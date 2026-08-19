مصر تعلن موعد مباراتي أنغولا وجنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا

أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، توقيت أول مباراتين للفراعنة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، حيث يستضيف المنتخب نظيره الأنغولي في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل على استاد القاهرة.

وقال حسن، في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، إن المنتخب سيخوض مباراته الثانية في التصفيات أمام جنوب السودان في جوبا يوم 29 سبتمبر، عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وأضاف مدير المنتخب المصري أن الجهاز الفني يبحث أيضاً إمكانية خوض مباراة ودية خلال المعسكر المقبل، على أن يتم حسم تفاصيلها خلال الساعات المقبلة.

ويعد منتخب مصر الأكثر تتويجاً بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد سبعة ألقاب، وكان آخرها ضمن ثلاثية تاريخية متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

وأنهى المنتخب المصري النسخة الأخيرة من البطولة، التي أقيمت في المغرب مطلع العام الماضي، في المركز الرابع، بعد خسارته أمام نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.