أمم أوروبا: هالاند يقود النرويج لانتصار مثير على الدنمارك

واصل إيرلينغ هالاند تألقه بتسجيل هدفين قاد بهما منتخب النرويج إلى فوز مثير على الدنمارك 3-2، في مستهل مشواره ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وكان مهاجم مانشستر سيتي قد سجل سبعة أهداف خلال المشوار التاريخي للنرويج في كأس العالم، الذي انتهى بالخروج من الدور ربع النهائي أمام إنجلترا، قبل أن يواصل هوايته التهديفية في أول ظهور دولي له منذ المونديال.

إرلينغ هالاند خلال مواجهة النرويج والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

وافتتح أوسكار بوب التسجيل للنرويج في الدقيقة 14، بعدما تلقى مهاجم فولهام تمريرة من قائد أرسنال مارتن أوديغارد، قبل أن يسدد الكرة ببراعة في الزاوية البعيدة.

وبعد أربع دقائق فقط، أضاف هالاند الهدف الثاني إثر مجهود مميز من الجناح أنطونيو نوسا، الذي توغل داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة إلى مهاجم مانشستر سيتي، ليسددها مباشرة متجاوزاً الحارس فيليب يورغنسن.

هالاند يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده خلال مواجهة الدنمارك (د.ب.أ)

ورد المنتخب الدنماركي سريعاً في الدقيقة 25، عندما سجل لاعب وسط برنتفورد ميكل دامسغارد هدفاً رائعاً من ركلة حرة مباشرة من مسافة نحو 25 ياردة.

وفي الدقيقة 60، نجح مهاجم مانشستر يونايتد السابق راسموس هويلوند في إدراك التعادل للدنمارك، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس وأودعها الشباك.

لكن هالاند أعاد النرويج إلى المقدمة في الدقيقة 74، بعدما وصلت إليه الكرة داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية نُفذت بطريقة منظمة، ليسدد بقوة مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده.

ورفع هالاند رصيده إلى 21 هدفاً في 17 مباراة خاضها ضمن دوري الأمم الأوروبية.

النرويجي إيرلينغ هالاند يسجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده خلال مواجهة الدنمارك (د.ب.أ)

وشهدت الدقائق الأخيرة طرد البديل النرويجي دافيد مولر وولف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الوقت بدل الضائع، لكن النرويج حافظت على تقدمها حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، حصد المنتخب النرويجي أول ثلاث نقاط في المجموعة الرابعة من المستوى الأول، ليتصدر المجموعة بعد الجولة الافتتاحية، في حين تغلبت البرتغال على ويلز 1-0 في المباراة الأخرى.

وتلتقي النرويج مع البرتغال الأحد في الجولة المقبلة، فيما تواجه الدنمارك منتخب ويلز في اليوم ذاته.