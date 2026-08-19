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مصر تعلن موعد مباراتي أنغولا وجنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا

منتخب مصر يستهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2027 بمواجهة أنغولا في القاهرة (رويترز)
منتخب مصر يستهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2027 بمواجهة أنغولا في القاهرة (رويترز)
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مصر تعلن موعد مباراتي أنغولا وجنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا

منتخب مصر يستهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2027 بمواجهة أنغولا في القاهرة (رويترز)
منتخب مصر يستهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2027 بمواجهة أنغولا في القاهرة (رويترز)

أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، توقيت أول مباراتين للفراعنة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، حيث يستضيف المنتخب نظيره الأنغولي في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل على استاد القاهرة.

وقال حسن، في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، إن المنتخب سيخوض مباراته الثانية في التصفيات أمام جنوب السودان في جوبا يوم 29 سبتمبر، عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وأضاف مدير المنتخب المصري أن الجهاز الفني يبحث أيضاً إمكانية خوض مباراة ودية خلال المعسكر المقبل، على أن يتم حسم تفاصيلها خلال الساعات المقبلة.

ويعد منتخب مصر الأكثر تتويجاً بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد سبعة ألقاب، وكان آخرها ضمن ثلاثية تاريخية متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

وأنهى المنتخب المصري النسخة الأخيرة من البطولة، التي أقيمت في المغرب مطلع العام الماضي، في المركز الرابع، بعد خسارته أمام نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

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كأس العالم بطولة الأمم الأفريقية مصر

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الاتحاد المصري يقيل الجهاز الفني لمنتخب السيدات بعد الإخفاق الأفريقي

الاتحاد المصري لكرة القدم
الاتحاد المصري لكرة القدم
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الاتحاد المصري يقيل الجهاز الفني لمنتخب السيدات بعد الإخفاق الأفريقي

الاتحاد المصري لكرة القدم
الاتحاد المصري لكرة القدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، إقالة الجهاز الفني لمنتخب السيدات بقيادة محمد كمال، في أعقاب النتائج المخيبة خلال كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في المغرب، مؤكداً العمل على وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد لتطوير كرة القدم النسائية في البلاد.

وودّع المنتخب المصري البطولة من دور المجموعات، بعدما خسر مبارياته الثلاث أمام زامبيا ومالاوي ونيجيريا، لينهي مشواره في المركز الأخير بالمجموعة الثالثة من دون نقاط.

واستهل منتخب مصر مشاركته بالخسارة 6 - 0 أمام زامبيا، قبل أن يسقط 3-1 أمام مالاوي، و6-2 أمام نيجيريا، ليستقبل 15 هدفاً، ويسجل 3 فقط في ثالث ظهور له بالنهائيات القارية.

وقال الاتحاد المصري، في بيان، إن مجلس الإدارة وافق على توجيه الشكر للجهاز الفني للمنتخب، كما قرر تشكيل لجنة تضم عضوي المجلس وليد درويش وإيناس مظهر، إلى جانب شوقي غريب المدير الفني للاتحاد، لإعداد استراتيجية طويلة المدى لتطوير كرة القدم النسائية.

وأوضح أن الخطة تتضمن برنامجاً مستداماً لبناء أجيال جديدة من اللاعبات، وتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة، واكتشاف المواهب وتأهيلها، مع الاستفادة من مشروع تطوير المواهب التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ولم يكشف الاتحاد المصري عن هوية المدرب الجديد، أو تشكيل الجهاز الفني الذي سيتولى قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وكانت الكاميرون قد توّجت بلقب كأس أمم أفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على مالاوي 3 - 0 في المباراة النهائية، الأحد الماضي.

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بطولة الأمم الأفريقية مصر
الرياضة رياضة عربية

الأفريقي بطل تونس يتعاقد مع السنغالي دياتا

السنغالي مامادو دياتا رسمياً إلى الأفريقي (النادي الأفريقي)
السنغالي مامادو دياتا رسمياً إلى الأفريقي (النادي الأفريقي)
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الأفريقي بطل تونس يتعاقد مع السنغالي دياتا

السنغالي مامادو دياتا رسمياً إلى الأفريقي (النادي الأفريقي)
السنغالي مامادو دياتا رسمياً إلى الأفريقي (النادي الأفريقي)

أعلن الأفريقي، بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع المدافع السنغالي مامادو مومو دياتا، بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم حتى يونيو (حزيران) 2029.

ورحب النادي في بيان عبر صفحته على «فيسبوك» باللاعب في صفوف الفريق بعد توقيعه على عقود انضمامه.

