سباق بين الاتحاد ونيوم لضم لاعب الاتفاق مختار علي

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن ناديي نيوم والاتحاد يتنافسان للحصول على خدمات مختار علي، لاعب وسط الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن تحرك الاتحاد تحديداً جاء بشكل مباشر عقب إصابة لاعبه حامد الغامدي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، خلال مباراة ودية أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في معسكر الفريق بمدينة ماربيا الإسبانية، مما يعني غيابه لفترة طويلة تمتد لأشهر عن الملاعب.

وأمام هذا الغياب المفاجئ في خط الوسط، وجدت إدارة الاتحاد نفسها مضطرة إلى التحرك سريعاً في السوق لتعويض النقص الفني الذي خلَّفته إصابة الغامدي، ووقع الاختيار على مختار علي باعتباره أحد الخيارات المتاحة والقادرة على تقديم إضافة فورية للتشكيلة.

وفي الوقت ذاته، تشير المصادر إلى أن نادي نيوم دخل هو الآخر على خط المفاوضات مع الاتفاق حول اللاعب ذاته، لتعزيز صفوفه قبل الموسم الجديد.

وفيما يتعلق بموقف الاتفاق من الصفقة، تؤكد المصادر أن إدارة النادي منفتحة على فكرة الاستفادة المالية من اللاعب في حال تلقيها عرضاً مناسباً من أي من الناديين المتنافسين، خصوصاً في ظل الرغبة الإدارية في تدوير بعض العناصر ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق للموسم المقبل، على أن يكون القرار النهائي مرهوناً بحجم العرض المقدم ومدى تلبيته لتطلعات النادي المالية.

ويحظى مختار علي، صاحب الـ28 عاماً، بمسيرة كروية مميزة بدأت في أكاديميات نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث تلقى تدريبه الأساسي وكان جزءاً من فريق الشباب الذي توّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب في موسمي 2015 و2016، قبل أن يخوض تجربة إعارة مع نادي فيتيسه الهولندي.

وانتقل اللاعب بعدها إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي النصر عام 2019، ليتنقل لاحقاً بين عدد من الأندية من بينها الفتح والطائي، قبل أن يستقر به المقام في نادي الاتفاق مطلع عام 2025 بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف.