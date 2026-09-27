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الرياضة رياضة عالمية

توخيل: سنواصل العمل للوصول إلى مستوى إسبانيا

الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا يستمع إلى النشيد الوطني قبل مواجهة إسبانيا (إ.ب.أ)
الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا يستمع إلى النشيد الوطني قبل مواجهة إسبانيا (إ.ب.أ)
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توخيل: سنواصل العمل للوصول إلى مستوى إسبانيا

الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا يستمع إلى النشيد الوطني قبل مواجهة إسبانيا (إ.ب.أ)
الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا يستمع إلى النشيد الوطني قبل مواجهة إسبانيا (إ.ب.أ)

لا يزال الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، مقتنعاً بقدرة فريقه على تجاوز عقبة أفضل منتخبات العالم، رغم تفريطه في تقدمه خلال الشوط الثاني وخسارته أمام إسبانيا 2 - 3، السبت في ويمبلي، ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وكان أبطال العالم في طريقهم لتلقي أول هزيمة لهم في مباراة رسمية منذ 3 أعوام ونصف العام، بعدما أنهى «الأسود الثلاثة» الشوط الأول متقدمين 2 - 1، قبل أن يهدروا فرصة توسيع الفارق عندما ارتطمت ركلة الجزاء التي سدَّدها القائد هاري كين بالعارضة.

لكن أخطاء دفاعية كلفت رجال توخيل غالياً. فقد خسر مارك غيهي الكرة أمام لامين يامال الذي استغل الفرصة لمنح المنتخب الإسباني التقدم مبكراً، قبل أن تؤدي تمريرة خاطئة من نيكو أورايلي إلى هدف التعادل الذي سجَّله أليكس باينا، لتستعيد إسبانيا الأفضلية والزخم.

وأكمل المهاجم ميكل أويارسابال عودة المنتخب الإسباني بتسجيل هدف الفوز، كما فعل عندما التقى المنتخبان في نهائي كأس أوروبا 2024.

وتعني الهزيمة أن إنجلترا لم تحقِّق سوى 6 انتصارات في آخر 16 مباراة خاضتها أمام منتخبات تحتل مراكز ضمن الـ10 الأوائل في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال توخيل: «لم أكن المسؤول عن تلك المباريات الـ16 بالتأكيد، وأعتقد أننا فعلنا كل ما يلزم اليوم للفوز على إسبانيا».

وأضاف: «التفاصيل تصنع الفارق على هذا المستوى. وكما قلت، ارتكبنا اليوم عدداً كبيراً جداً من الأخطاء الواضحة، وللأسف، في الثلث الأخير من الملعب، كانوا أكثر هدوءاً وحسماً في تحويل فقداننا للكرة إلى فرص محققة».

وكان توخيل يسعى إلى الرد على منتقديه بعد سلسلة من التبديلات ذات الطابع الدفاعي، خصوصاً بعدما فرطت إنجلترا أيضاً في تقدمها أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم.

لكن هذه المرة، لم يغب الطموح عن المنتخب الإنجليزي في مواجهة اتسمت بانفتاح كبير، وإن أقر توخيل بأن فريقه لا يزال غير قادر على تقديم المستوى نفسه بصورة ثابتة طوال 90 دقيقة.

وقال: «سنواصل العمل والدفع بهذا الفريق».

وأضاف: «لقد أثبتنا في كأس العالم أننا قادرون على القيام بذلك في البطولات. اليوم لم نتمكَّن من إثبات ذلك من خلال النتيجة، لكنني أعتقد أن الطريقة التي لعبنا بها كانت كافية للفوز عليهم».

وتخوض إنجلترا الآن مباراتين أمام تشيكيا، تتوسطهما رحلة لمواجهة كرواتيا، خلال الأيام الـ10 المقبلة.

من جانبه، رأى كين أن منتخب «الأسود الثلاثة» قدم بعضاً من أفضل مستوياته منذ فترة طويلة.

وقال كين لشبكة «آي تي في»: «قدمنا مستويات جيدة في كأس العالم، لكننا لم نتمكَّن من تقديم أداء متكامل على مدار 90 دقيقة. وربما تكرر الأمر اليوم».

