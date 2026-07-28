عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

أبها يقوي وسط بالفرنسي روزييه

روزييه يتسلم قميص أبها من رئيس النادي سعد الأحمري (موقع النادي)
روزييه يتسلم قميص أبها من رئيس النادي سعد الأحمري (موقع النادي)
TT
TT

أبها يقوي وسط بالفرنسي روزييه

روزييه يتسلم قميص أبها من رئيس النادي سعد الأحمري (موقع النادي)
روزييه يتسلم قميص أبها من رئيس النادي سعد الأحمري (موقع النادي)

أعلن نادي أبها تعاقده رسميًا مع المحور الدفاعي الفرنسي لورينتز روزييه، ليعزز صفوف الفريق، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد، في خطوة تستهدف تدعيم منطقة الارتكاز بعنصر يملك الخبرة والقدرة على فرض إيقاع اللعب.

ويأتي روزييه إلى أبها بعد موسم قدم فيه مستويات مميزة مع ناديه السابق الحزم، حيث شارك في 33 مباراة، منها 32 مباراة أساسيًا، وأسهم في تسجيل هدف وصناعة آخر، إلى جانب صناعته فرصتين محققتين للتسجيل.

كما أظهر اللاعب جودة كبيرة في بناء اللعب، بعدما بلغت دقة تمريراته 86%، إضافة إلى تفوقه في الالتحامات الهوائية بنسبة 70%، ما يعكس قدراته الدفاعية ودوره المحوري في استعادة الكرة وقيادة التحولات.

ويعوّل الجهاز الفني لأبها على إمكانات روزييه في منح الفريق مزيدًا من التوازن في خط الوسط، بفضل قدرته على قطع الكرات، وتنظيم اللعب، وفرض الإيقاع داخل أرضية الملعب، ليكون أحد أبرز تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

القدساويون يفاجئون كينونيس باستقبال صاخب في مطار الدمام

رياضة سعودية استقبال صاخب وجده كينونيس في مطار الدمام (موقع النادي)

القدساويون يفاجئون كينونيس باستقبال صاخب في مطار الدمام

فاجأ منسوبو وعشاق نادي القادسية، لاعبهم المكسيكي كينونيس باستقبال صاخب في مطار الدمام، أثناء عودته للالتحاق بالفريق تحسبا لانطلاق منافسات الدوري السعودي.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
رياضة سعودية كمارا محتفلاً بالهدف (موقع النادي)
رياضة سعودية

النصر يكسب ودية ميريدا... وكمارا يسجل

كسب النصر مباراته الودية أمام ميريدا الإسباني بنتيجة 2-0 وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام في البرتغال.

أحمد الجدي (الرياض )
رياضة سعودية نيفيز لحظة وصوله للمعسكر (موقع النادي)
رياضة سعودية

نيفيز يلحق بمعسكر الهلال

وصل البرتغالي روبن نيفيز لاعب الهلال إلى معسكر فريقه الحالي في النمسا، بعد قضاء الإجازة الإضافية الممنوحة له عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية العطوي خلال إشرافه على تدريبات الفتح (موقع النادي)
رياضة سعودية

العطوي يوصي الفتح بالتعاقد مع ستة لاعبين جدد

بدأت إدارة نادي الفتح السعودي دراسة التقرير الفني الذي رفعه المدير الفني السعودي خالد العطوي، والمتضمن تقييماً شاملاً للفريق بعد انطلاق فترة الإعداد.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة عالمية إيليمان نداي (الشرق الأوسط)
رياضة عالمية

نداي يوافق على تمثيل الهلال مقابل 270 ألف جنيه إسترليني راتباً أسبوعياً

حول نادي الهلال السعودي اهتمامه نحو السنغالي إيليمان نداي، جناح نادي إيفرتون الإنجليزي، عقب تعثر مفاوضاته للتعاقد مع الكولومبي لويس دياز.

«الشرق الأوسط» (الرياض )