زيلينسكي: الأقمار الصناعية الروسية تساعد طهران في هجماتها بالشرق الأوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم ​السبت إن أوكرانيا لاحظت أن روسيا تنقل ملاحظاتها عبر الأقمار الصناعية في الشرق ‌الأوسط إلى ‌إيران ​لتمكينها ‌من ⁠توجيه هجمات ​في المنطقة، وفق ما أوردته «رويترز».

وذكر ⁠زيلينسكي في تعليقات على منصة إكس «منذ بداية يوليو، سجلنا مراقبة روسية ⁠نشطة عبر الأقمار ‌الصناعية ‌لدول ​الخليج والمنشآت ‌العسكرية الأميركية الموجودة ‌هناك. وتظهر هذه الصور لاحقاً في إيران».

I will instruct our intelligence to share with our partners the information we have regarding Russia’s new assistance to the Iranian regime. Since the beginning of July, we have recorded active Russian satellite surveillance of the Gulf states and U.S. military facilities located... — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 25, 2026

وأضاف «في الوقت نفسه، ‌هناك ارتباط واضح بين صور الأقمار الصناعية ⁠الروسية ⁠لهذه المواقع والهجمات الإيرانية، سواء قبل الهجمات، أو في أثناء التحضير لها، أو بعدها لتقييم الأضرار التي لحقت ​بها».

وفيما يخص الصراع مع روسيا، قال زيلينسكي إن موسكو ترغب في الاستعانة بما يصل إلى 30 ألف جندي كوري شمالي للمشاركة في الصراع الدائر منذ أكثر من أربع سنوات، مشيراً إلى أنها بدأت بالفعل في الاستعداد لاستقبالهم.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: «نرى أيضاً تعاون روسيا مع كوريا الشمالية. تريد روسيا استقدام 30 ألف جندي كوري شمالي آخرين... تجري الاستعدادات منذ يونيو (حزيران) في منطقة فورونيغ الروسية لاستقبالهم»، وفق «رويترز».

وزير الدفاع ورئيس البرلمان الروسيان يصفقان فيما يتحدث كيم جونغ أون خلال افتتاح المجمع التذكاري في أبريل الماضي لتكريم الجنود الكوريين الشماليين الذين قتلوا في الحرب ضد أوكرانيا (وكالة الأنباء المركزية - رويترز)

وبموجب معاهدة الدفاع المشترك بين البلدين، أرسلت كوريا الشمالية نحو 14 ألف جندي للقتال إلى جانب روسيا في منطقة كورسك في 2024، عقب توغل أوكراني كبير في المنطقة.

إلى ذلك، قال أحد مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تأمل في الحصول على دعم من اليابان في إطار خططها لإنتاج أنظمة الدفاع الجوي باتريوت بموجب ترخيص أميركي، مستندة إلى الخبرة التي تمتلكها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، التي تصنع صواريخ الاعتراض الخاصة بهذه المنظومة لصالح قوات الدفاع اليابانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

وقال سيرجي كيسليتسيا، النائب الأول لرئيس مكتب الرئيس الأوكراني، في مقابلة مع وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء: «نجري حوارا سياسياً» بهدف الحصول على تعاون من اليابان، التي تعد واحدة من الدول القليلة الحاصلة على ترخيص لإنتاج منظومة باتريوت لصواريخ من طراز سطح - جو.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تعهد في أوائل يوليو (تموز) بمنح أوكرانيا ترخيصاً لتصنيع منظومات باتريوت، التي تعد عنصراً أساسياً في قدرة كييف على التصدي للهجمات الصاروخية في ظل الغزو الروسي المستمر للعام الخامس.

وأضاف كيسليتسيا أن أوكرانيا لديها القدرات اللازمة لتشغيل نظام دفاعي معقد، لكننا «نحتاج إلى التدريب والمساعدة».

وأكد المسؤول الأوكراني البارز أيضاً أن منظومات باتريوت ذات طبيعة «دفاعية»، ولذلك ينبغي ألا تواجه اليابان، التي تتمسك بدستور سلمي، أي «قيود» تشريعية تحول دون هذا النوع من «التعاون الدفاعي».