وأضاف: «كانت لدينا لحظات جيدة كثيرة، وأعتقد أن تلك الفترة حول نهاية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني كانت من أفضل الفترات التي لعبنا خلالها منذ وقت طويل جداً، وهذا هو المستوى الذي نعرف أننا قادرون على بلوغه».

وتابع: «نحن نواجه بطلة العالم وحاملة لقب أوروبا. واجهناها نداً لند، وفي يوم آخر، بالتأكيد، كنا سنفوز بهذه المباراة».

في المقابل، أكد لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، أن فريقه لا يزال قادراً على التطور أكثر، رغم تمديد سجله الخالي من الهزائم إلى 39 مباراة.

وقال دي لا فوينتي: «ما يحققه هذا الجيل من اللاعبين يستحق إشادة كبيرة. إنهم يسعون باستمرار إلى التطور والتحسن. الإحصاءات تتحدث عن نفسها».

وأضاف: «ما تفعله إسبانيا أمر بالغ الصعوبة. سنتعامل مع المباراة المقبلة أمام كرواتيا كما لو كانت الأخيرة لنا. هؤلاء اللاعبون يريدون دائماً مواصلة التطور».

وعن أداء نجمه الشاب لامين يامال، قال دي لا فوينتي: «كان أداؤه استثنائياً، ونحن محظوظون بوجوده معنا».

وأضاف: «إنه يلعب تماماً وفقاً لما تتطلبه المباراة، مستفيداً من إمكاناته الخاصة ومن إمكانات زملائه على حد سواء».

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الأوزبكي نادر بيك شافكاتوف (بالزي الأزرق) صاحب البرونزية خلال مراسم التتويج (أ.ب)
الأوزبكي نادر بيك شافكاتوف (بالزي الأزرق) صاحب البرونزية خلال مراسم التتويج (أ.ب)
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TT

«آسياد 2026»: الأوزبكي شافكاتوف أول متوّج بميدالية يسقط في اختبار للمنشطات

الأوزبكي نادر بيك شافكاتوف (بالزي الأزرق) صاحب البرونزية خلال مراسم التتويج (أ.ب)
الأوزبكي نادر بيك شافكاتوف (بالزي الأزرق) صاحب البرونزية خلال مراسم التتويج (أ.ب)

أصبح الأوزبكي نادر بيك شافكاتوف، الأحد، أول رياضي متوّج بميدالية في «دورة الألعاب الآسيوية (آسياد 2026)» المقامة في آيتشي - ناغويا باليابان تَثبت إيجابية فحصه لمادة محظورة.

وكان شافكاتوف، الذي أحرز الميدالية البرونزية في منافسات الفنون القتالية المختلطة، ثالث رياضي في الدورة يفشل في اختبار للكشف عن المنشطات.

وأعلنت «الوكالة الدولية للاختبارات» إيقاف شافكاتوف مؤقتاً، بعدما أظهرت نتيجة فحصه وجود مادة «ميلدونيوم» المحظورة.

وجاءت حالته بعد يوم واحد من ثبوت وجود المادة نفسها في عينة الرياضي التركماني دايانش كيليتييف، الذي شارك في منافسات الكاراتيه.

ويُستخدم «ميلدونيوم» وصفةً طبية لعلاج بعض أمراض القلب، وقد يساعد في تحسين القدرة على التحمل وتسريع تعافي العضلات.

ويحق لشافكاتوف الطعن في قرار إيقافه المؤقت، كما يمكنه طلب تحليل «العينة الثانية (ب)» للتحقق من نتيجة الفحص الأول.

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دورة الألعاب الآسيوية أوزبكستان
الرياضة رياضة عالمية

مورا ينقذ المكسيك أمام كولومبيا

غيلبرتو مورا لاعب المكسيك يقفز فوق الكولومبي ألفارو أنغولو لتفادي تدخُّل خلال المباراة الودية بين المنتخبين في بالتيمور (أ.ف.ب)
غيلبرتو مورا لاعب المكسيك يقفز فوق الكولومبي ألفارو أنغولو لتفادي تدخُّل خلال المباراة الودية بين المنتخبين في بالتيمور (أ.ف.ب)
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مورا ينقذ المكسيك أمام كولومبيا

