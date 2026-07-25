المصري أحمد حجازي لاعب الاتحاد ونيوم السابق يعلن اعتزاله

أعلن أحمد حجازي المدافع السابق لمنتخب مصر لكرة القدم، السبت، اعتزاله بعد مسيرة شملت اللعب لأندية عدة في مصر وخارجها.

وقال حجازي (35 عاماً) عبر حسابه على «إنستغرام»: «اليوم أعلن اعتزالي كرة القدم لاعباً، وليس اعتزال شغفي وحبي لها».

وأضاف: «شكراً لكرة القدم على كل لحظة وكل تحدٍّ، وكل درس وكل ذكرى صنعتها معي. رحلتي داخل الملعب انتهت، لكن رحلتي في كرة القدم مستمرة بنفس الشغف والطموح والإصرار» مرفقاً ذلك بمقطع فيديو يشمل لقطات لمسيرته لاعباً.

وبدأ حجازي مسيرته في النادي الإسماعيلي في عام 2009 قبل أن ينتقل إلى فيورنتينا الإيطالي في 2012.

ثم عاد حجازي إلى مصر في 2015 ليلعب للأهلي قبل أن تتم إعارته لوست بروميتش ألبيون الذي كان يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وقتها.

وتحوَّلت إعارته لوست بروميتش إلى انتقال دائم في 2017 قبل أن يعار إلى نادي الاتحاد المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، ثم ينتقل إليه بشكل دائم في 2021 ليستقر به المطاف في النهاية في نادي نيوم في عام 2024.

وانتهى عقد حجازي مع نيوم في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

ولعب حجازي لأول مرة مع منتخب مصر تحت 20 عاماً في عام 2009، وشارك معه في كأس العالم للشباب التي أُقيمت في مصر.

تم استدعاؤه إلى منتخب مصر الأول، حيث لعب لأول مرة في 2011 في مباراة ودية ضد البرازيل، لكن مصر خسرت صفر - 2.

كما شارك مع المنتخب المصري الأولمبي في «أولمبياد لندن 2012»، وساعد الفريق على بلوغ الدور الثاني، لكنه أُصيب في مباراة دور الـ8 أمام اليابان التي فازت وقتها 3 - صفر.