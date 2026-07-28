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الرياضة رياضة عالمية

نوير: الموسم المقبل سيكون الأخير لي في ملاعب كرة القدم

مانويل نوير (د.ب.أ)
مانويل نوير (د.ب.أ)
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نوير: الموسم المقبل سيكون الأخير لي في ملاعب كرة القدم

مانويل نوير (د.ب.أ)
مانويل نوير (د.ب.أ)

تحدث حارس المرمى المخضرم وقائد نادي بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير للمرة الأولى بوضوح عن تحديد موعد اعتزاله النهائي لكرة القدم، مؤكداً أن الموسم المقبل سيكون الأخير له في الملاعب، لينهي مسيرة حافلة تمتد لـ21 موسماً في الدوري الألماني، خاض خلالها 16 موسماً مع بايرن ميونيخ و5 مواسم مع شالكه.

وقال نوير البالغ من العمر 40 عاماً، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة «بيلد»، الثلاثاء، إن التوجه الأقرب هو اعتزال اللعب نهائياً مع نهاية عقده في صيف عام 2027.

وأوضح نوير، المتوج بلقب كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا، أنه كان قريباً من اتخاذ قرار الاعتزال أثناء فترة التفاوض بشأن تمديد عقده مع النادي البافاري، مشيراً إلى أنه كان يميل بنسبة 85 في المائة إلى الاعتزال، لكنه قرر في النهاية تمديد مسيرته لفترة أخرى.

ويرغب نوير في ختام مسيرته الكروية بشكل مثالي في 5 يونيو (حزيران) 2027 بخوض نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، طامحاً للتتويج باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2013 و 2020.

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كرة القدم رياضة الدوري الألماني ألمانيا

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