غيلبرتو مورا لاعب المكسيك يقفز فوق الكولومبي ألفارو أنغولو لتفادي تدخُّل خلال المباراة الودية بين المنتخبين في بالتيمور (أ.ف.ب)
غيلبرتو مورا لاعب المكسيك يقفز فوق الكولومبي ألفارو أنغولو لتفادي تدخُّل خلال المباراة الودية بين المنتخبين في بالتيمور (أ.ف.ب)

منح غيلبرتو مورا، البالغ 17 عاماً، المدرب رافايل ماركيس، تعادلاً في مباراته الأولى على رأس الجهاز الفني للمنتخب المكسيكي، بعدما سجل هدف التعادل أمام كولومبيا 1-1، السبت، في بالتيمور، مرتدياً القميص الأسطوري رقم 10.

وكان مورا، الذي أصبح أصغر لاعب يشارك في كأس العالم 2026، قد سجل هدفه الدولي الأول في الدقيقة 62، بعدما تلاعب بالمدافع الكولومبي جون لوكومي داخل منطقة الجزاء، قبل أن يهز شباك ألفارو مونتيرو بتسديدة قوية.

وارتدى لاعب الوسط الهجومي في تيخوانا القميص رقم 10 للمرة الأولى، في مشاركته الدولية الـ13.

وكانت كولومبيا قد افتتحت التسجيل في الدقيقة العاشرة، بعدما أرسل ريتشارد ريوس تمريرة من الجهة اليمنى، ارتقى لها مهاجم سبورتينغ البرتغالي لويس سواريس وحولها برأسه إلى الشباك.

وكادت المكسيك تدرك التعادل قبل الاستراحة، عندما سدد روبرتو ألفارادو كرة ارتطمت بالقائم، قبل أن ترتد إلى أرماندو غونزاليس الذي سددها في العارضة. وعاد مهاجم أولمبياكوس اليوناني ليصيب القائم مجدداً بعد دقائق.

وقال ماركيس عقب المباراة: «نعرف بالفعل إمكانات غيلبرتو. سنحميه وسنساعده على التطور»، في ظل متابعة عدد من أبرز الأندية الأوروبية للموهبة المكسيكية الشابة.

واستعادت كولومبيا السيطرة على مجريات المباراة بعد خروج مورا، ولكنها لم تنجح في تسجيل هدف الفوز.

وارتدى جون أرياس بدوره القميص رقم 10 للمرة الأولى مع كولومبيا، بعدما تركه النجم خاميس رودريغيس شاغراً عقب اعتزاله اللعب الدولي أخيراً.

كما شهدت المباراة الظهور الدولي الأول لكل من كيفن فيبيروس وماتياس أوروبيسيو بقميص المنتخب الكولومبي.

وحافظت كولومبيا على سجلها الخالي من الهزائم أمام المكسيك للمباراة الخامسة توالياً، بعدما حققت 4 انتصارات وتعادلاً واحداً خلال هذه السلسلة.

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كأس العالم كوبا أميركا المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

المدافع الآيرلندي دان حارساً احتياطياً أمام إسرائيل بعد انسحاب بازونو

المدافع الآيرلندي جيمي دان (حساب اللاعب)
المدافع الآيرلندي جيمي دان (حساب اللاعب)
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المدافع الآيرلندي دان حارساً احتياطياً أمام إسرائيل بعد انسحاب بازونو

المدافع الآيرلندي جيمي دان (حساب اللاعب)
المدافع الآيرلندي جيمي دان (حساب اللاعب)

اختير المدافع الآيرلندي جيمي دان ليكون أحد حارسَي المرمى الاحتياطيين لمنتخب بلاده في مواجهة إسرائيل ضمن «دوري الأمم الأوروبية»، بعد انسحاب الحارس جافين بازونو من التشكيلة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخاض لاعبو المنتخب الآيرلندي مناقشات استمرت ساعات بشأن إمكانية مقاطعة المباراة، قبل أن تصوت الغالبية لمصلحة خوض المواجهة.

وجاء إدراج دان ضمن حراس المرمى بعدما بات المنتخب بحاجة إلى استكمال قائمته؛ إذ تفرض لوائح «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» تسجيل 3 حراس في مباريات «دوري الأمم».

وتقام المباراة مساء اليوم الأحد في مدينة ديبريتسين المجرية.

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