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الرياضة رياضة عالمية

فابريغاس يشيد باختيار مانشيني لتدريب منتخب إيطاليا

سيسك فابريغاس (أ.ف.ب)
سيسك فابريغاس (أ.ف.ب)
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فابريغاس يشيد باختيار مانشيني لتدريب منتخب إيطاليا

سيسك فابريغاس (أ.ف.ب)
سيسك فابريغاس (أ.ف.ب)

رحب الإسباني سيسك فابريغاس، مدرب فريق كومو الإيطالي، بقرار عودة روبرتو مانشيني لتدريب منتخب إيطاليا، قائلاً إنه لطالما أعجب به، منذ أن كان مدرباً لمانشستر سيتي، حيث أكد أنه يمتلك عقلية الانتصار، ويقدم كرة قدم جيدة.

واتخذ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أخيراً قراره بتعيين مانشيني مدرباً لإيطاليا، بعد 3 سنوات من رحيله عن منصبه في ولايته الأولى، حيث تولى تدريب المنتخب السعودي في ذلك الوقت.

وبعد عرض المهمة على كارلو أنشيلوتي والإسباني بيب غوارديولا، وكذلك أندريا بيرلو، جاء اختيار مانشيني ليبدو وكأنه بمثابة خطوة للخلف، بدلاً من تطوير الكرة الإيطالية.

رغم ذلك فإن فابريغاس لا يتفق مع هذه الفرضية، مشدداً على أنها خطوة إيجابية للكرة الإيطالية.

وقال فابريغاس في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء نقلته صحيفة «فوتبول إيطاليا»: «لطالما أعجبت بمانشيني، كنت أتابعه في مانشستر سيتي أيضاً».

وأضاف: «لقد تحدثت إليه بضع مرات، فهو لديه عقلية الانتصار، ومتطلب دائماً، ويقدم كرة قدم جيدة، وأثبت ذلك في بطولة أمم أوروبا... أنا سعيد للغاية من أجله».

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كرة القدم الدوري الإيطالي رياضة إيطاليا

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