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الرياضة رياضة عالمية

21.4 مليون تذكرة... رقم قياسي في الدوري الألماني

سجلت منافسات كرة القدم الألمانية حضوراً جماهيرياً كبيراً (د.ب.أ)
سجلت منافسات كرة القدم الألمانية حضوراً جماهيرياً كبيراً (د.ب.أ)
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21.4 مليون تذكرة... رقم قياسي في الدوري الألماني

سجلت منافسات كرة القدم الألمانية حضوراً جماهيرياً كبيراً (د.ب.أ)
سجلت منافسات كرة القدم الألمانية حضوراً جماهيرياً كبيراً (د.ب.أ)

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، بيع عدد قياسي بلغ 21 مليوناً و404 آلاف و258 تذكرة في الدوريين الألمانيين الممتاز والدرجة الثانية خلال الموسم الماضي، بمتوسط حضور بلغ 34 ألفاً و974 مشجعاً في المباراة.

وأوضحت الرابطة أن مبيعات التذاكر في دوري الدرجة الأولى ارتفعت بنسبة 1.‏9 في المائة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة هامبورغ وكولن، اللذين يمتلكان ملاعب أكبر وقاعدة جماهيرية أوسع مقارنة ببوخوم وهولشتاين كيل، اللذين هبطا إلى الدرجة الثانية.

وبلغ إجمالي التذاكر المبيعة في دوري الدرجة الأولى 12 مليوناً و718 ألفاً و97 تذكرة، بمتوسط حضور بلغ 41 ألفاً و562 مشجعاً في المباراة.

ويزيد هذا الرقم على متوسط 38 ألفاً و82 مشجعاً في موسم 2024 – 2025، لكنه لا يزال أقل من الرقم القياسي البالغ 44 ألفاً و293 مشجعاً، والمسجل في موسم 2011 - 2012.

كما ارتفع متوسط نسبة امتلاء الملاعب في البوندسليغا إلى 1.‏96 في المائة، متجاوزاً نسبة 9.‏95 في المائة المسجلة في الموسم السابق.

وحققت أربعة أندية نسبة حضور كاملة بلغت 100 في المائة في ملاعبها، وهي يونيون برلين، وباير ليفركوزن، وبايرن ميونيخ، وسانت باولي.

وأضافت الرابطة أن 16 نادياً من أصل 18 في دوري الدرجة الأولى سجلت نسبة امتلاء تجاوزت 90 في المائة.

وتصدر بوروسيا دورتموند قائمة أعلى متوسط حضور جماهيري في البوندسليغا، بما يقارب 80 ألف متفرج في المباراة الواحدة، متقدماً على بايرن ميونيخ (نحو 75 ألفا) وهامبورغ (نحو 56 ألفاً و900 متفرج). أما شالكه، الذي عاد بدوره إلى دوري الأضواء، فقد تصدر دوري الدرجة الثانية بأكثر من 61 ألف متفرج في المباراة.

وشكلت التذاكر الموسمية النسبة الأكبر من المبيعات، بواقع 45.‏55 في المائة في دوري الدرجة الأولى و1.‏57 في المائة في دوري الدرجة الثانية.

وأشارت الرابطة إلى أن متوسط سعر التذكرة في دوري الدرجة الأولى بلغ 77.‏30 يورو، مقارنة بـ78.‏28 يورو في موسم 2024 - 2025، بينما بلغ متوسط سعر تذكرة المدرجات المخصصة للوقوف 27.‏12 يورو، في حين وصل متوسط سعر المقعد إلى 14.‏37 يورو.

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الدوري الألماني رياضة ألمانيا

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