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الرياضة رياضة عالمية

بوبوفيتش مدرب أستراليا: رفضت تمديد عقدي حتى كأس العالم 2030

توني بوبوفيتش (رويترز)
توني بوبوفيتش (رويترز)
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بوبوفيتش مدرب أستراليا: رفضت تمديد عقدي حتى كأس العالم 2030

توني بوبوفيتش (رويترز)
توني بوبوفيتش (رويترز)

كشف توني بوبوفيتش مدرب منتخب أستراليا عن أنه رفض تمديد عقده الذي كان سيبقيه في منصبه حتى كأس العالم 2030، وفضَّل التوقيع على عقد يمتد حتى نهاية كأس آسيا لكرة القدم، العام المقبل فقط.

وتأهل منتخب أستراليا إلى مرحلة خروج المغلوب في بطولة كأس العالم هذا العام، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قبل أن يودع البطولة بركلات الترجيح على يد مصر في دور الـ32.

وقال بوبوفيتش للصحافيين، أمس (الثلاثاء): «كان قراري أن أستمر حتى كأس آسيا. رغم أنني تلقيت عرضاً بتوقيع عقد مدته 4 سنوات، ولكني قررت المشاركة في كأس آسيا، وأعتقد أن هذا أمر جيد. هذا يمنح الاتحاد (الأسترالي) الفرصة لاتخاذ قرار مختلف إذا أراد ذلك، وأنا مرتاح جداً للقرار الذي تم اتخاذه».

وتولى بوبوفيتش المسؤولية خلفاً لغراهام أرنولد في أواخر عام 2024، ونجح في قيادة أستراليا بسلاسة غير معتادة إلى أول نسخة من كأس العالم تضم 48 منتخباً.

وقال المدافع السابق لأستراليا (53 عاماً) إنه لا يزال يستمتع بمهام وظيفته، لا سيما تنمية المواهب الأسترالية الشابة.

ودفعت أستراليا بأصغر تشكيلة في كأس العالم هذا العام، وقال بوبوفيتش إن هناك كثيراً من المواهب الشابة التي ستظهر في كأس آسيا، التي ستقام في الفترة من السابع من يناير (كانون الثاني) إلى الخامس من فبراير (شباط) المقبلين في السعودية.

وقال: «سيكون هناك كثير من اللاعبين الشبان على الأرجح في كأس آسيا، وسيتم ذلك دون التخلي عن أي توقعات؛ حيث أعتقد أننا يجب أن ننافس على اللقب. بمجرد وصولك إلى هناك فإنك تريد الفوز باللقب. أعتقد أن هذا ما يجب أن يحدث لأستراليا».

وستواجه أستراليا، التي فازت بلقبها الوحيد في كأس آسيا على أرضها عام 2015، كلاً من طاجيكستان والعراق وسنغافورة في المجموعة الرابعة.

وقال بوبوفيتش إنه سيكون سعيداً بالرحيل بعد البطولة، إذا قرر الاتحاد الأسترالي للَّعبة الاستغناء عنه.

وأضاف: «أعرف الإرث الذي سأتركه ورائي. إذا كان هناك شخص آخر سيواصل المسيرة فلاً بأس بذلك. إذا كنت أنا فهذا رائع، فنحن متفقون على القيام بذلك معاً».

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كيفو يدافع عن حارس إنتر بعد تسببه في الخسارة أمام الريال

جوسيب مارتينيز تسبب في خسارة فريقه (أ.ب)
جوسيب مارتينيز تسبب في خسارة فريقه (أ.ب)
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كيفو يدافع عن حارس إنتر بعد تسببه في الخسارة أمام الريال

جوسيب مارتينيز تسبب في خسارة فريقه (أ.ب)
جوسيب مارتينيز تسبب في خسارة فريقه (أ.ب)

دافع كريستيان كيفو، مدرب إنتر ميلان عن الإسباني جوسيب مارتينيز، حارس مرمى الفريق، بعد تسببه في خسارة بطل الدوري الإيطالي أمام مضيفه ريال مدريد بنتيجة 1 - 2 في انطلاقة مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

وتباطأ مارتينيز في تمرير الكرة، وحاول مراوغة فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، الذي استغل تردد الحارس الإسباني ليسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وقال كيفو في تصريحات نقلتها «أسوشييتد برس» عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو: «أعجبني رد فعل حارس مرمانا».

