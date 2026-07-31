تباطؤ نمو أسعار المنازل البريطانية إلى 1.8 في المائة في يوليو

أعلنت جمعية «نيشن وايد» للبناء، وهي مؤسسة متخصصة في التمويل العقاري، يوم الجمعة، أن أسعار المنازل في بريطانيا سجلت أول ارتفاع لها خلال ثلاثة أشهر في يوليو (تموز)، إلا أن الزيادة المحدودة لم تكن كافية لوقف تباطؤ وتيرة النمو السنوي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد.

وارتفعت أسعار المنازل في يوليو (تموز) بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، متراجعةً من نمو بلغ 2.2 في المائة في يونيو (حزيران)، وذلك بعد زيادة شهرية بلغت 0.1 في المائة فقط خلال يوليو، وفقاً لبيان صادر عن «نيشن وايد».

وجاءت تحركات الأسعار متماشيةً إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز».

وقال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في بنك «نيشن وايد»: «لا تزال التوترات الجيوسياسية مرتفعةً، إذ يواصل الصراع بين إيران والولايات المتحدة الضغط صعوداً على أسعار الطاقة وأسعار الفائدة في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة».

وكان بنك إنجلترا قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75 في المائة، يوم الخميس، فيما أكد المحافظ أندرو بيلي أن البنك المركزي لا يتجه نحو رفع أسعار الفائدة.

وأضاف أن توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل هذا العام تعكس مخاطر أن يؤدي الصراع الأميركي الإيراني إلى ضغوط تضخمية أكبر مما يتوقعه بنك إنجلترا.