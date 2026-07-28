أبها يقوي وسط بالفرنسي روزييه

أعلن نادي أبها تعاقده رسميًا مع المحور الدفاعي الفرنسي لورينتز روزييه، ليعزز صفوف الفريق، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد، في خطوة تستهدف تدعيم منطقة الارتكاز بعنصر يملك الخبرة والقدرة على فرض إيقاع اللعب.

ويأتي روزييه إلى أبها بعد موسم قدم فيه مستويات مميزة مع ناديه السابق الحزم، حيث شارك في 33 مباراة، منها 32 مباراة أساسيًا، وأسهم في تسجيل هدف وصناعة آخر، إلى جانب صناعته فرصتين محققتين للتسجيل.

كما أظهر اللاعب جودة كبيرة في بناء اللعب، بعدما بلغت دقة تمريراته 86%، إضافة إلى تفوقه في الالتحامات الهوائية بنسبة 70%، ما يعكس قدراته الدفاعية ودوره المحوري في استعادة الكرة وقيادة التحولات.

ويعوّل الجهاز الفني لأبها على إمكانات روزييه في منح الفريق مزيدًا من التوازن في خط الوسط، بفضل قدرته على قطع الكرات، وتنظيم اللعب، وفرض الإيقاع داخل أرضية الملعب، ليكون أحد أبرز تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.