أضاف المدرب الروماني: «العودة مجدداً لأجواء المباراة بعد ارتكاب خطأ مؤثر لا يبقى أمراً سهلاً، وأعتقد أنه (مارتينيز) قدم أداءً رائعاً».

وتابع: «علينا مواصلة الأداء بالطريقة نفسها، وضرورة الحفاظ على عقليتنا وشخصيتنا وروحنا القتالية، والتعامل مع الصعوبات».

كريستيان كيفو (إ.ب.أ)

وشارك مارتينيز 28 عاماً في مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا في 2021.

وأنهى الريال الشوط الأول متقدماً بهدفي كيليان مبابي وفيدريكو فالفيردي في الدقيقتين 14 و23 بعد أخطاء فادحة من قلب الدفاع يان بيسيك وزميله جوسيب مارتينيز.

وقلص كارلوس أوجستو الفارق للإنتر بهدف وحيد في الشوط الثاني بالدقيقة 77 من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، وشهدت تألق كورتوا بتصديه لكثير من الفرص الخطيرة.

وأضاف الفريق المدريدي أول ثلاث نقاط لرصيده، ليصالح جماهيره بعد أيام قليلة من خسارته الأولى هذا الموسم أمام ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وفي المقابل، تلقى إنتر ميلان خسارته الأولى هذا الموسم بعد ثلاثة انتصارات متتالية في بطولة الدوري.

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الرياضة رياضة عالمية

إيقاف تيديسكو مدرب «بولونيا» مباراتين لسوء السلوك

دومينيكو تيديسكو (إ.ب.أ)
دومينيكو تيديسكو (إ.ب.أ)
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إيقاف تيديسكو مدرب «بولونيا» مباراتين لسوء السلوك

دومينيكو تيديسكو (إ.ب.أ)
دومينيكو تيديسكو (إ.ب.أ)

قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم «سيري إيه» إيقاف دومينيكو تيديسكو، مدرب «بولونيا»، مباراتين، لسوء السلوك، وذلك بعد أسابيع من تولّيه مسؤولية الفريق.

وتلقّى تيديسكو (40 عاماً) بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من مباراة فريقه و«ساسولو»، التي انتهت بالتعادل 2-2، مساء الأحد.

ووجّه المدرب الألماني إهانة لفظية لحَكَم اللقاء في الدقائق الأخيرة، ويتردد أنه واصل تجاوزاته داخل غرفة تبديل الملابس.

كما أعلنت الرابطة إيقاف جوي سابوتو، رئيس نادي بولونيا، عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2026.

وخابت آمال تيديسكو في انطلاقته مع «بولونيا»، حيث حصد الفريق نقطة واحدة فقط بعد مرور 3 جولات من «الدوري الإيطالي».

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كورتوا يغيب عن بلجيكا في «دوري الأمم الأوروبية»

كورتوا (رويترز)
كورتوا (رويترز)
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كورتوا يغيب عن بلجيكا في «دوري الأمم الأوروبية»

كورتوا (رويترز)
كورتوا (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الأربعاء، أن حارس المرمى تيبو كورتوا سيغيب عن تشكيلة المنتخب الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، لكنه لم يعتزل دولياً.

وقال الحارس (34 عاماً) بعد «كأس العالم»، إنه قد يعتزل دولياً أو يرتاح هذا الموسم، ليغيب عن «دوري الأمم» الذي تُشارك فيه بلجيكا ضمن مجموعة تضم فرنسا وإيطاليا وتركيا وتخوض 6 مباريات على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأكد، للصحافيين، بعد فوز ريال مدريد 2-1 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، أن مدرب بلجيكا الجديد مارك فان بوميل يتفهم قراره.

وقال، لصحيفة هيت لاستي نيوز البلجيكية اليومية: «سأظل متاحاً للمشاركة مع المنتخب الوطني في تصفيات بطولة أوروبا، وأدرك أنني سأضطر للمنافسة على مكاني تماماً مثل حراس المرمى الآخرين. من الناحية البدنية، لا أعرف ما إذا كان بإمكاني الحفاظ على جدول مشاركاتي نفسه لمدة 4 سنوات أخرى».

ومن المقرر أن تُقام التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2028 في مارس (آذار) من العام المقبل.

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