عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الاقتصاد

تباطؤ نمو أسعار المنازل البريطانية إلى 1.8 في المائة في يوليو

سجلت أول ارتفاع لها خلال 3 أشهر

صفوف من منازل الملونة في بريستول (رويترز)
صفوف من منازل الملونة في بريستول (رويترز)
TT
TT

تباطؤ نمو أسعار المنازل البريطانية إلى 1.8 في المائة في يوليو

صفوف من منازل الملونة في بريستول (رويترز)
صفوف من منازل الملونة في بريستول (رويترز)

أعلنت جمعية «نيشن وايد» للبناء، وهي مؤسسة متخصصة في التمويل العقاري، يوم الجمعة، أن أسعار المنازل في بريطانيا سجلت أول ارتفاع لها خلال ثلاثة أشهر في يوليو (تموز)، إلا أن الزيادة المحدودة لم تكن كافية لوقف تباطؤ وتيرة النمو السنوي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد.

وارتفعت أسعار المنازل في يوليو (تموز) بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، متراجعةً من نمو بلغ 2.2 في المائة في يونيو (حزيران)، وذلك بعد زيادة شهرية بلغت 0.1 في المائة فقط خلال يوليو، وفقاً لبيان صادر عن «نيشن وايد».

وجاءت تحركات الأسعار متماشيةً إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز».

وقال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في بنك «نيشن وايد»: «لا تزال التوترات الجيوسياسية مرتفعةً، إذ يواصل الصراع بين إيران والولايات المتحدة الضغط صعوداً على أسعار الطاقة وأسعار الفائدة في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة».

وكان بنك إنجلترا قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75 في المائة، يوم الخميس، فيما أكد المحافظ أندرو بيلي أن البنك المركزي لا يتجه نحو رفع أسعار الفائدة.

وأضاف أن توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل هذا العام تعكس مخاطر أن يؤدي الصراع الأميركي الإيراني إلى ضغوط تضخمية أكبر مما يتوقعه بنك إنجلترا.

مواضيع
اقتصاد البنك المركزي أسواق بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

انكماش المصانع ينعش رهانات التحفيز في الصين

الاقتصاد عاملة في مصنع للتغليف بمدينة ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

انكماش المصانع ينعش رهانات التحفيز في الصين

عاد النشاط الاقتصادي في الصين إلى دائرة الانكماش خلال يوليو، في إشارة جديدة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه صعوبة في استعادة زخمه.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
الاقتصاد

الأسهم الصينية تسجل أسوأ أداء شهري في 5 أعوام

ارتفعت أسهم التكنولوجيا الصينية، يوم الجمعة، متأثرةً بمكاسب وول ستريت وأسواق آسيا على أمل انحسار موجة البيع العالمية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد طفل يلهو بطائرة ورقية أمام مسجد السلطان قايتباي في وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
الاقتصاد

صندوق النقد يفرج عن 1.8 مليار دولار لمصر بعد المراجعة السابعة

أعلن صندوق النقد الدولي أنه أنهى مراجعتين لبعض التسهيلات المُقدمة لمصر، مما يُتيح للبلاد الحصول على نحو 1.8 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي بمقر المصرف المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
الاقتصاد

بنك اليابان يُبقي أسعار الفائدة ثابتة ويُرسل إشارةً متشددة 

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة يوم الجمعة، لكنه حذر لأول مرة من أن التضخم الأساسي قد يتجاوز هدفه

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
الاقتصاد

«نيكي» يرتفع 4 % مدعوماً بتوقعات «مايكروسوفت»

قفز مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بنسبة 4 بالمائة، يوم الجمعة، مدفوعاً بارتفاعات وول ستريت خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)