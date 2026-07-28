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الرياضة رياضة سعودية

المغربي أوناحي على أبواب الاتحاد مقابل 20 مليون يورو

عز الدين أوناحي (الشرق الأوسط)
عز الدين أوناحي (الشرق الأوسط)
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المغربي أوناحي على أبواب الاتحاد مقابل 20 مليون يورو

عز الدين أوناحي (الشرق الأوسط)
عز الدين أوناحي (الشرق الأوسط)

اقترب نادي الاتحاد السعودي من حسم واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية، بعدما كثف مفاوضاته للتعاقد مع لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي، لاعب نادي جيرونا الإسباني، استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

وبحسب المعطيات، فإن الصفقة تقدر قيمتها بـ20 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، إلا أن المفاوض الاتحادي تقدم بمقترح يقضي بتسديد المبلغ على دفعتين أو ثلاث دفعات، في انتظار موافقة إدارة جيرونا على آلية السداد، وهو ما قد يمهد الطريق لإتمام الصفقة رسمياً خلال الأيام المقبلة.

ويعد أوناحي أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة، وبدأ مسيرته في فرنسا عبر أكاديمية ستراسبورغ، قبل أن يخوض عدة تجارب مع أندية أفرانش وأنجيه، حيث تألق بشكل لافت في الدوري الفرنسي، لينتقل بعدها إلى أولمبيك مارسيليا عقب المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، قبل أن ينتقل إلى جيرونا.

وعلى الصعيد الدولي، كان أوناحي أحد أبرز نجوم منتخب المغرب في مونديال قطر 2022، وأسهم في الإنجاز التاريخي بوصول «أسود الأطلس» إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية، بفضل إمكاناته الفنية العالية، وقدرته على صناعة اللعب والتحكم في إيقاع المباريات.

وفي حال توصل الاتحاد وجيرونا إلى اتفاق نهائي بشأن آلية دفع قيمة الصفقة، فإن العميد سيكون قد ظفر بخدمات لاعب يمتلك خبرة أوروبية ودولية كبيرة، ليشكل إضافة قوية لخط وسط الفريق في الموسم الجديد.

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نادي الاتحاد الدوري السعودي السعودية

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