وبدأ دياتا (20 عاماً) مسيرته مع نادي كايور فوت السنغالي، وخاض تجربة مع كلوب بروج البلجيكي على سبيل الإعارة، قبل أن يلعب لاحقاً مع باو الفرنسي وجاراف السنغالي.

ويأتي التعاقد مع المدافع السنغالي في وقت يستعد فيه الأفريقي للدفاع عن لقب الدوري التونسي الذي أحرزه الموسم الماضي، والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، إذ يواصل الفريق تحضيراته للموسم الجديد تحت قيادة المدرب ماهر الكنزاري.

ويسعى الأفريقي إلى الحفاظ على استقراره وتعزيز تشكيلته قبل انطلاق منافسات الدوري، في حملة الدفاع عن اللقب ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

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الرياضة كرة القدم دوري أبطال أفريقيا تونس
الرياضة رياضة عربية

الجزائري بقرار: رونالدو مثلي الأعلى... وهدفي التتويج بكل البطولات مع الأهلي المصري

الجزائري منصف بقرار مهاجم الأهلي المصري (النادي الأهلي)
الجزائري منصف بقرار مهاجم الأهلي المصري (النادي الأهلي)
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الجزائري بقرار: رونالدو مثلي الأعلى... وهدفي التتويج بكل البطولات مع الأهلي المصري

الجزائري منصف بقرار مهاجم الأهلي المصري (النادي الأهلي)
الجزائري منصف بقرار مهاجم الأهلي المصري (النادي الأهلي)

أعرب الجزائري منصف بقرار، مهاجم الأهلي المصري، عن سعادته بالانضمام إلى الفريق، مؤكداً أن طموحه يتمثل في التتويج بالألقاب وتقديم موسم قوي يساعده على العودة إلى منتخب بلاده.

وقال بقرار، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، الثلاثاء، إنه كان متحمساً بنسبة 100في المائة للانتقال إلى الأهلي بمجرد طرح الفكرة عليه، خاصة أنه كان يرغب في خوض التجربة منذ فترة سابقة، قبل أن تتجدد المفاوضات ويتم التوصل إلى اتفاق لضمه من دينامو زغرب الكرواتي.

وأضاف: «الأهلي فريق كبير وعريق والجميع يعرفه على المستوى العالمي. كنت أرغب في خوض هذه التجربة منذ فترة، لكن الأمر لم يكتب له أن يتم في ذلك الوقت، قبل أن يعود التواصل مجدداً وتتم الصفقة، وأتمنى أن أقدم أفضل ما لدي وأسعد جماهير الفريق».

وأوضح المهاجم الجزائري أن مفاوضات انتقاله إلى الأهلي لم تكن سهلة، مشيداً بالدور الذي قام به عصام سراج الدين في المفاوضات مع مسؤولي دينامو زغرب، حتى انتهت الصفقة بنجاح.

وأشار بقرار إلى أنه اندمج سريعاً مع زملائه منذ التحاقه بمعسكر الفريق في إسبانيا، موضحاً أن الاستقبال الجيد من الجهاز الفني واللاعبين ساعده على الشعور بالراحة منذ اللحظة الأولى.

وأضاف أنه خاض فترة الإعداد كاملة مع دينامو زغرب وشارك في التحضيرات للمباراة الأولى بدوري أبطال أوروبا، لذلك فضل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموته، منحه راحة لنحو عشرة أيام قبل انضمامه إلى معسكر الفريق.

وأكد بقرار أن قوة المنافسة بين لاعبي الأهلي تمثل عاملاً إيجابياً، مشيراً إلى أن وجود أكثر من لاعب مميز في كل مركز يمنح الجهاز الفني العديد من الخيارات ويدفع الجميع للعمل بقوة أكبر.

وكشف المهاجم الجزائري أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قدوته في كرة القدم، بسبب مسيرته وما حققه من إنجازات، إلى جانب حرصه المستمر على تطوير مستواه.

وعن منتخب الجزائر، أوضح بقرار أن هناك تواصلاً حدث معه من جانب الجهاز الفني للمنتخب عقب انتقاله إلى الأهلي، مؤكداً أن العودة إلى صفوف المنتخب الوطني تمثل أحد أهدافه الرئيسية.

وختم بقرار تصريحاته: «أتمنى أن أقدم موسماً ممتازاً مع الأهلي حتى أتمكن من العودة إلى المنتخب الوطني. هذا حلم لأي لاعب جزائري، وأتمنى أن يوفقني الله لتحقيقه».

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