نحو تحديد نقطة منتصف سعر صرف أضعف، فقد ارتفع اليوان بنحو 0.6 في المائة مقابل الدولار هذا الشهر، ليصل إجمالي مكاسبه منذ بداية العام إلى 3.6 في المائة. وبينما يتخلف اليوان عن الدولار الأسترالي الذي حقق مكاسب بنسبة 5.3 في المائة خلال الفترة نفسها، فإنه لا يزال من بين العملات الأقوى أداءً في الأسواق الآسيوية والناشئة.وفي السوق الفورية، ارتفع اليوان الصيني في السوق المحلية إلى مستوى قياسي بلغ 6.7484 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 3 فبراير (شباط) 2023، قبل أن يتداول عند 6.7486 يوان للدولار في تمام الساعة 02:24 بتوقيت غرينتش. أما في السوق الخارجية، فقد بلغ سعر صرفه 6.7465 يوان للدولار في التوقيت نفسه.وأوضح تجار أن قوة اليوان تعكس ضعف الدولار بشكل عام في الأسواق العالمية، وذلك بعد تدخل اليابان لدعم الين من خلال بيع الدولار في نيويورك يوم الخميس، وفقاً لمصدر في السوق صرّح لوكالة «رويترز».