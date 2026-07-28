عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

إيقاف لاعب برازيلي حتى تعافي منافسه من كسر تسبب به

لقطة للمدافع البرازيلي فيكتور غابريال الذي تسبب في إصابة لاعب من الفريق الخصم وذلك بعد تدخله العنيف خلال إحدى مباريات الدوري المحلي لكرة القدم (د.ب.أ)
لقطة للمدافع البرازيلي فيكتور غابريال الذي تسبب في إصابة لاعب من الفريق الخصم وذلك بعد تدخله العنيف خلال إحدى مباريات الدوري المحلي لكرة القدم (د.ب.أ)
TT
TT

إيقاف لاعب برازيلي حتى تعافي منافسه من كسر تسبب به

لقطة للمدافع البرازيلي فيكتور غابريال الذي تسبب في إصابة لاعب من الفريق الخصم وذلك بعد تدخله العنيف خلال إحدى مباريات الدوري المحلي لكرة القدم (د.ب.أ)
لقطة للمدافع البرازيلي فيكتور غابريال الذي تسبب في إصابة لاعب من الفريق الخصم وذلك بعد تدخله العنيف خلال إحدى مباريات الدوري المحلي لكرة القدم (د.ب.أ)

عاقبت المحكمة الرياضية البرازيلية، الثلاثاء، المدافع البرازيلي فيكتور غابريال حتى تعافي اللاعب الذي تسبب في إصابته، وذلك بعد تدخله العنيف خلال إحدى مباريات الدوري المحلي لكرة القدم.

وطُرد غابريال، لاعب إنترناسيونال بورتو أليغري، الأربعاء الماضي، بعدما أصاب غابريال بيك خلال محاولة استخلاص الكرة.

ويعاني مهاجم كروزيرو من كسر في عظمة الساق اليسرى وتُقدر مدة غيابه بين ثلاثة وأربعة أشهر. وقضت المحكمة العليا الرياضية بإيقاف غابريال (22 عاماً) ست مباريات حداً أدنى، مع «تمديد العقوبة حتى عودة بيك إلى التدريبات»، على ألا تتجاوز مدة الإيقاف 180 يوماً، مع إمكانية استئناف هذا القرار.

ودافع فيكتور غابريال عن نفسه، وأنه لم تكن لديه أي نية لإصابة منافسه، زاعماً أن «أرضية الملعب كانت زلقة ومبتلة» ومنعته من السيطرة على حركته ما تسبب بهذه الإصابة. وأضاف: «كانت حقاً لقطة مؤسفة اعتذرت له، وقدمت له كل دعمي».

من جهتها، شددت جهة الادعاء على أن تدخل غابريال على بيك كان ينطوي على مخاطرة، رغم إقرارها بأنه «لم تكن هناك نية» لإلحاق الأذى بمنافسه.

مواضيع
كرة القدم رياضة البرازيل

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ألمانيا تدرس استضافة كأس العالم 2038 أو 2042

رياضة عالمية كأس العالم قد تقام في ألمانيا في 2038 (رويترز)

ألمانيا تدرس استضافة كأس العالم 2038 أو 2042

تسعى ألمانيا إلى دخول سباق استضافة كأس العالم لكرة القدم في عامي 2038 أو 2042.

The Athletic (برلين)
رياضة عالمية يويفا يدعو إلى اجتماع طارئ لمواجهة مخططات فيفا (شعار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)
رياضة عالمية

يويفا يدعو إلى اجتماع طارئ لمواجهة مخططات فيفا

يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اجتماعاً طارئاً مع أعضائه هذا الأسبوع عقب إعلان جياني إنفانتينو عن خطة لبيع جزء من الفيفا عبر شركة تجارية.

«الشرق الأوسط» (لوزان)
رياضة عالمية بلاتر العلاقة الوثيقة بين إنفانتينو وترمب تضر كرة القدم (د.ب.أ)
رياضة عالمية

بلاتر: العلاقة الوثيقة بين إنفانتينو وترمب تضر كرة القدم

هاجم سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الرئيس الحالي جياني إنفانتينو.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية سيسك فابريغاس (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

فابريغاس يشيد باختيار مانشيني لتدريب منتخب إيطاليا

رحب الإسباني سيسك فابريغاس مدرب فريق كومو الإيطالي بقرار عودة روبرتو مانشيني لتدريب منتخب إيطاليا قائلاً إنه لطالما أعجب به منذ أن كان مدرباً لمانشستر سيتي.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية فينيسيوس جونيور (د.ب.أ)
رياضة عالمية

فينيسيوس جونيور باقٍ مع ريال مدريد رغم اهتمام آرسنال بضمه

سيبقى فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ضمن صفوف النادي الإسباني لما بعد الصيف الجاري رغم اهتمام نادي آرسنال الإنجليزي بضمه.

«الشرق الأوسط» (مدريد)