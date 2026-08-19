اعتقال مشتبه به ثانٍ في كرواتيا على صلة بتفجيرات «نورد ستريم»

قال ممثلون للادعاء في ألمانيا، الأربعاء، إن الشرطة في كرواتيا ألقت القبض على مشتبه به ثانٍ متهم بالمشاركة في تفجيرات خطي أنابيب «نورد ستريم» للغاز عام 2022، وسيتم تسليمه إلى ألمانيا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وحدد ممثلو الادعاء الاتحادي في بيان هوية المشتبه به، وهو مواطن أوكراني يدعى فلاديمير.ز، مشيرين إلى أن الشرطة الكرواتية ألقت القبض عليه في مدينة بولا الساحلية تنفيذاً لمذكرة توقيف أوروبية.

ووجّه ممثلو الادعاء في يوليو (تموز) اتهامات جنائية ضد أوكراني آخر يدعى سيرهي. ك، وهو ضابط سابق في الجيش، بالتورط في التفجيرات، متهمين إياه بالعمل نيابة عن جهات حكومية أوكرانية. وقال الادعاء اليوم في بيان إن الغواص فلاديمير.ز، كان ضمن مجموعة قادها سيرهي.ك. وزرعت متفجرات في خطي «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2» قرب جزيرة بورنهولم الدنماركية.

وتصف روسيا والدول الغربية التفجيرات التي وقعت في سبتمبر (أيلول) 2022، والتي أعقبت الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، بأنها أعمال تخريبية.

وألحقت التفجيرات أضراراً بخط أنابيب «نورد ستريم 1»، وهو شريان حيوي لصادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، فضلاً عن فرع «نورد ستريم 2» الذي لم يدخل الخدمة بعد.

وأوقفت روسيا قبل وقت قصير من وقوع الهجوم تدفقات الغاز عبر خط «نورد ستريم 1»، وعزت ذلك إلى العقوبات الغربية ومشكلات فنية، إلا أن أن أوروبا اتهمتها باستغلال إمدادات الطاقة بوصفها سلاحاً.